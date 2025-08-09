9 de agosto de 2025 - 20:33

Independiente y River Plate no se sacaron ventajas en Avellaneda

Independiente de Avellaneda y River Plate empataron 0 a 0 por la Liga Profesional en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

CARP
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Independiente y River Plate, igualaron sin goles en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Hubo chances para ambos lados, pero el Rojo mereció un poco más de suerte.

El encuentro fue de buen nivel, con velocidad en el manejo de la pelota por ambos bandos y la intención de hacerse protagonistas. Sin embargo, por momentos les costó generar chances claras como para lastimar y ponerse en ventaja.

En el primer tiempo las más claras fueron del Rojo, que encontró en Mazzantti y Abaldo a los jugadores más activos. A los 30', Luciano Cabral tocó para Abaldo, que remató a las manos de Armani. El 19 volvió a torcer la balanza con un gran pase filtrado para el mano a mano de Mazzanti, que fue repelido por el arquero Millonario.

image
El complemento mejoró en intensidad, y hubo tres goles anulados por offside. El juez primero le dijo que no a una espectacular volea de Santiago Montiel por posición indebida de Abaldo en la previa, luego Mazzantti vio ahogado su grito por la misma situación, y finalmente Miguel Borja definió con clase pero un par de metros adelantado.

Independiente creció y, sobre 26', Franco Armani tuvo que sostener a su elenco tapando un centro de Zabala que no desvió nadie, y luego haciendo lo mismo en el rebote contra Luciano Cabral. Sobre el cierre, el arquero volvió a salvar la caída de su arco tapando un espectacular remate. No hubo tiempo para más, y la historia terminó igualada.

La semana será importante para ambos, que comienzan las series de octavos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana, respectivamente. Mientras River enfrenta a Libertad de Paraguay, Independiente se medirá con Universidad de Chile.

Minuto a minuto y estadísticas de Independiente - River Plate:

