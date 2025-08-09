9 de agosto de 2025 - 10:53

Fútbol: Así salieron los últimos 10 partidos entre Boca y Racing en La Bombonera

Desde el 2020 los duelos en fútbol han sido más favorable para los Xeniezes y hubo solo dos empates. ¿Qué ocurrirá esta tarde?

Fútbol. Este sábado Boca tratará de seguir con los números favorables ante la Academia

Fútbol. Este sábado Boca tratará de seguir con los números favorables ante la Academia

Foto:

NA
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Leé además

Cristiano Ronaldo y su rutina para descansar

Cristiano Ronaldo contó su rutina secreta de descanso y su verdadera edad biológica

Por Redacción Deportes
Fútbol. Julio Vaccari, DT de Independiente de Avellaneda, que tuvo un arranque para el olvido en el Clausura 2025

Fútbol: Un necesitado Independiente buscará los tres puntos ante River Plate

Por Gonzalo Tapia

Boca recibirá durante esta jornada de sábado a Racing, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de Futbol, con el objetivo de conseguir un triunfo clave que le permita terminar con la sequía de 11 partidos sin ganar.

Pero para corar con esta racha, Boca no la tendrá nada fácil, ya que en los últimos años Racing representó una verdadera piedra en el zapato.

Así salieron los últimos partidos entre Boca y Racing en La Bombonera:

  • Torneo Transición 2014: Boca 1 – 2 Racing
  • Copa Libertadores 2016: Boca 0 – 0 Racing
  • Superliga 2016: Boca 4 – 2 Racing
  • Superliga 2017: Boca 1 – 2 Racing
  • Superliga 2019: Boca 0 – 1 Racing
  • Copa Libertadores 2020: Boca 2 – 0 Racing
  • Liga Profesional 2021: Boca 0 – 0 Racing
  • Liga Profesional 2023: Boca 3 – 1 Racing
  • Copa Libertadores 2023: Boca 0 – 0 Racing
  • Copa de la Liga 2024: Boca 4 – 2 Racing
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El entrenador Miguel Ángel Russo, dio vuelta la página y, frente al Globo buscará sumar su primer triunfo al frente de Boca. 

Fútbol: Boca recibe a Racing, en un encuentro que podría definir el futuro de Russo

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. En la presentación del torneo femenino quedó en claro que la gran final se disputará a doble partido y coronará al campeón de la segunda parte del año.

El fútbol femenino presentó el Segundo Torneo de Primera División "A" 2025, con nuevo formato y mirada al futuro

Por Gonzalo Tapia
Balón de Oro

Fin del misterio: se conocieron todos los nominados al Balón de Oro y hay 2 argentinos entre los candidatos

Por Redacción Deportes
Gianluca Simeone piensa más allá de su carrera profesional.

Gianluca Simeone tomó una decisión extrema que pondría en riesgo su carrera futbolística

Por Redacción Deportes