Gimnasia y Esgrima es pura nostalgia: aquel inolvidable 5-2 a San Lorenzo, en 1971

Después de 42 años, Gimnasia y Esgrima y San Lorenzo de Almagro volverán a enfrentarse en Primera División. Será este martes, en Mendoza, en un cruce que representa un hito dentro de un historial breve y equilibrado, compuesto por apenas cinco partidos oficiales: dos triunfos del Ciclón, dos del Lobo y un empate.

Gimnasia y Esgrima recibe a San Lorenzo en su debut como local en Primera: hora, TV y formaciones

El regreso del conjunto mendocino a la máxima categoría invita a mirar hacia atrás y a recuperar una de las páginas más gloriosas del fútbol mendocino. Por eso, la invitación es a viajar al pasado, más precisamente al año 1971, donde el Lobo participó de aquel Torneo Nacional.

Comandado por el Maestro Víctor Legrotaglie, el mejor futbolista mendocino de todos los tiempos, el Lobo y su vistosa escuela del toque, del juego asociado como método para fabricar los espacios y definir los partidos con goleadores de estirpe y punteros veloces, tocó el cielo con las manos .

Gimnasia y Esgrima escribió una de sus páginas más inolvidables en el Viejo Gasómetro.

Gimnasia y Esgrima, el elenco de Los Compadres, el que enloquecía a los rivales con entregas cortas, precisas y al pie, humilló al San Lorenzo de Los Matadores en el propio Viejo Gasómetro de Avenida La Plata. Fue un 5 a 2 tan lacerante para el Ciclón como apoteótico para el Blanquinegro, aunque el Lobo le terminó haciendo precio al Azulgrana.

En aquel elenco cuervo había figuras de la Selección argentina de entonces como Rezza, Telch, Fischer, García Ameijenda y Ayala. Pero eso poco le importó al Gimnasia del Víctor y su ballet, como tituló después la revista El Gráfico en su crónica.

El reconocimiento de propios y extraños no se hizo esperar: Gimnasia y Esgrima fue destacado por su enorme talento para jugar.

Descontrol azulgrana

Después de algunos minutos iniciales favorables al local, Gimnasia impuso su fútbol y fue erosionando el orgullo de un San Lorenzo que, tras el cuarto gol mendocino, comenzó a golpear a mansalva. Incluso el árbitro Goicoechea detuvo el partido, llamó a Legrotaglie y advirtió que no se hacía responsable si el Ciclón seguía pegando.

Que tocaran sí, pero para adelante. Gimnasia bajó el ritmo, aunque el Víctor siguió tocando, y al final el juez, con una sonrisa, no tuvo más que felicitarlo.

“Hoy Mendoza está de fiesta, vino el Víctor con su orquesta”.

Un Lobo para la historia.