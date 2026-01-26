Una leyenda que despierta: el debut histórico de Gimnasia y Esgrima

¡Cuántos lo habrán soñado! ¡Cuántos lo habrán imaginado! Son tantos los que lo han soñado que resulta casi imposible contarlos, y aún más imposible medir la magnitud de sus emociones. Sobre todo si se tiene en cuenta que han pasado más de cuatro décadas desde la última vez que el Lobo jugó entre los grandes del fútbol argentino.

No alcanza con medirlo en años ni en generaciones. Durante todo ese tiempo convivieron sueños heredados, esperas interminables, "como una brasa en la oscuridad". Jugadores formados en la institución, con los colores tatuados en la piel; otros que adoptaron esos colores por cariño; dirigentes, exdirigentes, entrenadores, formadores… todos eternamente enamorados del blanquinegro. Todo esa pasión convergerá en un momento casi imposible de describir.

El debut de local en Primera División, después de 42 años , frente a su gente y en el mítico Víctor Legrotaglie , será una verdadera gesta. Un símbolo profundo para la familia mensana, en ese estadio que marcó generaciones y consolidó la pertenencia .

Ver a los hinchas (abuelos y nietos incluídos) mezclando recuerdos mientras compran su entrada para ver a este Lobo que ya hace historia, es una imagen imborrable. Un equipo que devolvió emociones con un ascenso memorable y que ahora quiere plantarse frente a la historia. No será la única vez que esas tribunas regalen postales memorables, pero sí será, sin dudas, inolvidable.

Gimnasia quiere que su estreno en Primera División sea completo, a unque ya celebró un triunfo histórico en Santiago del Estero frente a Central Córdoba, esta presentación ante sus hinchas marcará un hito único en la historia del club.

En abril de 1984, Gimnasia jugó su último Torneo Nacional con una derrota frente a Argentinos Juniors por 2 a 1 y quedó eliminado. A lo largo de los años, el Lobo jugó en nueve ocasiones en distintas épocas aquellos viejos campeonatos, donde comenzó a cruzarse con los grandes de Primera División. Fue un equipo revelación y, en condición de local estuvo tres años sin conocer la derrota.

El legado de Víctor Legrotaglie

El famoso “Toque, Lobo, Toque” nació entonces, de la mano de quien hoy es el emblema más importante de su historia: Víctor Legrotaglie. Con solo mencionar su nombre, se evoca una época de fútbol y de encanto. El equipo de los Compadres encendía en blanco y negro admiración en cualquier escenario. En el ámbito local brilló y deslumbró con numerosos títulos, mientras que en el plano nacional la gloria le fue esquiva. Pero nada opacó aquel legendario Lobo de Víctor Legrotaglie y compañía, que grabó a fuego en la memoria de generaciones la filosofía de la pelota al piso y la firmeza del estilo. Allí nació la leyenda.

image Gimnasia y Esgrima realizó esta tarde la última práctica antes de recibir al Ciclón. PrensaGyE

La misma leyenda que goleó a Boca en la Bombonera 5 a 1 o que le dio un auténtico baile a San Lorenzo en el Viejo Gasómetro, donde el “toque Lobo toque” resonó más fuerte que nunca. Fue 5 a 2, por decisión del árbitro, quien en un momento le susurró al “Maestro” que bajaran un cambio: “porque de acá no salimos”.

De los Famosos 33 a miles de corazones blanquinegros

Gimnasia ha vivido todas las emociones posibles para llegar al día que se vivirá este martes. Se dice, que el nombre de los “Famosos 33” nació de una fría tarde de invierno en un partido de la Liga Mendocina, cuando apenas un puñado de hinchas acompañaba al equipo. Este martes, esos 33 se sentirán multiplicados en miles de corazones blanquinegros.

En cuanto a enfrentamientos, Gimnasia y San Lorenzo se cruzaron en cinco ocasiones, repartiendo victorias: dos para cada uno y un empate. El último antecedente en Primera División entre ambos data del 18 de marzo de 1984: empate en el Malvinas Argentinas, con gol del recordado Búfalo Funes.

Este martes, será una tarde-noche especial, el Lobo volverá a vibrar en la misma sintonía: la del fútbol grande.