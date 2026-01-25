Argentina debutó con un triunfo sólido en la Copa América de futsal

La selección argentina masculina de futsal inició su camino en la Copa América 2026 con una victoria contundente frente a Perú, por 4 a 1, en un encuentro correspondiente a la fase de grupos del torneo continental que se disputa en Paraguay. El partido se jugó en el estadio COP Arena – Óscar Harrison, en la ciudad de Luque, ante un marco competitivo y con la Albiceleste mostrando autoridad desde el inicio.

Desde temprano, Argentina impuso condiciones. Perú quedó rápidamente con un hombre menos tras la expulsión de Alex Juárez por una fuerte infracción, lo que obligó a jugar dos minutos en inferioridad numérica. En ese pasaje, el arquero titular argentino, Nicolás Sarmiento , debió abandonar la cancha por una molestia muscular, y Lukas Acosta ingresó en su lugar.

Con números iguales nuevamente en el campo, el conjunto albiceleste abrió el marcador gracias a un potente remate de Matías Rosa desde fuera del área, que superó al arquero Jesús Herrera y puso el 10.

En la primera mitad, el arquero Acosta fue figura al neutralizar varios intentos de Perú, mientras Argentina prefirió resguardarse y apostar al contraataque, manteniendo el resultado a favor hasta el descanso.

La Selección que dirige Matías Lucuix buscará ganar su cuarta Copa América , teniendo en cuenta que ya ganó en 2003, 2015 y 2022.

Ya en el complemento, Argentina no perdió tiempo: apenas comenzaron los segundos 20 minutos , Juan Pablo Cuello aprovechó un rebote dentro del área y marcó el 20 con un potente disparo.

image Selección Argentina de futsal Gentileza.

Perú logró descontar transitoriamente con un gran remate de Junior Ulloa desde fuera del área que se metió en la esquina del arco rival, haciéndolo 21. Pero la respuesta argentina fue inmediata: Lucas Granda empujó la pelota para el 31, y sobre el final, ya con el arquero peruano sumado al ataque, Lucas Plaza selló el 41 definitivo con un disparo desde mitad de cancha.

Contexto del torneo

La Copa América de futsal, que se desarrolla en Paraguay del 24 de enero al 1° de febrero, reune a las selecciones más destacadas de Sudamérica. Argentina integra el Grupo A, junto a Uruguay, Ecuador, Perú y Paraguay; los dos mejores de cada zona avanzarán a semifinales.