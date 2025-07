Futsal: Andes Talleres hace historia y gana el primer torneo Premium

En la gran final ganaron penales a Don Orione, por 3-2. Habían igualado 1 a 1 en tiempo reglamentario.

Los Azulgranas son los "Eternos Campeones" de este deporte a nivel norte de la Provincia de Mendoza, porque tienen, con el FSP Premium Apertura obtenido este sábado, 35 títulos oficiales, el ultimo oficial logrado fue en el Apertura 2023.

El plantel campeón Apertura 2025

Arqueros

Lautaro García

Lautaro Palacios

Federico Pérez

Postes

Juani Busso

Rodrigo Tejero

Tomas Martín

Renzo Difrezco

Alas

Tomas Civelli

Lucas Rodríguez

Facundo Tejada

Luciano Soldati

Santiago Martínez

Juan Cruz Roldan

Octavio Civelli

Agustin Frazzeta

Pivots

Gastón Fernández

Roman Zuñiga

Facundo Gómez

Paul Rojo

Cuerpo Técnico

Pf David Arena

At Alberto Baker

DT: Pablo Stahringer

Hablan los mejores

Uno de los íconos del Futsal mendocino es Gastón "La Gata" Fernández que tiene 29 años y parece que hace décadas jugara en primera. Hace un par de años retornó al club Andes Talleres, club donde nació y se crío deportivamente.

El destacado Pivot estaba muy emocionado con la obtención de un nuevo titulo para uno de sus amores en la vida: Andes Talleres. "En lo personal estoy muy contento, muy feliz, tengo una alegría inmensa porque todo lo que vivimos el sábado, con los jugadores, el cuerpo técnico, las familias nuestras y del club y los hinchas. Es increíble lo que se genera y transmite, es alegría pura. Son sensaciones de felicidad al cien por ciento las que tengo."

"Fue un partido muy duro contra un gran rival como Don Orione. Supimos manejar los momentos e hicimos las cosas bien. Los penales, que pienso que no son suerte, cayeron para nuestro lado"

"En lo grupal lo estábamos buscando, desde que arrancó el año nuestro objetivo es ganar todos los torneos que tengamos y logramos el primero que es el Premium. Agradezco al cuerpo técnico, la subcomisión directiva del club, que hacen que no nos falte nada, hacen un trabajo enrome, para que nosotros solo nos preocupamos de entrenar, jugar y competir. Es un grupo muy fuerte, que siempre quiere más y ama la camiseta y siempre quiere representarla".

"Soy de los jugadores más grandes. Trato de estar encima de los más chicos, acompañarlos, aconsejarlos en lo que pueda aportar, tanto en lo deportivo y en lo personal, porque no todo se reduce al deporte todo, en la forma de conducta y como representar al club, porque somos jugadores las 24 horas y representamos a un club, como me pasó a mi cuando era mas chico y los más grandes eran nuestro referentes y nos enseñaban"

"La idea ahora en el segundo semestre es ganar la División de Honor y vamos a poner el foco y el entrenamiento en eso, porque nuestra camiseta nos demanda ir por todo y vamos a trabajar, para conseguir esa meta. Agradezco a mi familia, amigos y novia por bancarme siempre".

Tomás Civelli juega en la posición de Ala. "La principal diferencia esta en el grupo, siempre estuvimos unidos en los buenos y malos momentos, y gracias a tanto esfuerzo y sacrificio pudimos sumar una estrella mas al club mas ganador de la provincia".

Luego dijo: "Estamos en un club que exige ganar todo lo que se juegue por que trabajamos para eso y tenemos con que , ahora se viene la división de honor y vamos a estar preparándonos para eso".

"Los entrenamientos son con mucha alegría e intensidad. Trabajamos mucho los partidos, analizando a los rivales y analizando nuestros propios errores siempre en búsqueda de mejorar y perfeccionar nuestro juego".

"Jugar con la gata Gastón Fernández es muy fácil, hemos jugado muchísimos años juntos y hemos vivido momentos muy felices juntos y espero que sean muchos mas".

Lautaro García es arquero. "En lo personal estoy muy contento, deseábamos mucho ganar este torneo, porque el año pasado no ganamos nada. Talleres te exige tener campeonatos en futsal es el mas ganador exige tener campeonatos y entrenamos mucho para esto. me dejo frutado no haber podio terminar el partido, porque tuve una lesión antes que finalice, pero lo importante que logramos el campeonato".

