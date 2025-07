Futsal: Escuela Deportiva San Pablo se coronó de gloria nuevamente en la divisional C 15

"La razón es que se hace un buen trabajo en las divisiones menores, en lo que es desde C7 a C 13, se trabajó mucho en los chicos con los fundamentos de Futsal, y a partir de C 13 se agrega táctica y estrategia. Tenemos unas buenas inferiores, ganamos premio a las mejores divisiones menores en Mendoza. Tenemos un buen grupo de profesionales trabajando. En C 15 tenemos más de diez trofeos, en esta categoría. Este es el tricampeonato, porque el año pasado logramos el Apertura, Clausura 2024 y ahora Apertura", comentó Llanos Herrera.

Luego el profesional comentó: "Me hubiese gustado dirigir la selección C 15 de Mendoza, porque este año se hace el argentino en octubre acá. Presenté un proyecto, pero no nos tuvieron en cuenta. No sé qué condiciones habrá que tener, dirigiendo como hace diez años que estoy jugando finales. Faltó esto nada más, para completar una media temporada de buena forma".

Todos los campeones de San Pablo

El equipo campeón estuvo conformado por Juan Mastroeni Vera, Franco Lamónica, Enrique Isuani, Juan Mazzocco, Juan Montaño, Valentín Torres, Juan Rodríguez, Tiziano Silva, Agustín Bengolea, Mateo Marianetti, Pedro Berli, Francisco Ovejero, Francisco Michitte, Cruz Elías y Faustino Zentil..