Fórmula 1: FIA quiere terminar la polémica de los motores antes del GP de Australia

La novela de las unidades de potencia 2026 de Fórmula 1 suma capítulos. Mercedes-Benz y Red Bull Ford Powertrains están en la picota desde que Honda y Audi llegaron a la conclusión de que ambos constructores encontraron una laguna en el reglamento que les permite elevar la relación de compresión del motor de combustión de 16.1 a 18.1.

La sospecha de los otros proveedores se trasladó a la FIA mediante una carta. La entidad con sede en París se hizo cargo del tema y organizó una reunión con especialistas técnicos y los representantes de los equipos. Del mitin, realizado el 22 de enero, no salió ninguna resolución.

“Se menciona una laguna legal. Bueno, saber exactamente qué es una laguna legal es tema de discusión”, dijo el griego, con pasado en Benetton, Ferrari, McLaren y Manor. “No creo que se esté hablando de personas que incumplen específicamente las normas. De hecho, ni siquiera sabemos qué soluciones ofrecen, así que creo que hay gente que se está adelantando y armando revuelo”, agregó en declaraciones que recoge Racingnews365.

“La palabra laguna tiene varios significados. Es justo decir que hay áreas del reglamento que no son claras para todos. El objetivo principal que tenemos es asegurarnos que esto quede completamente resuelto de forma clara y contundente antes de la primera carrera para no tener más discusiones”, avisó Tombazis.

Mejor aclarar antes

Muchos auguran una lluvia de denuncias después de cada carrera si la situación no se aclara. “Cuando las regulaciones son nuevas, inevitablemente, hay diferentes puntos de vista sobre ciertas partes, y en comparación con vidas pasadas, donde, digamos, las cosas terminaban en una protesta y un tribunal de apelaciones internacional o algo así. Nuestro objetivo es proporcionar claridad antes, pero nunca tenemos ningún control sobre nadie sobre si quiere protestar o no, pero esperamos poder proporcionar suficiente claridad para que, con suerte, no sea un paso necesario. Por supuesto, si un equipo decide hacerlo o no, es asunto suyo”, cerró.