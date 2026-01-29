29 de enero de 2026 - 10:23

¿Lo gritó? La reacción de Ascacíbar en el gol de Estudiantes ante Boca que no pasó desapercibida

Durante el triunfo de Estudiantes de La Plata ante Boca, una imagen se viralizó rápidamente y abrió el debate sobre si el mediocampista dejó escapar un gesto de festejo.

El gol que ¿gritó? Santiago Ascacibar

El gol que ¿gritó? Santiago Ascacibar

Foto:

Por Francisco Moreno

El partido entre Estudiantes de La Plata y Boca Juniors, correspondiente a una nueva fecha del Torneo Apertura, tuvo un condimento especial fuera del campo de juego. En uno de los palcos del estadio UNO se encontraba Santiago Ascacíbar, flamante refuerzo de Boca y ex capitán del Pincha, siguiendo el encuentro entre su pasado inmediato y su nuevo club.

Leé además

Juan Sebastián Verón en la popular de Estudiantes de La Plata

El TAS le dio la razón a Juan Sebastián Verón en su lucha con AFA

Por Redacción Deportes
La insólita reacción de Scioli cuando le preguntaron por las denuncias contra la AFA y Chiqui Tapia.

La insólita reacción de Scioli cuando le preguntaron por las denuncias contra la AFA y "Chiqui" Tapia

Por Redacción Política

Cuando Santiago Núñez marcó el primer gol del conjunto platense, las cámaras de la transmisión oficial enfocaron a Ascacíbar. En ese instante, se lo vio realizar un gesto que rápidamente generó interpretaciones cruzadas entre hinchas y analistas.

El gesto captado por las cámaras

La secuencia mostró a Ascacíbar con una reacción corporal inmediata tras el gol de Estudiantes. La imagen dio lugar a especulaciones sobre si el mediocampista “se olvidó por un segundo de su presente y dejó escapar el grito”, tal como señalaron algunos usuarios en redes sociales y programas deportivos.

Embed

La propia nota de Noticias Argentinas describió el momento como una reacción espontánea que no pasó inadvertida, en un contexto marcado por la reciente transferencia del jugador y la carga emocional del cruce entre ambos equipos.

El contexto del partido

Dentro del campo de juego, Estudiantes se impuso por 2 a 1 ante Boca, en un partido intenso disputado en La Plata. El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez logró ponerse en ventaja en el primer tiempo y sostuvo el resultado ante un Boca que buscó el empate en el complemento.

La atención, sin embargo, no estuvo puesta únicamente en el desarrollo futbolístico, sino también en todo lo que rodeó el regreso simbólico de Ascacíbar al estadio donde fue referente y capitán.

Diseño sin título - 2026-01-27T122958.708
Santiago Ascacibar será jugador de Boca.

Santiago Ascacibar será jugador de Boca.

Un pase reciente y un vínculo vigente

El traspaso de Ascacíbar desde Estudiantes a Boca fue uno de los movimientos más comentados del mercado de pases. Su salida del club platense generó opiniones divididas entre los hinchas, lo que hizo que cada gesto suyo durante el partido fuera observado con lupa.

En ese marco, la reacción durante el gol de Estudiantes adquirió un significado especial, al producirse frente a su ex equipo y apenas días después de concretarse su llegada al Xeneize.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El informe consagra a River como el club con mayor masa societaria, con 352.712 afiliados, una cifra que lo ubica con amplia ventaja sobre Boca (282.644). 

La AFA reveló cuántos socios tienen los clubes de Primera: en qué posición quedaron los clubes mendocinos

Por Redacción Deportes
Estudiantes La Plata jugó un gran primer tiempo y sacó una ventaja de dos goles sobre Boca. 

Final caliente en La Plata: Estudiantes venció a Boca en un partido eléctrico

Por Redacción Deportes
Juan Sebastián Verón, hoy presidente de Estudiantes, jugó en Boca en el año 1996 y luego pasó a la Sampdoria. 

Nadie resiste un archivo: el día que Juan Sebastián Verón se fue de Estudiantes a Boca

Por Redacción Deportes
El León de La Plata tiene nuevo portador de Cinta.

Tras la salida de Ascacibar a Boca, Estudiantes tiene nuevo capitán

Por Redacción Deportes