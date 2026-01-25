25 de enero de 2026 - 18:01

Tenis: Carlos Alcaraz derrotó a Tommy Paul y sigue a paso firme en el Abierto de Australia

El jugador de tenis Carlos Alcaraz (1°) venció en tres sets al estadounidense Tommy Paul (19°) y avanzó a cuartos y deberá medirse con Alex de Miñaur

Tenis. El español Carlos Alcaraz alcanzó los cuartos de final del abierto de Australia tras vencer al estadounidense Tommy Paul

Foto:

Internet
Los Andes
Por Gonzalo Tapia

El tenista español Carlos Alcaraz (1°) venció en tres sets al estadounidense Tommy Paul (19°) y avanzó a los cuartos de final en Australia. El deportista, quien actualmente ocupa el primer puesto número del ranking ATP de Tenis derrotó por 7/6 (6), 6/4 y 7/5 en un lance, que se extendió durante 2 horas y 22 minutos.

¿Cómo fue el partido?

Si bien Paul empezó de mejor manera el partido con un quiebre temprano, Alcaraz se repuso a tiempo y llevó el primer set a definirse en tie break, momento en que el encuentro se interrumpió por 15 minutos debido al desvanecimiento de una persona en las gradas del Rod Laver Arena. Tras esto, el español se terminó imponiendo 8-6 y llevándose la primera manga por 7-6.

¿Qué dijo Carlos Alcaraz?

“Creo que en los Grand Slams siempre es genial ganar sin perder sets, ahorrando energía para la siguiente ronda. Creo que incluso es mejor para uno mismo, para la mente, tener una victoria tan grande contra Tommy Paul, ganando en tres sets. Te da mucha confianza de cara a los cuartos de final. Estoy muy contento con el nivel que jugué hoy y estoy emocionado por ver cómo va a ser en cuartos” afirmó el jugador de tenis español tras el partido.

Así el número uno del mundo sigue a paso firme en búsqueda de su primer Australian Open. En la próxima instancia, la cual nunca pudo superar, se enfrentará al local Alex de Miñaur (6°) este lunes en horas de la noche.

Justamente, este domingo, el australiano venció contundentemente al kazajo Aleksandr Búblik (10°) en tres sets con un resultado de 6-4, 6-1 y 6-1.

Además, el alemán Alexander Zverev derrotó 6-2, 6-4 y 6-4 al argentino Francisco Cerúndolo y el estadounidense Learner Tien venció 6-4, 6-0 y 6-3 al ruso Daniil Medvedev.

