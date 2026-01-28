Tras la salida de Ascacibar a Boca, Estudiantes tiene nuevo capitán

Cabe destacar que otro de los candidatos a quedarse con el brazalete era el principito Sosa que tuvo declaraciones previas a dejar la cinta de capitán cuando las riendas la tomó el ruso ascacibar.Como esta noche no partirá del once titular, la capitanía pasará a ser del número nueve.
El equipo que pararía Dominguez contra Boca
Guido carrillo es quien liberará al pincha de la plata esta noche, el nueve ya ha portado la cinta en varias ocasiones y era uno de los designados, ademas de Ascacibar, Sosa y Muslera.Estudiantes busca arrancar con el pie derecho en UNO, pero se le presentan algunos obstáculos. El arquero Fernando Muslera está fuera por lesión y Edwuin Cetré no concentró
Varios son los factores que le agregan una suma de incertidumbre al equipo. La formación del Pincha es un misterio, pero es probable que Mancuso vaya de arranque en su vuelta al equipo e incluso enfrentando a su exequipo, Boca. Eso sí, Eduardo Dominguez tendrá que ver como organiza el mediocampo, aunque aún cuenta con su carta especial, que vino desde Boca, Cristian Medina.
La carrera de Carrillo en Estudiantes
Guido Carrillo es un histórico del Pincha. En su carrera, ha ganado varios títulos con Estudiantes de La Plata, incluyendo la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024, el Trofeo de Campeones 2024 y 2025, y el Torneo Clausura 2025. También ha sido campeón de la Ligue 1 con el AS Mónaco en la temporada 2016-17.
Con Estudiantes, Carrillo ha sido un jugador clave, destacándose por su capacidad goleadora y liderazgo. Ha jugado más de 250 partidos con el club, marcando más de 60 goles y brindando varias asistencias. Su contribución ha sido fundamental para que Estudiantes se consagre campeón en varias ocasiones incluyendo el ultimo trofeo del Fútbol Argentino.