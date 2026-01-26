Futsal: Argentina y Uruguay se enfrentarán esta noche por trigésimo tercera vez desde 1996.

En el marco de la Copa América de Futsal, que se disputa en la ciudad de Luque en el Gran Asunción y por la zona "A", jugarán Argentina y Uruguay. En su debut los Albicelestes vencieron a su similar de Perú.
Los Albicelestes vienen de vencer a Perú en su debut en el torneo continental de Futsal de la modalidad FIFA
El partido se disputará a las 19.30 en el Estadio Óscar Harrison, único escenario de la competencia, en el Predio del Comité Olímpico Paraguayo, en la Ciudad de Luque.
Será el segundo partido para ambas selecciones, cada una de las cuales salió victoriosa en el debut, Uruguay en la primera jornada, tras superar a Ecuador, Argentina en su goleada de anoche, sobre Perú, por la fecha 2.
Buena oportunidad para Argentina de consolidar su posición en el Grupo A, el equipo de Matías Lucuix actualmente comparte el primer lugar con Uruguay, Perú y Paraguay, con tres unidades, en tanto Brasil es único líder en el B, con cuatro puntos.
De los treinta y dos partidos disputados, la selección de Argentina en Futsal, se quedó con la victoria en 24 oportunidades, con cinco empates y tres derrotas. Los últimos partidos fueron en diciembre pasado, en el Microestadio Malvinas Argentinas y el Roberto Pando, con una doble victoria.
Diez de aquellos jugadores fueron convocados para este torneo: Nico Sarmiento, Juan Pablo Cuello, Lucas Granda, Bautista Caso, Juan Rodríguez, Ángel Claudino, Lucas Bolo Alemany, Kevin Arrieta, Agustín del Rey y Agustín Plaza.
Niterói, 18 de abril de 1996 – Campeonato CONMEBOL de Futsal Brasil 1996
Uruguay 2 - Argentina 2
Joinville, 15 de octubre de 1999 – II Copa América de Futsal Brasil 1999
Argentina 3 - Uruguay 0
Foz de Iguazú, 6 de mayo de 2000- II Campeonato CONMEBOL de Futsal Brasil 2000
Argentina 2 - Uruguay 1
Rio de Janeiro, 7 de agosto de 2002 – Juegos Sudamericanos Brasil 2002
Argentina 3 - Uruguay 1
Fortaleza, 8 de septiembre de 2022 -– Copa Cuatro Naciones Brasil
Uruguay 2 (6) - Argentina 2 (7)
Buenos Aires, 13 de agosto de 2003 - Amistoso Internacional
Argentina 3 - Uruguay 0
Canelones, 16 de agosto de 2003 - Amistoso Internacional
Uruguay 0 - Argentina 0
Asunción, 1° de septiembre de 2003 - IV Campeonato CONMEBOL de Futsal Paraguay 2003
Argentina 7 - Uruguay 4
Buenos Aires, 27 y 28 de diciembre de 2005– Amistosos Internacionales
Argentina 4 - Uruguay 3
Argentina 3 - Uruguay 0
Brusque/Santa Catarina, 24 de septiembre de 2005 - Grand Prix das Américas 2005
Uruguay 1 - Argentina 3
Montevideo, 5 y 6 de agosto de 2006 - Amistosos Internacionales
Uruguay 1 - Argentina 2
Uruguay 0 - Argentina 1
Bello, 24 de marzo de 2010 – Juegos ODESUR - Medellín 2010
Argentina 3 - Uruguay 7
Ceilândia, 6 de octubre de 2012 – Amistoso Internacional Brasilia 2012
Argentina 3 - Uruguay 2
Santiago de Chile, 15 de marzo de 2014 - Juegos ODESUR- Santiago de Chile 2014
Argentina 3 - Uruguay 1
Benavídez, 18 y 19 de julio de 2015 - Amistosos Internacionales
Argentina 2 – Uruguay 1
Argentina 1 – Uruguay 2
Asunción, 5 de febrero de 2016 – Eliminatorias Sudamericanas Paraguay 2016
Argentina 4 – Uruguay 2
Uberaba, 7 de mayo de 2016 - Copa Sudamericana Uberaba 2016
Argentina 8 – Uruguay 5
San Juan, 11 de abril de 2017 – Copa América San Juan 2017
Argentina 3 – Uruguay 1
Buenos Aires, 17 de agosto de 2017 – Liga Sudamericana Zona Sur 2017
Argentina 7 – Uruguay 1
Asunción, 17 de septiembre de 2018 – Liga Sudamericana Zona Sur 2018
Argentina 1 – Uruguay 1
Carlos Barbosa, 6 de febrero de 2020 – Eliminatoria CONMEBOL Brasil 2020
Argentina 3 – Uruguay 1
Florida, 28 y 29 de julio de 2022 – Amistosos Internacionales (Uruguay)
Argentina 2 – Uruguay 2
Argentina 5 – Uruguay 3
Asunción, 1° de septiembre de 2022 – Liga Evolución Paraguay 2022
Uruguay 2 – Argentina 0
Quillacollo, 11 de agosto de 2023 – Liga Evolución Zona Sur Bolivia 2023
Argentina 4 – Uruguay 1
Los Ángeles, 24 de julio de 2024 – Liga Evolución Zona Sur Chile 2024
Argentina 1 – Uruguay 1
Luque, 22 de octubre de 2025 – Liga Evolución Zona Sur 2025
Argentina 3 – Uruguay 2
Buenos Aires, 19 y 21 de diciembre de 2025 – Amistosos Internacionales
Argentina 3 – Uruguay 1
Argentina 4 – Uruguay 0