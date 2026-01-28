Tras la salida de Ascacibar a Boca, Estudiantes tiene nuevo capitán

Con la fuga de una de las Estrellas y el capitán de Estudiantes, el pincha tiene nuevo líder para enfrentar al Xeneize en la fecha 2 del Apertura.

El capitán de Estudiantes contra Boca finalmente será Guido Carrillo, luego de la salida al xeneize por parte de Santiago Ascacibar, el pincha tiene nuevo portador de cinta.Junto a varios referentes del plantel, Los roles cambiaron y el desafío más importante es que el equipo no caiga.

Cabe destacar que otro de los candidatos a quedarse con el brazalete era el principito Sosa que tuvo declaraciones previas a dejar la cinta de capitán cuando las riendas la tomó el ruso ascacibar.Como esta noche no partirá del once titular, la capitanía pasará a ser del número nueve.

17696309587521026306271270827712 El equipo que pararía Dominguez contra Boca Guido carrillo es quien liberará al pincha de la plata esta noche, el nueve ya ha portado la cinta en varias ocasiones y era uno de los designados, ademas de Ascacibar, Sosa y Muslera.Estudiantes busca arrancar con el pie derecho en UNO, pero se le presentan algunos obstáculos. El arquero Fernando Muslera está fuera por lesión y Edwuin Cetré no concentró

Varios son los factores que le agregan una suma de incertidumbre al equipo. La formación del Pincha es un misterio, pero es probable que Mancuso vaya de arranque en su vuelta al equipo e incluso enfrentando a su exequipo, Boca. Eso sí, Eduardo Dominguez tendrá que ver como organiza el mediocampo, aunque aún cuenta con su carta especial, que vino desde Boca, Cristian Medina.

17696308649954318720701126267400