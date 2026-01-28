28 de enero de 2026 - 10:35

Se conoció la contundente promesa de Riquelme a un hincha de Boca: "Vamos a ganar todo"

Tras admitir que el plantel “está en deuda”, Juan Román Riquelme prometió que Boca “va a ganar todo” en un año de máxima exigencia.

Juan Román Riquelme, Presidente de Boca.

Juan Román Riquelme, Presidente de Boca.

Foto:

Por Francisco Moreno

Juan Román Riquelme quedó en el centro de la escena en Boca tras realizar una promesa que no pasó desapercibida entre los hinchas. Luego de la victoria 1-0 ante Deportivo Riestra en La Bombonera, el presidente del club aseguró que “este año vamos a ganar todo”, una frase que llega tras afirmar que los jugadores “están en deuda”.

Leé además

Santiago Ascacibar será jugador de Boca.

Le dijo que no a River y se va a Boca: Ascacibar firmará por 4 años y ya se sabe quién se va del club

Por Francisco Moreno
El nombre suena fuerte por las oficinas de Boca Juniors.

Volvió hace poco a Peñarol pero fue ofrecido a Boca como una buena opción en el ataque "Xeneize"

Por Redacción Deportes

El episodio se dio en un contacto directo con un hincha, al que Riquelme le entregó una camiseta firmada y le dejó un mensaje que rápidamente se viralizó. La contundencia de la promesa refleja el clima de exigencia que rodea al club tras un 2025 que no cumplió con las expectativas deportivas, especialmente en el plano internacional.

Embed

Boca va: de la promesa de Riquelme a dos refuerzos inesperados

“Los jugadores saben que están en deuda”, había manifestado Riquelme en la previa del debut oficial, marcando una postura poco habitual en su discurso público. La autocrítica no solo apuntó al rendimiento colectivo, sino también a la necesidad de devolverle títulos a una hinchada acostumbrada a competir siempre en lo más alto.

La promesa de “ganar todo” eleva automáticamente la presión sobre el plantel y el entrenador. Boca afronta el Torneo Apertura, la Copa Argentina y la Copa Libertadores con la obligación implícita de pelear cada competencia hasta el final, sin margen para tropiezos prolongados.

image

Desde la dirigencia sostienen que el plantel es competitivo y que tanto Ángel Romero como Santiago Ascacibar llegaron para potenciar una base consolidada. Sin embargo, puertas adentro reconocen que el rendimiento debe crecer rápidamente para sostener el discurso presidencial, especialmente en los partidos decisivos que marcarán el semestre.

Con la temporada recién iniciada, Boca avanza entre la ilusión renovada y una presión creciente. El desafío, ahora, será convertir la promesa en realidad dentro de la cancha.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Boca Juniors visitará nuevamente a Estudiantes de La Plata en los dos últimos meses. 

Boca y una vista de riesgo a Estudiantes de La Plata: hora, formaciones y por dónde seguir en vivo

Por Redacción Deportes
Boca tiene en mente dos nuevos refuerzos.

Auzmendi y Serna, las dos sorpresas de Riquelme para reforzar Boca

Por Francisco Moreno
Auzmendi podría recalar en Boca Juniors

Boca Juniors negocia a contrarreloj por dos jugadores

Por Redacción Deportes
Marino Hinestroza le dijo no a Boca y será jugador de Vasco Da Gama.

Boca no tiene paz: Hinestroza le dijo no a Riquelme y se va a Brasil

Por Nicolás Salas