8 de agosto de 2025 - 11:23

Fútbol: Un necesitado Independiente buscará los tres puntos ante River Plate

En un sábado a pleno de clásicos en el fútbol local, el Rojo buscará rehabilitarse ante los Millonarios, que por el contrario viven un buen presente

Fútbol. Julio Vaccari, DT de Independiente de Avellaneda, que tuvo un arranque para el olvido en el Clausura 2025

Fútbol. Julio Vaccari, DT de Independiente de Avellaneda, que tuvo un arranque para el olvido en el Clausura 2025

Foto:

Los Andes
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Leé además

El entrenador Miguel Ángel Russo, dio vuelta la página y, frente al Globo buscará sumar su primer triunfo al frente de Boca. 

Fútbol: Boca recibe a Racing, en un encuentro que podría definir el futuro de Russo

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. En la presentación del torneo femenino quedó en claro que la gran final se disputará a doble partido y coronará al campeón de la segunda parte del año.

El fútbol femenino presentó el Segundo Torneo de Primera División "A" 2025, con nuevo formato y mirada al futuro

Por Gonzalo Tapia

Independiente recibirá este sábado a River, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita comenzar a dejar atrás el muy flojo arranque de semestre.

El partido se jugará desde las 18:30 en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini con Nazareno Arasa como juez principal.

¿Cómo llegan ambos equipos?

El Rojo de Avellaneda en este Torneo Clausura solo tiene un punto, producto del empate ante Sarmiento de Junín y las derrotas frente a Talleres de Córdoba y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Como si esto fuera poco, el equipo dirigido por Julio Vaccari viene de sufrir una dura eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina, tras caer 2-0 frente a Belgrano de Córdoba.

Es por esto que el “Rojo” necesita ganar con urgencia, para empezar a dejar atrás estos resultados adversos y además llegar confiado al partido del miércoles ante la Universidad de Chile, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

River, por su parte, tuvo un inicio de torneo arrasador, pasando por arriba tanto al campeón de fútbol argentino, Platense, como a Instituto de Córdoba, aunque en la última fecha empató de manera sorpresiva y como local ante San Lorenzo.

En su último partido, el conjunto de Marcelo Gallardo goleó 3-0 a San Martín de Tucumán para meterse en los octavos de final de la Copa Argentina.

El técnico no confirmó el equipo que jugará en Avellaneda debido a que River tendrá actividad entre semana, ya que el miércoles visitará a Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, por lo cual Gallardo podría poner algunos jugadores que no son habitualmente titulares.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro:

  • Torneo Clausura
  • Fecha 4
  • Independiente – River
  • Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini
  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Hora: 18:30. TV: TNT Sports

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera o Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Ignacio Pussetto o Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda; Santiago Lencina, Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Balón de Oro

Fin del misterio: se conocieron todos los nominados al Balón de Oro y hay 2 argentinos entre los candidatos

Por Redacción Deportes
Gianluca Simeone piensa más allá de su carrera profesional.

Gianluca Simeone tomó una decisión extrema que pondría en riesgo su carrera futbolística

Por Redacción Deportes
Fútbol. Godoy Cruz arranca su segunda etapa en la Copa Sudamericana

Fútbol: El fixture de los octavos de final de la Copa Sudamericana, ¿cuándo juega Godoy Cruz?

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. Copa Libertadores arrancarán los octavos de final

Fútbol: El fixture de los octavos de final de la Copa Libertadores: cuándo juegan los equipos argentinos

Por Gonzalo Tapia