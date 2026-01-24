Fórmula 1: El team Williams le dice no a los giros en Cataluña

Esta Fórmula 1 actual da para todo, el mismo día que escuderías como Ferrari o Alpine presentaban sus máquinas flamantes desde la localidad inglesa de Grove, salió un comunicado que llamó la atención: Williams no participará de las pruebas privadas de la próxima semana en Barcelona .

Recordemos que, ante la llegada del nuevo reglamento técnico que se estrenará este año, la categoría determinó la realización de cinco jornadas de tests a puertas cerradas en Montmeló, en Cataluña.

El acuerdo marca que cada equipo estará habilitado a girar en tres de esos días y McLaren, por ejemplo, y había avisado que no estará el lunes. Pero el team fundado por Frank Williams fue más allá: directamente no asistirá.

La escudería comandada por James Vowles sufrió un retraso en los trabajos porque tuvo problemas para superar la prueba de choque de la FIA. Por eso, el FW48 no tendrá acción en Barcelona. El team publicó este viernes un comunicado en el que destacó el primer encendido de vehículo, pero no llegarán a tener listo todo para la próxima semana.

Albon y saiz Fórmula 1. Carlos Sainz y Alex Albon, la dupla titular Gentileza

“El equipo Atlassian Williams F1 ha tomado la decisión de no participar en las pruebas de shakedown de la próxima semana en Barcelona debido a los retrasos en el programa FW48 mientras continuamos esforzándonos por lograr el máximo rendimiento del coche. En cambio, el equipo realizará una serie de pruebas, incluido un programa VTT (pruebas de simulador) la próxima semana con el auto 2026, para prepararse para la primera se semana de pretemporada oficial en Baréin y la primera carrera de la temporada en Melbourne. Estamos deseando retomar el ritmo en las próximas semanas y queremos agradecer a todos nuestros fans su continuo apoyo. Hay mucho que esperar juntos en 2026”, comunicó el team.

Faltar a Barcelona no era el plan original de Williams, porque ya tenían una decoración especial para los tests a la espera de la presentación oficial del FW48 anotada para el 3 de febrero.

Carlos Sainz y Alex Albon, la dupla titular de Grove, seguirá con los trabajos de simulador a la espera de salir a pista en Baréin, el 11 de febrero.