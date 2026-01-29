¿Lo gritó? La reacción de Ascacíbar en el gol de Estudiantes ante Boca que no pasó desapercibida

El partido entre Estudiantes de La Plata y Boca Juniors , correspondiente a una nueva fecha del Torneo Apertura , tuvo un condimento especial fuera del campo de juego. En uno de los palcos del estadio UNO se encontraba Santiago Ascacíbar , flamante refuerzo de Boca y ex capitán del Pincha, siguiendo el encuentro entre su pasado inmediato y su nuevo club.

Cuando Santiago Núñez marcó el primer gol del conjunto platense, las cámaras de la transmisión oficial enfocaron a Ascacíbar. En ese instante, se lo vio realizar un gesto que rápidamente generó interpretaciones cruzadas entre hinchas y analistas.

La secuencia mostró a Ascacíbar con una reacción corporal inmediata tras el gol de Estudiantes. La imagen dio lugar a especulaciones sobre si el mediocampista “se olvidó por un segundo de su presente y dejó escapar el grito” , tal como señalaron algunos usuarios en redes sociales y programas deportivos.

La propia nota de Noticias Argentinas describió el momento como una reacción espontánea que no pasó inadvertida, en un contexto marcado por la reciente transferencia del jugador y la carga emocional del cruce entre ambos equipos.

Dentro del campo de juego, Estudiantes se impuso por 2 a 1 ante Boca , en un partido intenso disputado en La Plata. El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez logró ponerse en ventaja en el primer tiempo y sostuvo el resultado ante un Boca que buscó el empate en el complemento.

La atención, sin embargo, no estuvo puesta únicamente en el desarrollo futbolístico, sino también en todo lo que rodeó el regreso simbólico de Ascacíbar al estadio donde fue referente y capitán.

Diseño sin título - 2026-01-27T122958.708 Santiago Ascacibar será jugador de Boca.

Un pase reciente y un vínculo vigente

El traspaso de Ascacíbar desde Estudiantes a Boca fue uno de los movimientos más comentados del mercado de pases. Su salida del club platense generó opiniones divididas entre los hinchas, lo que hizo que cada gesto suyo durante el partido fuera observado con lupa.

En ese marco, la reacción durante el gol de Estudiantes adquirió un significado especial, al producirse frente a su ex equipo y apenas días después de concretarse su llegada al Xeneize.