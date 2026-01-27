27 de enero de 2026 - 20:48

Gimnasia y Esgrima, sinónimo de fiesta: las mejores postales desde el estadio Víctor Legrotaglie

Por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026, Gimnasia y Esgrima recibe a San Lorenzo. El estadio Víctor Legrotaglie es una verdadera fiesta.

Ramiro Gómez / Los Andes
Ramiro Gómez / Los Andes
Ramiro Gómez / Los Andes
Ramiro Gómez / Los Andes
Ramiro Gómez / Los Andes
Ramiro Gómez / Los Andes
Ramiro Gómez / Los Andes
Ramiro Gómez / Los Andes
Ramiro Gómez / Los Andes
Ramiro Gómez / Los Andes
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Gimnasia y Esgrima impone condiciones en el arranque del primer tiempo y ya tuvo las dos más claras del partido. 

Por un gol Herazo, Gimnasia y Esgrima pierde ante San Lorenzo

Por Sergio Faria
Aquel elenco mensana se destacaba por su talento y su enorme desfachatez para jugar en cualquier escenario. 

Gimnasia y Esgrima es pura nostalgia: aquel inolvidable 5-2 a San Lorenzo, en 1971

Por Redacción Deportes

Las mejores postales de Gimnasia y Esgrima vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura

La espera de más de 42 años terminó: el Lobo hará su esperado estreno de local en la Liga Profesional frente a San Lorenzo, en su estadio,

Una leyenda que despierta: el debut histórico de Gimnasia y Esgrima

Por Sergio Faria
Como anfitrión, el Lobo hace su estreno en el Víctor Legrotaglie frente a San Lorenzo, luego de 4 décadas.

Furor por ver al Lobo: Gimnasia recibe a San Lorenzo con entradas muy demandadas

Por Redacción Deportes
El Víctor Legrotaglie, la casa de Gimnasia y Esgrima 

El Víctor Legrotaglie comenzó su transformación: así cambió para el debut en la Liga Profesional

Por Emanuel Cenci
El Lobo retornó a la provincia, tras su histórico triunfo y debut en su regreso a Primera División. Un triunfazo logró frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Liga Profesional: Gimnasia empezó a escribir su historia en Primera

Por Sergio Faria