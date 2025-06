Candela Giovarruscio Minardi, una de las joyas del Futsal femenino mendocino

"En el 2018 entré al mundo de futsal , me invitaron y me copó. En la actualidad juego en el club San José", así se presenta Candela Giovarruscio Minardi que fue elegida la mejor y más talentosa jugadora del último Campeonato Argentino de selecciones de Futsal femenino. Está es su historia.

¿Siempre hiciste futsal o practicaste otro deporte?

-Siempre hice fútbol 11 aún sigo haciéndolo, compito en Liga Mendocina (juega en Gimnasia y Esgrima), y en Futsal.

giovarruscio.jpg Candela ha paseado su jerarquía en Futsal, por un par de clubes de Italia Gentileza/ Christian Sosa

-¿Cómo te encuentra en lo personal hoy este nuevo título con la Selección de Mendoza?

-Muy feliz, emocionada, contenta con el cuerpo técnico y el equipo. Feliz de lograr los objetivos y el tricampeonato.

Este nuevo título me encuentra en un momento de mucha madurez, tanto deportiva como personal. Ya no es solo ganar por ganar: es entender todo lo que hay detrás, el esfuerzo, las caídas, el sacrificio. Cada campeonato se siente distinto, y este me pega fuerte, porque siento que crecí mucho como jugadora y como parte del grupo. Además, representar a Mendoza y salir campeona de nuevo es un orgullo inmenso. Lo valoro muchísimo, porque sé lo que cuesta y porque atrás de esto hay horas de entrenamiento, cansancio, decisiones difíciles…y un equipo que nunca baja los brazos. Lo vivo con mucha gratitud y con ganas de seguir soñando en grande

-¿Fue más complejo ganar este campeonato, que los anteriores?

Sí, definitivamente fue más complejo. Cada torneo tiene su historia, pero este se sintió distinto. Ser campeonas te pone en la mira, y eso significa que todos los equipos te estudian, te presionan más, te quieren ganar sí o sí. Entonces tenés que reinventarte, ajustar cosas, estar más finas en los detalles.

¿Donde más jugo Futsal?

-¿En que clubes has jugado?

-Cerede, Cementista y Las Pumas fueron mis ex clubes.

Candela jugó en varios clubes en Italia estuvo en San Giovanesse y en Grottaglie

-¿Hay diferencias entre el futsal de Mendoza y el de Europa?

-Sí. Hay diferencias, sobre todo en lo estructural. En Europa el futsal es más profesional,tienen ligas organizadas, más recursos, entrenamientos todos los días, y una preparación física y táctica muy fuerte. Allá se vive del futsal. Pero en Mendoza también hay muchísimo talento. Acá se juega con una intensidad increíble, con pasión, y cada vez con más conceptos tácticos. Lo que muchas veces nos falta no es nivel, es apoyo para poder dedicarle el tiempo y tener las condiciones de entrenamiento que tienen en Europa.

Creo que si se sigue apostando al desarrollo, Mendoza tiene con qué competir en alto nivel. Porque la base está: hay jugadoras con hambre, calidad y mucho futuro.

Su futuro en el Futsal

-¿Qué se viene ahora en tu carrera deportiva?

Ahora se viene seguir entrenando y mejorando. No me conformo con lo logrado, porque sé que siempre hay algo para aprender y crecer. Quiero seguir compitiendo al mejor nivel posible, disfrutar del proceso y estar lista para los desafíos que vengan. También me gustaría seguir representando a Mendoza y, por qué no, soñar con nuevas metas, quizá a nivel nacional o internacional. Pero lo principal es mantener la pasión y el compromiso con este deporte que me dio tanto.

Giovarruscio Minardi apuntó sobre el final: "Deseo agradecer a todos y todas las pibas de la selección y al cuerpo técnico que me dieron mucha confianza. Saludos a mi familia que es mi vida"