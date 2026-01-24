¡Es oficial! Gimnasia hará su estreno como local en el Víctor Legrotaglie ante San Lorenzo

El Lobo jugará en su estadio para un debut histórico como local en Primera División . El martes, el equipo de Broggi recibirá al Ciclón desde las 20.

Luego de gran triunfo frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, el Lobo tendrá su estreno en Primera División despúés de 42 años frente a sus hinchas en el mítico.

Finalmente se confirmó que Gimnasia y Esgrima de Mendoza debutará como local en su estadio Víctor Legrotaglie el próximo martes a las 20, cuando por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional reciba a San Lorenzo en un encuentro histórico.

Debut histórico como visitante El Lobo comenzó la Liga Profesional 2026 con un triunfo histórico en el que venció 1 a 0 a Central Córdoba como visitante gracias a un golazo de Valentino Simoni. La victoria le dio al equipo dirigido por Ariel Broggi la confianza y solidez necesarias para encarar la temporada, tras 42 años fuera de Primera División.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza Gimnasia y Esgrima de Mendoza debutará en la Liga como visitante frentre a Central de Santiago Los Andes Estreno en casa confirmado Hasta ahora existían dudas sobre si el equipo del Parque podría jugar en calle Lencinas, debido a las condiciones y exigencias de la AFA. Finalmente, las obras y adecuaciones realizadas en el estadio permitieron que el Lobo reciba a San Lorenzo en su casa.

image Extraordinario. Así luce el campo de juego del estadio Víctor Legrotaglie. PrensaGyE. La terna arbitral La terna arbitral para el partido estará encabezada por Ariel Penel, quien será el juez principal, acompañado por Julio Fernández y Diego Martín como asistentes. El cuarto árbitro será Diego Martín, mientras que en el VAR estarán Juan Pablo Loustau y Gonzalo Pereira como AVAR.