Se conoció la contundente promesa de Riquelme a un hincha de Boca: "Vamos a ganar todo"

Tras admitir que el plantel “está en deuda”, Juan Román Riquelme prometió que Boca “va a ganar todo” en un año de máxima exigencia.

Juan Román Riquelme quedó en el centro de la escena en Boca tras realizar una promesa que no pasó desapercibida entre los hinchas. Luego de la victoria 1-0 ante Deportivo Riestra en La Bombonera, el presidente del club aseguró que “este año vamos a ganar todo”, una frase que llega tras afirmar que los jugadores “están en deuda”.

El episodio se dio en un contacto directo con un hincha, al que Riquelme le entregó una camiseta firmada y le dejó un mensaje que rápidamente se viralizó. La contundencia de la promesa refleja el clima de exigencia que rodea al club tras un 2025 que no cumplió con las expectativas deportivas, especialmente en el plano internacional.

"Este año vamos a ganar todo", se envalentonó el presidente xeneize



Se lo dijo a Alexis Dassie, a quien le regaló una camiseta firmada pic.twitter.com/avL2HTzfmy — El Gráfico (@elgraficoweb) January 28, 2026 Boca va: de la promesa de Riquelme a dos refuerzos inesperados “Los jugadores saben que están en deuda”, había manifestado Riquelme en la previa del debut oficial, marcando una postura poco habitual en su discurso público. La autocrítica no solo apuntó al rendimiento colectivo, sino también a la necesidad de devolverle títulos a una hinchada acostumbrada a competir siempre en lo más alto.

El triunfo ante Riestra, aunque ajustado, sirvió para comenzar el torneo con tres puntos, pero no alcanzó para disipar los cuestionamientos futbolísticos. Boca mostró orden defensivo, pero también evidenció falencias en la generación de juego, un aspecto que el cuerpo técnico deberá corregir en un calendario cargado de compromisos.

La promesa de “ganar todo” eleva automáticamente la presión sobre el plantel y el entrenador. Boca afronta el Torneo Apertura, la Copa Argentina y la Copa Libertadores con la obligación implícita de pelear cada competencia hasta el final, sin margen para tropiezos prolongados.