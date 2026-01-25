Sin sobrarle nada, Boca Juniors superó a Deportivo Riestra con el gol de Di Lollo

Boca Juniors padeció ante un sólido Deportivo Riestra , y lo venció por 1 a 0 en el comienzo del Torneo Apertura de la Liga Profesional . El único gol en La Bombonera fue convertido por Lautaro Di Lollo de cabeza, tras el centro de Leandro Paredes.

El Xeneize padeció más de la cuenta el trámite, y por momentos sucumbió ante el buen entramado defensivo visitante con cinco defensores más cuatro volantes dedicados exclusivamente a la marca férrea y la presión constante. Por este motivo, los volantes locales carecieron de espacios para poder juntarse y generar peligro, engrosando el porcentaje de posesión hasta el 90% .

Durante todo el primer tiempo, la única llave que encontró el cuadro dirigido por Claudio Úbeda para intentar lastimar fue el juego aéreo . Zeballos y Barinaga sacaron un centro cada uno que no pudieron aprovechar Di Lollo y Belmonte, respectivamente. Mientras tanto, la más clara ocurrió en un córner desde la derecha, con el formidable cabezazo de Di Lollo que Arce tapó, y que finalizó con Blanco reventando el palo en la continuidad de la acción.

Riestra sólo se aproximó en una ocasión, de forma aislada. Ignacio Arce sacó del arco, Alonso la peinó, Nicolás Benegas giró ante Ayrton Costa, y sacó un disparo que se perdió por poco. Así se fueron al descanso, con la sensación de que la visita estaba muy cómoda con el desarrollo de la tarde .

Boca apretó el acelerador en el complemento, e intentó encontrar un resquicio con la rotación de posiciones entre Alan Velasco y Exequiel Zeballos. Es cierto que mejoró el vértigo respecto al manejo de la pelota, pero eso no alcanzó para generar superioridad numérica o ventaja en la zona de definición. A tal punto le costó, que el primer remate al arco llegó a los 25', con un disparo sin puntería de Leandro Paredes desde media distancia.

Pero cuando la paciencia de la gente se iba agotando y los nervios comenzaban a hacer mella en el rendimiento colectivo del equipo, Leandro Paredes mandó al área un centro ejecutado como con la mano, y Lautaro Di Lollo anticipó en el corazón del área chica para vencer a Arce y desatar la locura en La Bombonera.

Embed Siempre Lautaro Di Lollo pic.twitter.com/HsHlec0Ttx — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 25, 2026

Riestra intentó salir a conseguir el empate, e inclusive su entrenador Gustavo Benítez sacó a un defensor para sumar a un delantero de área. Sin embargo, sólo contó con un buen disparo de Mariano Bracamonte que Agustín Marchesín repelió mandándola al córner. Así, la visita terminó pagando caro el planteamiento mesquino.

Es cierto que para Boca fue un triunfo importante que sirvió para comenzar oficialmente el 2026 con el pie derecho. Pero quedó claro que necesita refuerzos con urgencia si quiere mejorar el andamiaje colectivo de un plantel que quedó en deuda el año anterior, y que ahora debe elevar la vara pensando en la Copa Libertadores.

Formaciones de Boca - Deportivo Riestra:

Boca (1): Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Alan Velasco, Lucas Janson, Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Deportivo Riestra (0): Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Mariano Bracamonte, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Pablo Monje, Nicolás Watson, Jonatan Goitía; Antony Alonso, Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.

Datos del partido:

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Ariel Penel

Goles: ST: 31' Luciano Di Lollo (B)

Cambios: ST: 10' F. Miño por Goitía (DR), 17' A. Díaz por Benegas (DR), 23' B. Aguirre por Velasco (B), 26' I. Zufiaurre por Janson (B), 33' M. Delgado por Herrera (B), 39' G. Obredor por Barbieri (DR), 39' J. Herrera por Watson (DR)

Minuto a minuto y estadísticas: