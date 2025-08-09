Futsal: En Rosario la selección masculina de Mendoza fue campeona tras vencer a Comodoro Rivadavia

Federal A: domingo de acción para el Globo y el Chacarero

La selección adulta de Futsal masculina logró el campeonato luego de vencer a su similar de Comodoro Rivadavia por la cuenta mínima con solitario gol de Gaspar Batiz.

La última vez que la denominada selección Borravino fue campeón había sido en 2022, porque en el 2023 perdió el partido por la medalla dorada y el año pasado dejó el torneo en la llave de cuartos de final...

Recordemos que Mendoza ganó esta competencia entre el 2015 y 2019 inclusive. No hubo torneo el 2020 ni el 2021 y la denominada Borravino volvió a dar la vuelta olímpica el 2022. "La idea era llegar a la final y tratar de ganarla para eso los muchachos se han preparado y lo lograron. Todos los equipos, que enfrentamos fueron los rivales a vencer", dijo el DT Gustavo Gallardo.

Mendoza bajó al campeón vigente

En lo que es un clásico en esta categoría, los representativos de Mendoza y Comodoro Rivadavia se volvieron a enfrentar en un partido por "ser el mejor" y en esta ocasión, la Borravino soltó ataduras y pudo levantar la copa gracias al gol anotado por Gaspar Bátiz en el complemento.

Gran campaña

Durante el torneo, la selección Borravino de caballeros, fue primera en su zona porque derrotó a sus similares de: Corrientes Interior (3-2), Resistencia (5-0) y Trelew (2-1).

En cuartos volvió a medirse con Corrientes y nuevamente fue victoria por 3-1. Goles de Ignacio Romero en dos ocasiones e Ignacio Álvarez, en una.

En la semifinal derrotó a los locales, por 2-1 con tantos de Tomás Civelli y Román Zúñiga y en la gran final dio cuenta de los chicos de Chubut por la cuenta mínima hecho por Gaspar Batiz.

"Este título, el 15° en el historial para Mendoza no es uno más para un plantel joven, integrantes de una renovación que llegó hace tiempo y ahora empieza a dar sus frutos y que los tiene a la mayoría colgándose por primera vez la medalla de campeón con la selección mayor", cerró el destacado sitio de este deporte: Futsal de Primera.