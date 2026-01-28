Boca cerró dos refuerzos y perdió un plantel entero: los 33 jugadores que se fueron del club

Boca Juniors presentó a Ángel Romero y a Santiago Ascacibar como sus flamantes refuerzos para este exigente 2026 que lo tendrá peleando en varios frentes y en competiciones internacionales, tras dos años de ausencia. En paralelo, el club también concretó una purga histórica al desprenderse de 24 futbolistas que no tenían lugar en el proyecto de Claudio Úbeda.

Entre juveniles y nombres de peso, el "Xeneize" repartió su patrimonio por todo el mapa futbolístico nacional. Esta decisión cambia drásticamente la estructura del club y abre una oportunidad vital para decenas de equipos argentinos.

La estrategia de la dirigencia es clara: ubicar a estos jugadores en otras instituciones para que sumen minutos de competencia y, en el mejor de los casos, logren una transferencia definitiva en el futuro. Actualmente, el club ya cerró 24 cesiones, mientras se define el destino de otros profesionales que permanecen apartados.

El club que más provecho sacó de esta situación es Barracas Central, que se convirtió en el destino principal de los futbolistas que no serán tenidos en cuenta en la Ribera. El "Guapo" logró retener a Gonzalo "Toro" Morales y sumó a dos nombres con pasado reciente en el primer equipo de Boca: Norberto Briasco y Gonzalo Maroni.

Maroni , quien ya fue dirigido por Rubén Darío Insúa en San Lorenzo , buscará la continuidad que no encontró bajo las órdenes de Úbeda. Esta masiva llegada de jugadores provenientes de Boca posiciona a Barracas como uno de los equipos que más se ha reforzado con jerarquía probada en la máxima categoría.

image

En cuanto a las operaciones económicas, Boca solo registró una venta parcial y fue la de Oscar Salomón a Newell’s Old Boys, quien adquirió el 50% de su ficha por una cifra cercana al millón de dólares.

Refuerzos para Mendoza y el ascenso profundo

Gimnasia y Esgrima de Mendoza logró cerrar dos incorporaciones provenientes del club de la Ribera: Julián Ceballos y Valentino Simoni, quienes buscarán protagonismo en la categoría de plata del fútbol argentino.

Valentino Valentino Simoni fue goleador de la Reserva de Boca Juniors Los Andes

Por otro lado, la limpieza del plantel alcanzó incluso a jugadores que quedarán libres próximamente. Es el caso de Rodrigo Montes, quien firmó en Deportivo Rincón pero quedará desvinculado de Boca a fin de año. Similar es la situación de Israel Escalante, quien emigró al fútbol de El Salvador, y Nazareno Solís, quien seguirá su carrera en Deportivo Madryn.

Esta diáspora de talentos, que incluye desde arqueros como Agustín Lastra hasta delanteros como Ignacio Rodríguez, representa un cambio de era en el Boca Predio, donde el objetivo primordial ahora es aliviar la carga de contratos y valorizar activos en vidrieras ajenas.

El destino de los 33 jugadores que dejaron Boca