El campeón de la Fórmula 1 da sus primeras impresiones del nuevo auto: "Ni siquiera es un gran paso"

Lando Norris fue el último campeón de la Fórmula 1 y ya se subió a la nueva generación de autos, quedando algo sorprendido con el rendimiento.

Mclaren consiguio el mundial de pilotos en el ultimo gran premio de Abhu Dahbi de la mano de Lando Norris, ante la nueva generacion de coches en la Fórmula 1 el piloto britanico dejo sus sensaciones antes la primeras pruebas de la escuderia afirmando que el auto, es más lento en ocasiones.

En los primeros días, el equipo campeón del mundo no apareció, por lo que comenzó a rodar desde ayer, miércoles, y lo hará hasta el viernes. El auto, camuflado de color negro y con la nueva designación MCL40, permitió a Norris, el nuevo número 1, ser el cuarto piloto con más vueltas, completando un total de 74 giros al circuito de Barcelona, solo por detrás de los Mercedes, que este año buscan ser la gran sorpresa de la categoría.

image La escudería campeona del campeonato de pilotos empezó con sus pruebas el día miercoles. Gentileza Primeros contactos con el auto para Lando Norris El británico tuvo un total de ocho horas de rodaje, con unas sesiones pulcras y sin contratiempos. Si bien fue uno de los mejores tiempos, el campeón aclaró que no fue por competitividad su manejo, sino más bien para conectar con el auto y familiarizarse con su rendimiento "Hoy ha sido solo una primera toma de contacto con el coche, entender cómo funciona".

Además, hizo la comparación con los autos anteriores. Aunque es corredor joven, sabe de las diferencias y que esta prueba sirvió para comprobar y probar cosas. Al igual que el resto de pilotos, evidentemente fue preguntado por este cambio abrupto en la Fórmula 1 "Es bastante diferente. Ya sabes, ni siquiera es un gran paso, pero creo que es más lento en curvas. En cuanto a la aceleración y velocidad en recta, probablemente se nota más rápido que el año pasado".

image El piloto británico fue el ultimo campeón de la Fórmula 1. Gentileza Los colores oficiales de McLaren La famosa escudería mostrará su paleta de colores, la temporada pasada predominó el naranja y negro, que la identificará durante el resto de la temporada, el próximo 9 de febrero, dos días antes de los test de pretemporada en Baréin. Esta vez Norris salió con el número 1, dejando atrás su habitual 4, respetando la asignación del dorsal de campeón.