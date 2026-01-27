Gimnasia y Esgrima, sinónimo de fiesta: las mejores postales desde el estadio Víctor Legrotaglie

HISTÓRICO. Gimnasia y Esgrima recibe a San Lorenzo por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 y el estadio Víctor Legrotaglie es una verdadera fiesta. Es que ningún hincha Blanquinegro quiso perderse la vuelta al fútbol grande. Ese que te codeas con los denominados gigantes: Boca, River, Racing, Independiente de Avellaneda y el Ciclón.
Y el Lobo dice presente con su fútbol, su histórica, su gente, su estadio. Es momento de disfrutar fanático Blanquinegro. No existe otro motivo para estar feliz. El Lobo es de Primera y lo demuestra en cada rincón de su gente. FIESTA TOTAL.
Las mejores postales de Gimnasia y Esgrima vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura