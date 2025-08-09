Fútbol: Así salieron los últimos 10 partidos entre Boca y Racing en La Bombonera

Desde el 2020 los duelos en fútbol han sido más favorable para los Xeniezes y hubo solo dos empates. ¿Qué ocurrirá esta tarde?

Fútbol. Este sábado Boca tratará de seguir con los números favorables ante la Academia

Boca recibirá durante esta jornada de sábado a Racing, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de Futbol, con el objetivo de conseguir un triunfo clave que le permita terminar con la sequía de 11 partidos sin ganar.

Pero para corar con esta racha, Boca no la tendrá nada fácil, ya que en los últimos años Racing representó una verdadera piedra en el zapato.

Desde el Torneo Transición 2014, Boca y Racing se enfrentaron en 10 ocasiones en “La Bombonera”: siete de esos partidos fueron por competencias domésticas, mientras que los otros tres correspondieron a la Copa Libertadores. En total, el saldo es favorable al Xeneize, que ganó cuatro de esos encuentros, empató tres y perdió los tres restantes.

Así salieron los últimos partidos entre Boca y Racing en La Bombonera: Torneo Transición 2014: Boca 1 – 2 Racing

Copa Libertadores 2016: Boca 0 – 0 Racing

Superliga 2016: Boca 4 – 2 Racing

Superliga 2017: Boca 1 – 2 Racing

Superliga 2019: Boca 0 – 1 Racing

Copa Libertadores 2020: Boca 2 – 0 Racing

Liga Profesional 2021: Boca 0 – 0 Racing

Liga Profesional 2023: Boca 3 – 1 Racing

Copa Libertadores 2023: Boca 0 – 0 Racing

Copa de la Liga 2024: Boca 4 – 2 Racing