26 de enero de 2026 - 17:36

Futsal: Argentina y Uruguay se enfrentarán esta noche por trigésimo tercera vez desde 1996.

Los Albicelestes vienen de vencer a Perú en su debut en el torneo continental de Futsal de la modalidad FIFA

Futsal. Esta noche de lunes hay clásico rioplatense&nbsp;

Futsal. Esta noche de lunes hay clásico rioplatense 

Foto:

AFA
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

En el marco de la Copa América de Futsal, que se disputa en la ciudad de Luque en el Gran Asunción y por la zona "A", jugarán Argentina y Uruguay. En su debut los Albicelestes vencieron a su similar de Perú.

El conjunto que dirige Matías Lucuix hizo su estreno en el campeonato con una clara victoria.   

Argentina debutó con un triunfo sólido en la Copa América de futsal

Por Redacción Deportes
Tenis. Marat Safín es uno de los ex jugadores Number One, que estará en la Copa de Leyendas legendarias

Tenis: Se vienen la Copa de Leyendas en Melbourne

Por Gonzalo Tapia

Será el segundo partido para ambas selecciones, cada una de las cuales salió victoriosa en el debut, Uruguay en la primera jornada, tras superar a Ecuador, Argentina en su goleada de anoche, sobre Perú, por la fecha 2.

Buena oportunidad para Argentina de consolidar su posición en el Grupo A, el equipo de Matías Lucuix actualmente comparte el primer lugar con Uruguay, Perú y Paraguay, con tres unidades, en tanto Brasil es único líder en el B, con cuatro puntos.

¿Cómo está la estadística en enfrentamientos?

De los treinta y dos partidos disputados, la selección de Argentina en Futsal, se quedó con la victoria en 24 oportunidades, con cinco empates y tres derrotas. Los últimos partidos fueron en diciembre pasado, en el Microestadio Malvinas Argentinas y el Roberto Pando, con una doble victoria.

Diez de aquellos jugadores fueron convocados para este torneo: Nico Sarmiento, Juan Pablo Cuello, Lucas Granda, Bautista Caso, Juan Rodríguez, Ángel Claudino, Lucas Bolo Alemany, Kevin Arrieta, Agustín del Rey y Agustín Plaza.

Historial de enfrentamientos en Futsal

Niterói, 18 de abril de 1996 – Campeonato CONMEBOL de Futsal Brasil 1996

Uruguay 2 - Argentina 2

Joinville, 15 de octubre de 1999 – II Copa América de Futsal Brasil 1999

Argentina 3 - Uruguay 0

Foz de Iguazú, 6 de mayo de 2000- II Campeonato CONMEBOL de Futsal Brasil 2000

Argentina 2 - Uruguay 1

Rio de Janeiro, 7 de agosto de 2002 – Juegos Sudamericanos Brasil 2002

Argentina 3 - Uruguay 1

Fortaleza, 8 de septiembre de 2022 -– Copa Cuatro Naciones Brasil

Uruguay 2 (6) - Argentina 2 (7)

Buenos Aires, 13 de agosto de 2003 - Amistoso Internacional

Argentina 3 - Uruguay 0

Canelones, 16 de agosto de 2003 - Amistoso Internacional

Uruguay 0 - Argentina 0

Asunción, 1° de septiembre de 2003 - IV Campeonato CONMEBOL de Futsal Paraguay 2003

Argentina 7 - Uruguay 4

Buenos Aires, 27 y 28 de diciembre de 2005– Amistosos Internacionales

Argentina 4 - Uruguay 3

Argentina 3 - Uruguay 0

Brusque/Santa Catarina, 24 de septiembre de 2005 - Grand Prix das Américas 2005

Uruguay 1 - Argentina 3

Montevideo, 5 y 6 de agosto de 2006 - Amistosos Internacionales

Uruguay 1 - Argentina 2

Uruguay 0 - Argentina 1

Bello, 24 de marzo de 2010 – Juegos ODESUR - Medellín 2010

Argentina 3 - Uruguay 7

Ceilândia, 6 de octubre de 2012 – Amistoso Internacional Brasilia 2012

Argentina 3 - Uruguay 2

Santiago de Chile, 15 de marzo de 2014 - Juegos ODESUR- Santiago de Chile 2014

Argentina 3 - Uruguay 1

Benavídez, 18 y 19 de julio de 2015 - Amistosos Internacionales

Argentina 2 – Uruguay 1

Argentina 1 – Uruguay 2

Asunción, 5 de febrero de 2016 – Eliminatorias Sudamericanas Paraguay 2016

Argentina 4 – Uruguay 2

Uberaba, 7 de mayo de 2016 - Copa Sudamericana Uberaba 2016

Argentina 8 – Uruguay 5

San Juan, 11 de abril de 2017 – Copa América San Juan 2017

Argentina 3 – Uruguay 1

Buenos Aires, 17 de agosto de 2017 – Liga Sudamericana Zona Sur 2017

Argentina 7 – Uruguay 1

Asunción, 17 de septiembre de 2018 – Liga Sudamericana Zona Sur 2018

Argentina 1 – Uruguay 1

Carlos Barbosa, 6 de febrero de 2020 – Eliminatoria CONMEBOL Brasil 2020

Argentina 3 – Uruguay 1

Florida, 28 y 29 de julio de 2022 – Amistosos Internacionales (Uruguay)

Argentina 2 – Uruguay 2

Argentina 5 – Uruguay 3

Asunción, 1° de septiembre de 2022 – Liga Evolución Paraguay 2022

Uruguay 2 – Argentina 0

Quillacollo, 11 de agosto de 2023 – Liga Evolución Zona Sur Bolivia 2023

Argentina 4 – Uruguay 1

Los Ángeles, 24 de julio de 2024 – Liga Evolución Zona Sur Chile 2024

Argentina 1 – Uruguay 1

Luque, 22 de octubre de 2025 – Liga Evolución Zona Sur 2025

Argentina 3 – Uruguay 2

Buenos Aires, 19 y 21 de diciembre de 2025 – Amistosos Internacionales

Argentina 3 – Uruguay 1

Argentina 4 – Uruguay 0

