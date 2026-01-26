Fórmula 1: Franco Colapinto habló después de su debut en Cataluña

La primera jornada de pruebas del calendario 2026 de Fórmula 1 en el circuito de Cataluña, marcó el debut de Franco Colapinto como piloto titular en una pretemporada, un hito en su trayectoria. El pilarense comandó el monoplaza A526 y rodó por primera vez con uno de los autos de la nueva era técnica de la Máxima.

Franco Colapintó abrió la charla diciendo: “En primer lugar, es una sensación muy agradable afrontar mi primera pretemporada de Fórmula Uno con un coche nuevo. Es muy diferente con la nueva normativa, con cambios tan importantes, y eso es muy emocionante para todos. El equipo ha hecho un gran trabajo preparándolo todo para que el coche esté listo para correr el primer día de la prueba aquí en Barcelona”.

En esta misma línea, el piloto de Alpine comentó: “Siempre hay mucho que aprender en esta etapa del año, con tantas cosas nuevas que comprender. Es agradable ver tanta positividad y optimismo en el garaje y ver a todo el mundo esforzándose al máximo. Tenemos dos días más para correr en pista aquí, donde necesitamos sumar más kilómetros y completar más vueltas. Nos centraremos en nosotros mismos, seguiremos trabajando duro, mantendremos la energía positiva y trataremos de aprovechar al máximo el shakedown de esta semana”.

Por otro lado, en diálogo con los canales oficiales de la F1, Colapinto hizo principal hincapié en las nuevas características del monoplaza. “Los coches son muy diferentes. Hay grandes cambios y eso siempre es muy emocionante. El equipo ha hecho un gran trabajo al traer el coche aquí para esta prueba. Ha sido muy duro para todos, tanto para los chicos como para las chicas de Enstone. Han hecho un gran esfuerzo. Todos estamos muy agradecidos por ello y felices de empezar a trabajar con este nuevo coche”, argumentó el pilarense.

A esto, sumó: “Es muy diferente. Pero, por supuesto, es lo que necesitaba en años anteriores. Conseguir este kilometraje, este ritmo y todo lo aprendido al principio de la temporada es muy útil. Así que, por supuesto, voy a intentar sacarle el máximo partido trabajando mucho con el equipo. Es algo nuevo para todos y eso siempre merece mucho trabajo y esfuerzo por parte de cada miembro del equipo, que es lo que estamos haciendo. Nos esperan unos días muy emocionantes. Esperemos que los próximos días sean buenos y podamos acumular más kilómetros y conocer un poco más el coche por dentro”.

“Son muy diferentes. Quiero decir, al fin y al cabo, sigue siendo un coche de carreras y hay que conducirlo rápido, dentro de la parrilla disponible, y eso es muy similar. Pero la técnica está cambiando un poco. Los neumáticos y la gestión de energía son mucho más finos, más pequeños y, como sabes, hay muchos cambios a los que, por supuesto, tenemos que adaptarnos y readaptar nuestra forma de conducir, cosas que hemos aprendido en el pasado”, destacó Colapinto sobre los cambios en el funcionamiento.

Al mismo tiempo, sumó: “Cuando los equipos fabrican un coche nuevo, la filosofía cambia ligeramente con respecto al anterior, y también la forma en que trabajamos con la configuración. Aprendemos muchas cosas al 100% e intentamos encontrar mi dirección. Y creo que, en la medida en que trabajemos bien con el equipo, obtendremos buenos resultados en Barcelona. Ahí está nuestro enfoque. Creo que debemos centrarnos en nosotros mismos y luego intentar sacar el máximo partido a esta temporada”.

¿En qué consiste el Shakedown Week?

La Fórmula 1, que bautizó la semana como “Shakedown Week”, programó las pruebas de pretemporada en Barcelona entre el lunes 26 y el viernes 30, organizadas en dos bloques diarios de tres horas. No obstante, cada escudería solo puede rodar en pista en tres de los cinco días, lo que deja margen para estrategias diferenciadas en la elección de jornadas y la repartición del trabajo entre los pilotos oficiales.