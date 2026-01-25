Incendio frente a la cancha de Boca: cuatro personas atendidas y un restaurante evacuado

Ocurrió en el local de comidas "Genovés", y una densa columna de humo pudo verse desde varios puntos del barrio.

Un voraz incendio generó alarma en el barrio de La Boca, cuando un restaurante ubicado frente al estadio de Boca Juniors se prendió fuego y obligó a un amplio operativo de emergencia. El episodio se suma a otros dos siniestros registrados en la zona en los últimos días.

El fuego se desató en el local gastronómico "Genovés", ubicado frente a la entrada de la cancha, y una densa columna de humo pudo verse desde varios puntos del barrio, según quedó registrado en videos tomados por testigos. Ante la situación, acudieron rápidamente equipos de Bomberos y personal de emergencias.

Como consecuencia del incidente, cuatro personas debieron ser asistidas en el lugar. Todas se encuentran fuera de peligro y recibieron oxigenación de manera preventiva. Además, el edificio fue evacuado por precaución mientras se controlaba el foco ígneo.

Por el operativo, el tránsito permanece restringido en la zona de Brandsen, entre Filiberto y Pedro de Poliza. Las autoridades trabajan para determinar las causas del incendio.