"ahora descansaremos esta semana, nos vendrá bien porque terminamos lesionados, después empezaremos a prepara el Clausura premium, y después viene nuestro principal objetivo que es tratar de ganar la División Honor, tenemos muchas ganas de ganarla, hemos estado cerca, hemos llegado a semifinales tres veces, pero no se nos dio y esa es la mejor forma de motivarnos".

"Es un DT exigente, eso nos inspira a querer mas todo el tiempo, el cuerpo técnico siempre exige mas, y arrancan nuestras ganas nace de la motivación del cuerpo técnico, , nos pide compromiso, exigencia y dar al máximo en todo para ganar campeonatos".

"Lo mejor que tenemos la unión, extremadamente unidos, algunos somos amigos desde chico, nos vamos vacaciones, estamos todos acoplados si bien hay diferencias de edad, esto ayuda mucho porque cuando el partido se complica lo que nos saca adelante es la unión que tenemos".

Pablo Stahringer.jpg Pablo Stahringer, DT de Andes Talleres Gentileza

Pablo Stahringer es el DT de Andes Talleres y se introdujo en el mundo Azulgrana en el 2020 y llegó desde Regatas. "me recibieron de la mejor manera. Tengo una satisfacción enorme del cariño, que me han dado, me siento parte de la institución desde el primer momento. En el 2020 no pudimos trabajar por la pandemia. La base fundamental de este proyecto y de logros que hemos tenido es el trabajo en conjunto, vamos todo por un camino en lo deportivo con conceptos claros, de cómo queremos el juego de los equipos, y como deseamos que que sean nuestro jugadores a nivel humano, desde los cinco años hasta la primera"

"Es satisfactorio ver día a día en el club el orden con el que nos movemos, el orden absoluto desde los más chiquitos a los más grande, y la punta de la pirámide es la primera división y ésta refleja las ganas, el profesionalismo, la identidad, el órden, el trabajo y no solo nos quedamos con la visión de un título en la primera división si no que además nos quedamos con este trabajo en lo macro, en la estructura completa de categorías del club".

"Nosotros hemos logrado cuatro títulos en estos años. Un par de ellos muy importantes. Este es es el primer torneo premium de la historia y nos tocó ganarlo y estamos muy contentos, por esto. El partido más difícil que tuvimos en la serie, fue la semifinal ante Jockey, que pudo haber sido para cualquiera de los dos, tuvimos que trabajar mucho para superar ese partido. En el análisis estuvimos un par de veces contra las cuerdas, pero lo pudimos sacar adelante y esto es importante. Es un equipo que sabe sufrir, cuando no le están haciendo bien las cosas, puede sacar resultados positivos y esto hace a un campeón".

"Fue muy duro y parejo. En la final fuimos superiores en el juego, hemos generado muchas situaciones de gol, no las pudimos compartirlas, pero fuimos superiores, así que muy contentos por este partido".

"En cada momento donde hubo un parate del partido, remarque y puso en valor el gran partido que estaban haciendo, los reforcé positivamente con el rendimiento que estaban teniendo, porque realmente estábamos siendo superiores y no lo estábamos pudiendo plasmar en el arco rival, pero tuvimos el premio, por ir a buscar el partido durante 50 minutos, generalmente el equipo que intenta jugar y busca el arco rival termina ganado.

"Lo mejor, que tiene el grupo cada uno cumple con el rol que le toca. Los jugadores, en sus distintas posiciones y jerarquías llevaban a cabo el plan que diseña el cuerpo técnico y lo llevan acabo a al perfección muchas veces. Un PF como David Arenas que es extraordinario, que tiene a los jugadores motivados y en excelentes condiciones fiscas todo el año. Alberto Baker, que colabora en cada detalle y es un pilar fundamental de nuestro plantel y todos los demás colaboradores, la subcomisión de futsal y los entrenadores de las divisiones menores, porque cuando hay una energía positiva tan grande, las cosas generalmente salen bien".

andes talleres.jpg Román Zuñiga jugador de Futsal del club Andes Talleres Gentileza/ATSC

El DT del seleccionado masculino mayor de Mendoza, Gustavo Gallardo dijo antes del partido, que la final sería un partido, donde el que asistiera vería a los mejores exponentes del Futsal en estos momentos y no erró porque realmente la final fue un partidazo, que terminó 1 a 1 y se dirimió, por penales 3-2 a favor del Club Andes Talleres, el primer campeón del torneo Apertura Premium.