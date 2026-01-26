26 de enero de 2026 - 17:59

Fórmula 1: FIA quiere terminar la polémica de los motores antes del GP de Australia

El ente fiscalizador de Fórmula 1 intenta zanjar las dudas que se gestaron sobre la legalidad de Mercedes y Red Bull Ford Powertrains antes de Melbourne

Fórmula 1. Mientras tanto otras escuderías tienen drmas, Flavio Briatore junto a Pierre Gasly y  Franco Colapinto se ríen en un momento de distensión.

Foto:

Gentileza.
Fórmula 1. Ya Hay inconvenientes con algunas máquinas, los Mercedes Benz están en la picota

Foto:

Internet
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La novela de las unidades de potencia 2026 de Fórmula 1 suma capítulos. Mercedes-Benz y Red Bull Ford Powertrains están en la picota desde que Honda y Audi llegaron a la conclusión de que ambos constructores encontraron una laguna en el reglamento que les permite elevar la relación de compresión del motor de combustión de 16.1 a 18.1.

Charlemos antes de Melbourne

¿Dónde está el supuesto artilugio? La Federación Internacional del Automóvil, ente fiscalizador de las normativas, realiza la medición estática y a temperatura ambiente. Los alemanes y austríacos (en sociedad con estadounidenses) utilizarían materiales que se expandirían con el calor del impulsor, que se produce en el alto régimen, y ganaría dos puntos de compresión. En el llano: casi 15 caballos más y entre tres y cuatro décimas de diferencia por vuelta con el resto.

La sospecha de los otros proveedores se trasladó a la FIA mediante una carta. La entidad con sede en París se hizo cargo del tema y organizó una reunión con especialistas técnicos y los representantes de los equipos. Del mitin, realizado el 22 de enero, no salió ninguna resolución.

“Se menciona una laguna legal. Bueno, saber exactamente qué es una laguna legal es tema de discusión”, dijo el griego, con pasado en Benetton, Ferrari, McLaren y Manor. “No creo que se esté hablando de personas que incumplen específicamente las normas. De hecho, ni siquiera sabemos qué soluciones ofrecen, así que creo que hay gente que se está adelantando y armando revuelo”, agregó en declaraciones que recoge Racingnews365.

“La palabra laguna tiene varios significados. Es justo decir que hay áreas del reglamento que no son claras para todos. El objetivo principal que tenemos es asegurarnos que esto quede completamente resuelto de forma clara y contundente antes de la primera carrera para no tener más discusiones”, avisó Tombazis.

Mejor aclarar antes

Muchos auguran una lluvia de denuncias después de cada carrera si la situación no se aclara. “Cuando las regulaciones son nuevas, inevitablemente, hay diferentes puntos de vista sobre ciertas partes, y en comparación con vidas pasadas, donde, digamos, las cosas terminaban en una protesta y un tribunal de apelaciones internacional o algo así. Nuestro objetivo es proporcionar claridad antes, pero nunca tenemos ningún control sobre nadie sobre si quiere protestar o no, pero esperamos poder proporcionar suficiente claridad para que, con suerte, no sea un paso necesario. Por supuesto, si un equipo decide hacerlo o no, es asunto suyo”, cerró.

