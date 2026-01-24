¡Es oficial! Gimnasia hará su estreno como local en el Víctor Legrotaglie ante San Lorenzo

Finalmente se confirmó que Gimnasia y Esgrima de Mendoza debutará como local en su estadio Víctor Legrotaglie el próximo martes a las 20, cuando por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional reciba a San Lorenzo en un encuentro histórico.
El Lobo comenzó la Liga Profesional 2026 con un triunfo histórico en el que venció 1 a 0 a Central Córdoba como visitante gracias a un golazo de Valentino Simoni. La victoria le dio al equipo dirigido por Ariel Broggi la confianza y solidez necesarias para encarar la temporada, tras 42 años fuera de Primera División.
Estreno en casa confirmado
Hasta ahora existían dudas sobre si el equipo del Parque podría jugar en calle Lencinas, debido a las condiciones y exigencias de la AFA. Finalmente, las obras y adecuaciones realizadas en el estadio permitieron que el Lobo reciba a San Lorenzo en su casa.
La terna arbitral
La terna arbitral para el partido estará encabezada por Ariel Penel, quien será el juez principal, acompañado por Julio Fernández y Diego Martín como asistentes. El cuarto árbitro será Diego Martín, mientras que en el VAR estarán Juan Pablo Loustau y Gonzalo Pereira como AVAR.
Broggi, un equipo en construcción e identidad
El entrenador Ariel Broggi destacó que el plantel, aún en construcción y con varios debutantes en la categoría, mostró la intensidad y el corazón que pretende mantener durante la temporada: “Queremos ser competitivos, protagonistas y con identidad”, señaló. Con el debut ya atrás y el primer triunfo asegurado, Gimnasia mira con ilusión su regreso a Mendoza y su primera temporada en Primera División después de más de cuatro décadas