Futsal: Gran alegría para Mendoza, un tricampeonato femenino, que vale platino

Mendoza cerró la fase de grupos ante la selección de Rosario a quien vencieron por 6 a1 [Goles de Azul Lorenzo (2), Candela Giovarruscio (2), Luna Tucci (1) y Greta Veliez (1)].

En semifinales batieron a por 1 a 0 a Comodoro Rivadavia, con gol de Julieta Tieppo.

Todas las campeonas del Futsal de Mendoza

El equipo mendocino estuvo integrado por: Daniela Martínez; Michelle Assumma Vargas, Emilia Marín, Verónica Cabrera, Luna Tucci, Agostina Morales, Cecilia Morales, Agustina Freixas, Romina García, Candela Giovarruscio, Julieta Tieppo, Greta Veliez, Catalina Vicario, Azul Lorenzo y Emilia Luengo.

Dialogamos con algunas de las referentes del Mendoza campeón.

Candela Giovarruscio Minardi (Polifuncional)

"Mantenernos campeonas no es casualidad, es trabajo. Y sí, es como decís, ser campeonas implica el triple de esfuerzo, porque cuando llegás a la cima, todas te quieren bajar. Cada equipo viene a jugarte como si fuera una final, quedo demostrado en este torneo todos los partidos fueron una final y eso te obliga a estar siempre un paso adelante. No podés relajarte ni un segundo".

"Nosotras entrenamos con una mentalidad muy clara, el título no te lo asegura nadie, lo tenés que defender todos los días, en cada entreno, en cada partido. Hay compromiso, autocrítica, y sobre todo, humildad para seguir creciendo incluso después de ganar".

"Además, algo que nos sostiene es el grupo humano. Somos un equipo COMPLETO, el cuerpo técnico es profesional, para mí son los mejores, además de sus ideas, humanamente son mágicos, nos cuidan mucho, nuestra psicóloga también es clave en el plantel hicieron y hacen todo tan profesional que se ve reflejado en cancha MENDOZA es inalcanzable".

"Además de la final, uno de los partidos más duros puerto deseado y la semifinal. Sabíamos que iba a ser intenso, pero se dio un partido muy trabado, de mucho roce, donde no podías regalar ni medio segundo. Tuvieron momentos en que nos complicaron, y ahí apareció el carácter del equipo, supimos mantener la cabeza fría y el corazón encendido. Esos partidos son los que te hacen crecer".

"A veces el partido más difícil no es el que más se ve desde afuera, sino el que más te exige mentalmente. Y en este torneo tuvimos varios que nos obligaron a ajustar sobre la marcha".

"La vara queda ALTÍSIMA. Ser tricampeonas es hermoso, pero también es una responsabilidad. Ahora el objetivo no es solo ganar, es sostener el nivel, seguir creciendo y no conformarnos nunca. El año que viene no arranca desde cero, arranca desde este piso que construimos. Y la idea es seguir subiendo".

"La vara la subimos nosotras mismas. Sabemos lo que cuesta y también sabemos lo que vale. Así que el compromiso sigue intacto. Queremos más".

Greta Velíez (Pivot)

"Llega en un muy buen momento, el futsal en Mendoza pisa fuerte y esto le da más repercusión todavía. Por suerte siempre hemos tenido el respaldo de la federación y eso nos ha facilitado el camino para llegar dónde estamos".

"Lo que caracteriza a Mendoza son las ganas de competir y ganar siempre, tenemos la suerte de tener un nivel muy bueno de jugadoras, y eso hace que el nivel de competencia interno sea muy alto. Internamente siempre lo decimos, nadie tiene más ganas que nosotras y eso lo hemos demostrado cada vez que salimos a jugar"

"La capitanía para mí este año fue un mimo y un reconocimiento de parte del cuerpo técnico a todos los años que llevo jugando con esta camiseta. Son 7 campeonatos, he tenido la fortuna de ganarlos a todos".

"Este año tomé la decisión de que sea el último. Mi primero fue en el 2016 acá en Mendoza y nada más lindo que cerrar este ciclo con un nuevo título acá en casa. La verdad que lo disfruté muchísimo, el grupo que se formó fue excelente, sinceramente uno de los mejores de todos los que me tocó vivir y por suerte todo fluyó en armonía"

Michelle Vargas Assumma, arquera

"Este año es mi primer torneo vistiendo la Borravino, con mucho esfuerzo pude lograr el objetivo de poder estar en el plantel"

"Todos los partidos tuvieron una propuesta distinta, los trabajamos colectivamente siempre con la misma intensidad y analizando a cada uno de ellos. En lo personal, los trabajé mentalmente y físicamente a todos por igual, para poder sumar en cada partido de la forma que se iban dando los resultados".

"Sabíamos que la dinámica de juego iba a ser así, tucuman es un rival duro y con una propuesta de juego con mucha intensidad. El resultado fue muy cerrado, ambos equipos estuvimos muy bien tanto en lo defensivo y ofensivo. Por suerte el resultado a favor, fue nuestro. ¡Trabajamos para eso!"

"Un agradecimiento especial a Eimi Morales, mi entrenadora de arqueros, ¡por hacer esta meta posible!"

Erika Encinas Flores, la gurú del campeonato

"Una de las características dele quipo es que prima por sobre todo, el espíritu colectivo no hay individualidades y se nota en la cancha"

"Lo que nos hace distinto a las demás selecciones, es el hambre, las ganas de ganar, la ambición en el buen sentido y esto no disminuye nunca, siempre se quiere más y mejor y eso nos lleva a estar constantemente mejorando".

"En Mendoza tenemos la base de la pirámide de jugadoras muy amplia, se ha hecho un buen trabajo en las categorías menores, vienen camadas de chicas con capacidad, actitud y aptitudes de todo tipo (...) Lo que buscamos es que cuando las más grandes van dejando su lugar, es ocupar ese lugar con una jugadora juvenil. Ahora empieza un proceso nuevo de selectivo de F 20, que nos ayudará mucho en la primera, esto nos sirve para proyectarnos en el futuro de buscar más y de la mejor manera. Como siempre es un trabajo en conjunto entre los clubes, la federación y los cuerpos técnicos de las diferentes selecciones".

"Agradecer a Cementista y Leonardo Murialdo que me permiten trabajar con libertad y comodidad en la selección y el apoyo de mis dirigidos y dirigidas de ambos clubes, que estuvieron en la cancha. Otro pilar fundamental es el afecto de mi familia, mi pareja y amigos, qué sin ellos, no soy nada. Agradezco al cuerpo técnico, que dio todo lo que tenía, y más de lo que se puede esperar, son todo lo que no soy. Sacamos adelante un proceso largo con mucho sacrificio y mucha entrega. Siempre estuvieron en todos los detalles me saco el sombrero con todos ellos: a Franco Castelino, Facundo Forníes, Macarena Vicencio, Eimi Morales y Gastón Privitera.

Mendoza histórica

Algo más de historia. De los once campeonatos femeninos disputados en primera, la Selección de Mendoza ha logrado nueve en total: Paraná (2013), Tucumán (2014); Mendoza (2016); Pinamar (2017); Mendoza (2018); Posadas (2019); Paraná (2023), Posadas (2024) y Mendoza (2025).