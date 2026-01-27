27 de enero de 2026 - 16:55

Volvió hace poco a Peñarol pero fue ofrecido a Boca como una buena opción en el ataque "Xeneize"

El uruguayo de 23 años, con un paso destacado por Europa, tiene muchas chances de ser refuerzo de Boca en este mercado.

El nombre suena fuerte por las oficinas de Boca Juniors.

El nombre suena fuerte por las oficinas de Boca Juniors.

En plena actividad del mercado de pases, apareció en el radar de Boca Juniors, Matías Arezo, un extremo con experiencia internacional que previamente había sido seguido por Marcelo Gallardo durante su etapa como entrenador de River Plate. El futbolista transitó su carrera en clubes de Europa y conoce bien el perfil de liga competitiva.

Aunque su nombre había trascendido hace años por el interés del "Muñeco", aquella negociación nunca llegó a concretarse, y ahora el representante del jugador decidió presentar su ficha ante Boca para evaluar una posible incorporación en este mercado. Su recorrido incluye pasos por ligas europeas de primer nivel, lo que potenció su experiencia y le dio un perfil atractivo para clubes grandes del continente.

Arezo aparece como una gran opción para Boca en la busca de un extremo

Desde la dirigencia "Xeneize" admitieron que la oferta llegó “por intermedio de intermediarios”, pero aclararon que el club aún no tomó una decisión definitiva sobre avanzar o no con la negociación. Las conversaciones, por ahora, están en etapa preliminar mientras se evalúan condiciones económicas y futbolísticas que el jugador podría aportar al plantel.

Fuentes cercanas al cuerpo técnico manifestaron que la idea de incorporar un extremo con trayectoria y experiencia en Europa encaja con el perfil buscado para potenciar la ofensiva, aunque señalaron que el análisis incluye la adaptación al estilo de juego del equipo y los objetivos deportivos planteados para la temporada que viene.

De esta manera, el nombre vuelve a escena en un mercado que mantiene a Boca atento a oportunidades puntuales, especialmente cuando se trata de futbolistas con rodaje internacional y conocimiento de la exigencia de clubes grandes. La dirigencia analizará con calma si el perfil encaja en lo futbolístico y en lo económico, sin descuidar otras alternativas que también están sobre la mesa.

