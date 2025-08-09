9 de agosto de 2025 - 16:08

Futsal: En Rosario la selección masculina de Mendoza fue campeona tras vencer a Comodoro Rivadavia

Esta es la decimoquinta estrella, para los caballeros, que no ganaban en la categoría superior del futsal desde el 2022.

Futsal. La copa se mira y se toca. La selección de Mendoza sumó su estrella 15° en primera caballeros a nivel de seleccionados.

Futsal. La copa se mira y se toca. La selección de Mendoza sumó su estrella 15° en primera caballeros a nivel de seleccionados.

Foto:

Gentileza
Futsal. ¡Mendoza festeje, no pare de festejar! Este grupo de muchachos lo merece.

Futsal. ¡Mendoza festeje, no pare de festejar! Este grupo de muchachos lo merece.

Foto:

Gentileza
lindo futsal
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Gutiérrez Sport Club en crisis

Gutiérrez Sport Club fue goleado por Sol de Mayo en Viedma y sigue sufriendo

Por Emanuel Cenci
El Globo y el Chacarero juegan por el Federal A 

Federal A: domingo de acción para el Globo y el Chacarero

Por Emanuel Cenci

La selección adulta de Futsal masculina logró el campeonato luego de vencer a su similar de Comodoro Rivadavia por la cuenta mínima con solitario gol de Gaspar Batiz.

La última vez que la denominada selección Borravino fue campeón había sido en 2022, porque en el 2023 perdió el partido por la medalla dorada y el año pasado dejó el torneo en la llave de cuartos de final...

¿Quiénes son los 15 campeones mendocinos de Futsal?

El equipo campeón está integrado por: Máximo Guisasola, Damián Riveros, Juan Gallina, Agustín Paladino, Tomás Civelli, Lucas Brasili, Gaspar Batiz, Enzo Lillo, Juan March, Ignacio Romero, Ignacio Álvarez, Tiago Sarmiento, Román Zuñiga, Mauro Di Marco y Gastón Fernández.

Recordemos que Mendoza ganó esta competencia entre el 2015 y 2019 inclusive. No hubo torneo el 2020 ni el 2021 y la denominada Borravino volvió a dar la vuelta olímpica el 2022. "La idea era llegar a la final y tratar de ganarla para eso los muchachos se han preparado y lo lograron. Todos los equipos, que enfrentamos fueron los rivales a vencer", dijo el DT Gustavo Gallardo.

Mendoza bajó al campeón vigente

En lo que es un clásico en esta categoría, los representativos de Mendoza y Comodoro Rivadavia se volvieron a enfrentar en un partido por "ser el mejor" y en esta ocasión, la Borravino soltó ataduras y pudo levantar la copa gracias al gol anotado por Gaspar Bátiz en el complemento.

Gran campaña

Durante el torneo, la selección Borravino de caballeros, fue primera en su zona porque derrotó a sus similares de: Corrientes Interior (3-2), Resistencia (5-0) y Trelew (2-1).

En cuartos volvió a medirse con Corrientes y nuevamente fue victoria por 3-1. Goles de Ignacio Romero en dos ocasiones e Ignacio Álvarez, en una.

En la semifinal derrotó a los locales, por 2-1 con tantos de Tomás Civelli y Román Zúñiga y en la gran final dio cuenta de los chicos de Chubut por la cuenta mínima hecho por Gaspar Batiz.

"Este título, el 15° en el historial para Mendoza no es uno más para un plantel joven, integrantes de una renovación que llegó hace tiempo y ahora empieza a dar sus frutos y que los tiene a la mayoría colgándose por primera vez la medalla de campeón con la selección mayor", cerró el destacado sitio de este deporte: Futsal de Primera.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Gimnasia de Mendoza va por su tercer triunfo consecutivo

Gimnasia de Mendoza visita a Chaco For Ever: a que hora y por dónde verlo

Por Redacción Deportes
Fórmula 1. Franco Colapinto con su profesora favorita del Colegio del Pilar muestra sus notas.

Fórmula 1: Franco Colapinto fue homenajeado en su ex colegio en Pilar su ciudad

Por Gonzalo Tapia
Polideportivo. Paige Bueckers (derecha) del Dallas Wings domina el balón ante la marca de Sophie Cunningham del Indiana Fever en el partido de la WNBA. Hace un tiempo que los hinchas lanzan juguetes a las jugadoras en partidos de la WNBA.

Polideportivo: Violencia en el básquet estadounidense y Juegos deportivos para presos en Africa

Por Redacción Deportes
Fútbol. Independiente quiere empezar a sumar en el marco internacional y a mitad de semana tendrá el partidod e ida ante la Universidad de Chile

Fútbol: El historial de Independiente en octavos de final de la Copa Sudamericana

Por Gonzalo Tapia