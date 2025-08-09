Independiente y River Plate no se sacaron ventajas en Avellaneda

Independiente de Avellaneda y River Plate empataron 0 a 0 por la Liga Profesional en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

Independiente y River Plate, igualaron sin goles en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Hubo chances para ambos lados, pero el Rojo mereció un poco más de suerte.

El encuentro fue de buen nivel, con velocidad en el manejo de la pelota por ambos bandos y la intención de hacerse protagonistas. Sin embargo, por momentos les costó generar chances claras como para lastimar y ponerse en ventaja.

En el primer tiempo las más claras fueron del Rojo, que encontró en Mazzantti y Abaldo a los jugadores más activos. A los 30', Luciano Cabral tocó para Abaldo, que remató a las manos de Armani. El 19 volvió a torcer la balanza con un gran pase filtrado para el mano a mano de Mazzanti, que fue repelido por el arquero Millonario.

La visita sólo tuvo una, cuando Matías Galarza Fonda se internó en el área y remató débil. Lo que si encontró River fue la mala suerte, con la lesión de Germán Pezzella que le causó un gran dolor de cabeza a Marcelo Gallardo de cara al futuro.

image Independiente - River Plate, por Liga Profesional CARP El complemento mejoró en intensidad, y hubo tres goles anulados por offside. El juez primero le dijo que no a una espectacular volea de Santiago Montiel por posición indebida de Abaldo en la previa, luego Mazzantti vio ahogado su grito por la misma situación, y finalmente Miguel Borja definió con clase pero un par de metros adelantado.