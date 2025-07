Futsal: Dos equipos de Godoy Cruz lucharán por la Copa Premium

Entonces, esta semana se disputarán los cuartos de final en el torneo Apertura Premium de primera damas.

Este martes jugarán a las 21, Pacifico vs. Deportivo de Guaymallén, y desde las 21.30, se miden San José vs. Jockey. El miércoles se medirán: 19, Cementista vs. Gimnasio N° 1 (: Mendoza "A"), y a las 21, M. Ujemvi (M. Las Heras "B") vs. Atlético Palmira (M. San Martín B) y 19, Cementista vs. Gimnasio N° 1.