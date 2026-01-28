28 de enero de 2026 - 12:12

Boca cerró dos refuerzos y perdió un plantel entero: los 33 jugadores que se fueron del club

De la Ribera a todo el país: el mapa definitivo de los 24 jugadores que Boca largó para ganar rodaje.

Juan Román Riquelme junto a los refuerzos Ángel Romero y Santiago Ascacibar.

Por Francisco Moreno

Boca Juniors presentó a Ángel Romero y a Santiago Ascacibar como sus flamantes refuerzos para este exigente 2026 que lo tendrá peleando en varios frentes y en competiciones internacionales, tras dos años de ausencia. En paralelo, el club también concretó una purga histórica al desprenderse de 24 futbolistas que no tenían lugar en el proyecto de Claudio Úbeda.

Entre juveniles y nombres de peso, el "Xeneize" repartió su patrimonio por todo el mapa futbolístico nacional. Esta decisión cambia drásticamente la estructura del club y abre una oportunidad vital para decenas de equipos argentinos.

La estrategia de la dirigencia es clara: ubicar a estos jugadores en otras instituciones para que sumen minutos de competencia y, en el mejor de los casos, logren una transferencia definitiva en el futuro. Actualmente, el club ya cerró 24 cesiones, mientras se define el destino de otros profesionales que permanecen apartados.

Claudio Úbeda, DT de Boca.

Barracas Central: el gran beneficiado del éxodo xeneize

El club que más provecho sacó de esta situación es Barracas Central, que se convirtió en el destino principal de los futbolistas que no serán tenidos en cuenta en la Ribera. El "Guapo" logró retener a Gonzalo "Toro" Morales y sumó a dos nombres con pasado reciente en el primer equipo de Boca: Norberto Briasco y Gonzalo Maroni.

Maroni, quien ya fue dirigido por Rubén Darío Insúa en San Lorenzo, buscará la continuidad que no encontró bajo las órdenes de Úbeda. Esta masiva llegada de jugadores provenientes de Boca posiciona a Barracas como uno de los equipos que más se ha reforzado con jerarquía probada en la máxima categoría.

image

En cuanto a las operaciones económicas, Boca solo registró una venta parcial y fue la de Oscar Salomón a Newell’s Old Boys, quien adquirió el 50% de su ficha por una cifra cercana al millón de dólares.

Refuerzos para Mendoza y el ascenso profundo

Gimnasia y Esgrima de Mendoza logró cerrar dos incorporaciones provenientes del club de la Ribera: Julián Ceballos y Valentino Simoni, quienes buscarán protagonismo en la categoría de plata del fútbol argentino.

Valentino Simoni fue goleador de la Reserva de Boca Juniors

Por otro lado, la limpieza del plantel alcanzó incluso a jugadores que quedarán libres próximamente. Es el caso de Rodrigo Montes, quien firmó en Deportivo Rincón pero quedará desvinculado de Boca a fin de año. Similar es la situación de Israel Escalante, quien emigró al fútbol de El Salvador, y Nazareno Solís, quien seguirá su carrera en Deportivo Madryn.

Esta diáspora de talentos, que incluye desde arqueros como Agustín Lastra hasta delanteros como Ignacio Rodríguez, representa un cambio de era en el Boca Predio, donde el objetivo primordial ahora es aliviar la carga de contratos y valorizar activos en vidrieras ajenas.

El destino de los 33 jugadores que dejaron Boca

  1. Agustín Lastra: Estudiantes de Río Cuarto (préstamo por un año).
  2. Ramiro García: Argentino de Quilmes (préstamo por un año).
  3. Sebastián Díaz Robles: San Martín de San Juan (préstamos por un año)
  4. Oscar Salomón: Newell’s Old Boys (venta del 50%).
  5. Renzo Giampaoli: Gimnasia La Plata (renovación del préstamo por un año).
  6. Mateo Mendía: Platense (préstamo por un año).
  7. Gabriel Aranda: Racing de Córdoba (préstamo por un año).
  8. Nahuel Genez: Patronato de Paraná (préstamo por un año).
  9. Román Rodríguez: Estudiantes de Caseros (renovación del préstamo por un año).
  10. Tomás Díaz: Los Andes (préstamo por un año).
  11. Jabes Saralegui: Tigre (renovación del préstamo por un año).
  12. Santiago Dalmasso: Platense (préstamo por un año).
  13. Agustín Obando: Atlético Rafaela (préstamo por un año).
  14. Rodrigo Montes: Deportivo Rincón (préstamo y fin de contrato).
  15. Gonzalo Maroni: Barracas Central (préstamo por un año).
  16. Julián Ceballos: Gimnasia de Mendoza (préstamo por un año).
  17. Julián Carrasco: Temperley (renovación del préstamo por un año).
  18. Gabriel Vega: Nueva Chicago (préstamo por un año).
  19. Federico Aguirre: Camioneros (préstamo por un año).
  20. Brandon Cortés: Patronato de Paraná (préstamo por un año).
  21. Lucas Brochero: San Miguel (préstamo por un año).
  22. Norberto Briasco: Barracas Central (préstamo por un año).
  23. Gonzalo Morales: Barracas Central (renovación del préstamo por un año).
  24. Valentino Simoni: Gimnasia de Mendoza (préstamo por un año).
  25. Ignacio Rodríguez: Atlanta (préstamo por un año).
  26. Ignacio Miramón: volvió a Lille y fue cedido a Gimnasia y Esgrima La Plata
  27. Cristian Lema: Libre
  28. Frank Fabra: Libre
  29. Esteban Rolón: libre a Aldosivi
  30. Luis Advíncula: rescindió contrato y firmó con Alianza Lima
  31. Tomás Fernández: libre a Aldosivi
  32. Bruno Valdez: arregló la rescisión del contrato
  33. Brian Aguirre: Estudiantes de la Plata (Préstamos por 12 meses)
