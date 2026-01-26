26 de enero de 2026 - 20:40

Gimnasia y Esgrima es pura nostalgia: aquel inolvidable 5-2 a San Lorenzo, en 1971

El de este martes no será un partido más; por los 42 años de espera y por el rival, que forma parte de una de las páginas más gloriosas de Gimnasia y Esgrima.

Aquel elenco mensana se destacaba por su talento y su enorme desfachatez para jugar en cualquier escenario.

Aquel elenco mensana se destacaba por su talento y su enorme desfachatez para jugar en cualquier escenario. 

Después de 42 años, Gimnasia y Esgrima y San Lorenzo de Almagro volverán a enfrentarse en Primera División. Será este martes, en Mendoza, en un cruce que representa un hito dentro de un historial breve y equilibrado, compuesto por apenas cinco partidos oficiales: dos triunfos del Ciclón, dos del Lobo y un empate.

El regreso del conjunto mendocino a la máxima categoría invita a mirar hacia atrás y a recuperar una de las páginas más gloriosas del fútbol mendocino. Por eso, la invitación es a viajar al pasado, más precisamente al año 1971, donde el Lobo participó de aquel Torneo Nacional.

Gimnasia y Esgrima
Gimnasia y Esgrima escribió una de sus páginas más inolvidables en el Viejo Gasómetro.

Gimnasia y Esgrima escribió una de sus páginas más inolvidables en el Viejo Gasómetro.

Un Lobo lleno de fútbol

Comandado por el Maestro Víctor Legrotaglie, el mejor futbolista mendocino de todos los tiempos, el Lobo y su vistosa escuela del toque, del juego asociado como método para fabricar los espacios y definir los partidos con goleadores de estirpe y punteros veloces, tocó el cielo con las manos.

Gimnasia y Esgrima, el elenco de Los Compadres, el que enloquecía a los rivales con entregas cortas, precisas y al pie, humilló al San Lorenzo de Los Matadores en el propio Viejo Gasómetro de Avenida La Plata. Fue un 5 a 2 tan lacerante para el Ciclón como apoteótico para el Blanquinegro, aunque el Lobo le terminó haciendo precio al Azulgrana.

Gimnasia y Esgrima
El reconocimiento de propios y extraños no se hizo esperar: Gimnasia y Esgrima fue destacado por su enorme talento para jugar.

El reconocimiento de propios y extraños no se hizo esperar: Gimnasia y Esgrima fue destacado por su enorme talento para jugar.

En aquel elenco cuervo había figuras de la Selección argentina de entonces como Rezza, Telch, Fischer, García Ameijenda y Ayala. Pero eso poco le importó al Gimnasia del Víctor y su ballet, como tituló después la revista El Gráfico en su crónica.

Descontrol azulgrana

Después de algunos minutos iniciales favorables al local, Gimnasia impuso su fútbol y fue erosionando el orgullo de un San Lorenzo que, tras el cuarto gol mendocino, comenzó a golpear a mansalva. Incluso el árbitro Goicoechea detuvo el partido, llamó a Legrotaglie y advirtió que no se hacía responsable si el Ciclón seguía pegando.

Que tocaran sí, pero para adelante. Gimnasia bajó el ritmo, aunque el Víctor siguió tocando, y al final el juez, con una sonrisa, no tuvo más que felicitarlo.

“Hoy Mendoza está de fiesta, vino el Víctor con su orquesta”.

Un Lobo para la historia.

