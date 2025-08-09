Futbol: Así salieron los últimos 10 partidos entre Independiente y River en la cancha del "Rojo"

Con un desempeño en futbol totalmente opuesto, Independiente tratará de enderezar el rumbo frente a River, que viene bien en el torneo
Independiente recibirá este sábado a River, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de fútbol, con la intención de empezar a dejar atrás el muy flojo arranque de semestre.
Es que el equipo de Avellaneda está tirando abajo todo lo bueno que hizo en el primer semestre, ya que quedó eliminado de la Copa Argentina y empezó a perder terreno en la tabla anual, que da tres cupos para la próxima edición de la Copa Libertadores.
River, por su parte, tuvo un gran arranque de semestre, cosechando 7 de 9 puntos posibles en lo que va del Torneo Clausura y goleando a San Martín de Tucumán para meterse en los octavos de final de la Copa Argentina.
Los últimos antecedentes reflejan una gran igualdad entre ambos equipos en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, ya que Independiente ganó en tres ocasiones, River también hizo lo propio en tres partidos y empataron los otros cuatro.
De todas maneras, Independiente atraviesa una complicada sequía como local ante River, equipo al que no derrota en su estadio desde la Superliga 2017 (1-0).