Torneo Federal A: Y un día, Gutiérrez Sport Club volvió a sonreír y fue contra Huracán en calidad de visitante

Torneo Federal A: Huracán Las Heras no tomó vuelo en La Pampa y cayó ante Costa Brava

Es que el Perro cortó una racha de nueve encuentros sin triunfos (ocho derrotas y un empate) para empezar a pensar que salir del fondo de las posiciones no es una utopía. Mientras, el elenco lasherino sumó su tercera derrota en fila y los hinchas mostraron su descontento con el equipo, que por ahora sigue en zona de clasificación a la próxima ronda de la competencia.

Torneo Federal A: triunfo agónico de Gutiérrez Sport Club ante Huracán Las Heras

Primero apareció Ignacio Pipistrelli (cuando no, cumpliendo con la ley de ex), para empatar el marcador y llenar de dudas al elenco local. Iban 10' del complemento y el partido ganaba en emoción. Y cuando parecía que había reparto de puntos en calle Olascoaga, apareció Fernando Mesa para sorprender y callar los cuatro costados del General San Martín. A siete minutos del final del encuentro, todo se tenía de celeste. Y aunque el Globo fue a vender cara su derrota, no consiguió igualar, frente a la resistencia de un equipo que terminó celebrando la victoria como un campeonato.