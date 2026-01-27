Volvió hace poco a Peñarol pero fue ofrecido a Boca como una buena opción en el ataque "Xeneize"

El uruguayo de 23 años, con un paso destacado por Europa, tiene muchas chances de ser refuerzo de Boca en este mercado.

En plena actividad del mercado de pases, apareció en el radar de Boca Juniors, Matías Arezo, un extremo con experiencia internacional que previamente había sido seguido por Marcelo Gallardo durante su etapa como entrenador de River Plate. El futbolista transitó su carrera en clubes de Europa y conoce bien el perfil de liga competitiva.

Aunque su nombre había trascendido hace años por el interés del "Muñeco", aquella negociación nunca llegó a concretarse, y ahora el representante del jugador decidió presentar su ficha ante Boca para evaluar una posible incorporación en este mercado. Su recorrido incluye pasos por ligas europeas de primer nivel, lo que potenció su experiencia y le dio un perfil atractivo para clubes grandes del continente.

image Arezo aparece como una gran opción para Boca en la busca de un extremo Desde la dirigencia "Xeneize" admitieron que la oferta llegó “por intermedio de intermediarios”, pero aclararon que el club aún no tomó una decisión definitiva sobre avanzar o no con la negociación. Las conversaciones, por ahora, están en etapa preliminar mientras se evalúan condiciones económicas y futbolísticas que el jugador podría aportar al plantel.

Fuentes cercanas al cuerpo técnico manifestaron que la idea de incorporar un extremo con trayectoria y experiencia en Europa encaja con el perfil buscado para potenciar la ofensiva, aunque señalaron que el análisis incluye la adaptación al estilo de juego del equipo y los objetivos deportivos planteados para la temporada que viene.

image Todavía no hay confirmación ni fecha para avanzar formalmente en la operación, ya que Boca sigue con varios frentes abiertos en el mercado y prioriza refuerzos que puedan llegar lo antes posible para sumarse al Torneo y a las futuras competencias.