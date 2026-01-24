24 de enero de 2026 - 17:22

Fórmula 1: Briatore habló del "cambio de piloto" en Alpine y llevó calma por Colapinto

Alpine no se plantea un volantazo prematuro durante el torneo de Fórmula 1: Colapinto y Gasly empiezan el año con crédito, y con la intención de no cambiar

Fórmula 1. Flavio Briatore junto a Pierre Gasly y&nbsp; Franco Colapinto.

Fórmula 1. Flavio Briatore junto a Pierre Gasly y  Franco Colapinto.

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El asesor ejecutivo de la escudería francesa: Alpine Flavio Briatore bromeó con el cambio de pilotos en la escudería tras la presentación del diseño del A526 para la temporada 2026 de la Fórmula 1 que se hizo en la ciudad española de Barcelona.

Leé además

El nuevo auto que usará Ferrari en 2026.

Ferrari mostró sus nuevas luces para la Fórmula 1

Por Redacción Deportes
Fórmula 1. El nuevo modelo que presentó Ferrari, para esta nueva temporada: el SF-26

En Fórmula 1, Ferrari tuvo una accidentada presentación de su nuevo SF-26

Por Gonzalo Tapia

Con Franco Colapinto como una de las caras centrales de la puesta en escena, y con Pierre Gasly como compañero confirmado, Briatore volvió a colocarse en el centro del ruido mediático con un mensaje que mezcló respaldo, presión y una cuota de show.

Y si bien el planteo parecía apuntar al típico escenario de “rotación” que muchas escuderías usan como amenaza silenciosa, la respuesta del asesor italiano tuvo un tono irónico que, al menos por ahora, funcionó como señal de tranquilidad puertas adentro.

Palabras de Flavio Briatore en lanzamiento de Alpine

“Me olvidé del botón de cambios, ya no tengo más el botón. Lo perdí”, lanzó Briatore, en una frase con sonrisa incluida que rápidamente se leyó como un respaldo directo a la dupla titular. En otras palabras, Alpine no se plantea un volantazo prematuro: Colapinto y Gasly empiezan el año con crédito, y con la intención de atravesar el 2026 sin experimentar, al menos desde el discurso oficial.

De todos modos, Briatore también dejó claro que el margen para las excusas se achicó al mínimo. Con el equipo convencido de que llega mejor preparado, con más tiempo de desarrollo y con el plus de contar con motor Mercedes, el italiano remarcó que el objetivo no cambia: ser competitivos.

“El objetivo es siempre el mismo, tenemos que ir rápido. No importa cuáles sean las regulaciones”, avisó, en una sentencia que suena a promesa para afuera, pero también a advertencia para adentro.

En ese contexto, Colapinto también aportó su mirada y se mostró ilusionado por lo que viene: habló de un auto “muy diferente”, de un año de aprendizaje y de la expectativa por empezar a girar en pista.

¿Qué se viene realmente para Colapinto y Gasly?

La historia real empezará a escribirse cuando el A526 tenga su primera medida fuerte en los tests y luego en el debut oficial: ahí se sabrá si la ironía de Briatore fue solo un chiste o la primera señal de que Alpine quiere estabilidad total con el argentino como protagonista.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

FÓRMULA 1. Mercado Libre rompió el silencio y explicó su ausencia en Alpine para 2026

Fórmula 1: Mercado Libre rompió el silencio y explicó su ausencia en el Alpine de Franco Colapinto en el 2026

Por Redacción Deportes
El nuevo monoplaza de Alpine para la Fórmula 1.

El nuevo Alpine con el que Franco Colapinto buscará ser protagonista en la Fórmula 1

Mercedes presentó su nuevo monoplaza para 2026.

Mercedes presentó su renovado monoplaza y le arrebató a Alpine un sponsor valuado en 3,31 billones de dólares

Por Francisco Moreno
Franco Colapinto se prepara para la temporada 2026 de la F1.

Franco Colapinto comienza la cuenta regresiva rumbo a la temporada de F1: día y horario del primer test

Por Nicolás Salas