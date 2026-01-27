Le dijo que no a River y se va a Boca: Ascacibar firmará por 4 años y ya se sabe quién se va del club

Juan Román Riquelme sacudió el mercado de pases este martes al concretar la llegada de Santiago Ascacibar a Boca Juniors . La operación, definida como una negociación express, responde a una urgencia médica en el plantel y marca un giro drástico para el futuro del mediocampo xeneize.

La dirigencia del Xeneize se movió con velocidad para tapar un hueco crítico en su formación titular. El arribo del volante de 28 años con amplia experiencia europea, se produce en un momento de necesidad absoluta para el esquema de Claudio Úbeda.

Este movimiento no solo representa un refuerzo de jerarquía, sino que implica un cambio estructural en el plantel que impacta directamente en las variantes ofensivas que tendrá el equipo para las múltiples competencias de este año.

La razón principal detrás de esta contratación relámpago es la preocupante situación de Rodrigo Battaglia . El volante sufre una tendinitis persistente en su tendón de Aquiles que podría derivar en una intervención quirúrgica de reconstrucción total.

De confirmarse el paso por el quirófano, Battaglia enfrentará una recuperación de entre 6 y 8 meses fuera de las canchas. Ante este panorama, Boca activó las negociaciones por un viejo anhelo: el "Ruso" Ascacibar , quien ya había estado en el radar del club en varios mercados anteriores.

El mediocampista central llega con un ritmo competitivo envidiable, tras disputar 196 partidos en Estudiantes de La Plata, donde conquistó cinco títulos y se convirtió en un referente del conjunto platense.

santiascacibar97_568570651_18298283350253072_766237429262762131_n Santiago Ascacibar, figura de Estudiantes.

El trueque por Brian Aguirre y los detalles del contrato

Para destrabar la salida de Ascacibar de Estudiantes, Boca tuvo que ceder una pieza importante de su ataque. Brian Aguirre, el extremo que llegó desde Newell’s, dejará el club para sumarse al equipo de Eduardo Domínguez.

Aguirre ya era un viejo deseo del técnico del Pincha, lo que facilitó que la oferta del Xeneize fuera aceptada rápidamente.

Por último, resta decir que Ascacibar firmará por 4 temporadas con el club y la revisión médica se hizo este mismo martes. En cuanto a la presentación, se espera que se sume a la delegación este miércoles para el partido en La Plata, aunque no jugará contra su exequipo.