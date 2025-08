Fútbol: Néstor Grindetti arremetió contra Angulo tras sus dichos: "Tiene actitudes inexplicables"

“Él no me dijo que éramos pocos serios. Cuando se empezó a hablar de su situación lo llamé, le dije que quería que se quede e iba a hacer todo para eso”, comenzó el dirigente deportivo.

“El error del comunicado (35 mil/90 mil dólares) es material. Lo importante es que yo, personalmente, le dije que quería que se quede y él que se quería ir. Realmente pega duro que diga lo que dijo. Yo soy un tipo grande, no voy a estar mintiendo. Me decepcionó. Yo voy de frente e hice un esfuerzo personal para que se quedara. Me encantaría encontrármelo para que me diga en la cara todo esto”, disparó.

Respaldó a Julio Vaccari

Por otro lado, el ex intendente del partido bonaerense de Lanús respaldó al director técnico por los resultados adversos en el Torneo Clausura, una derrota y dos empates que colocan a “los Diablos Rojos” en la última posición de la Zona B, y la reciente eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina frente a Belgrano, luego de una gran primera mitad de año.

“Con Vaccari tengo un vínculo y respeto las charlas que tenemos. Valoro su transparencia y sinceridad además de sus cualidades técnicas”, aseguró.

Y añadió: “no me voy a dejar llevar por estos partidos para tomar una decisión. Hay que ver desde dónde venimos, (Vaccari) revalorizó el plantel y hay que tener serenidad”.

Además, se expidió acerca de uno de los rumores del mercado de pases que vinculan a Matías Abaldo, extremo con paso por Gimnasia y Esgrima (La Plata), en Avellaneda.

“Este martes tendremos novedades por sí o por no por no”, aseguró el mandatario de Independiente.

Por último, Grindetti habló sobre la situación económica en la que se encuentra actualmente el “Rojo”: “Para lo que es el funcionamiento corriente del club, somos superavitarios. Tenemos una deuda exigible de 3 millones de dólares. Hoy hay 170 mil socios y récord de venta de abonos, sumado a ventas e ingresos por Sudamericana”.