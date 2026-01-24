24 de enero de 2026 - 22:06

¡Es oficial! Gimnasia hará su estreno como local en el Víctor Legrotaglie ante San Lorenzo

El Lobo jugará en su estadio para un debut histórico como local en Primera División. El martes, el equipo de Broggi recibirá al Ciclón desde las 20.

Luego de gran triunfo frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, el Lobo tendrá su estreno en Primera División despúés de 42 años frente a sus hinchas en el mítico.&nbsp;

Luego de gran triunfo frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, el Lobo tendrá su estreno en Primera División despúés de 42 años frente a sus hinchas en el mítico. 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Finalmente se confirmó que Gimnasia y Esgrima de Mendoza debutará como local en su estadio Víctor Legrotaglie el próximo martes a las 20, cuando por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional reciba a San Lorenzo en un encuentro histórico.

Leé además

Facundo Colidio volvió a ocupar la titularidad en el plantel Millonario. 

Liga Profesional: River comenzó con el pie derecho y le ganó a Barracas

Por Redacción Deportes
El entrenador rosarino destacó el buen desempeño de sus dirigidos y en particular, el del arquero Nicolás Bolcato.

Alfredo Berti conforme: Independiente arrancó el torneo con carácter y un triunfo

Por Sergio Faria

Debut histórico como visitante

El Lobo comenzó la Liga Profesional 2026 con un triunfo histórico en el que venció 1 a 0 a Central Córdoba como visitante gracias a un golazo de Valentino Simoni. La victoria le dio al equipo dirigido por Ariel Broggi la confianza y solidez necesarias para encarar la temporada, tras 42 años fuera de Primera División.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Gimnasia y Esgrima de Mendoza debutará en la Liga como visitante frentre a Central de Santiago

Gimnasia y Esgrima de Mendoza debutará en la Liga como visitante frentre a Central de Santiago

Estreno en casa confirmado

Hasta ahora existían dudas sobre si el equipo del Parque podría jugar en calle Lencinas, debido a las condiciones y exigencias de la AFA. Finalmente, las obras y adecuaciones realizadas en el estadio permitieron que el Lobo reciba a San Lorenzo en su casa.

image
Extraordinario. Así luce el campo de juego del estadio Víctor Legrotaglie.

Extraordinario. Así luce el campo de juego del estadio Víctor Legrotaglie.

La terna arbitral

La terna arbitral para el partido estará encabezada por Ariel Penel, quien será el juez principal, acompañado por Julio Fernández y Diego Martín como asistentes. El cuarto árbitro será Diego Martín, mientras que en el VAR estarán Juan Pablo Loustau y Gonzalo Pereira como AVAR.

Broggi, un equipo en construcción e identidad

El entrenador Ariel Broggi destacó que el plantel, aún en construcción y con varios debutantes en la categoría, mostró la intensidad y el corazón que pretende mantener durante la temporada: “Queremos ser competitivos, protagonistas y con identidad”, señaló. Con el debut ya atrás y el primer triunfo asegurado, Gimnasia mira con ilusión su regreso a Mendoza y su primera temporada en Primera División después de más de cuatro décadas

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fausto Vera tuvo una chance inmejorable de abrir el marcador ante Barracas Central, pero su remate pegó en el brazo de Gastón Campi.

Tras la polémica por el penal en River -Barracas, estallaron los memes

Por Redacción Deportes
Gimnasia rugió en el Bosque.

El Racing de Costas cayó en el debut frente a Gimnasia de La Plata

Por Redacción Deportes
El Lobo retornó a la provincia, tras su histórico triunfo y debut en su regreso a Primera División. Un triunfazo logró frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Liga Profesional: Gimnasia empezó a escribir su historia en Primera

Por Sergio Faria
Sin chances en Boca, Simoni llegó a Gimnasia y ya empieza a pagar su confianza con goles.

Valentino Simoni vive un debut soñado con Gimnasia en la Liga Profesional

Por Sergio Faria