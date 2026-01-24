Fórmula 1: Briatore habló del "cambio de piloto" en Alpine y llevó calma por Colapinto

El asesor ejecutivo de la escudería francesa: Alpine Flavio Briatore bromeó con el cambio de pilotos en la escudería tras la presentación del diseño del A526 para la temporada 2026 de la Fórmula 1 que se hizo en la ciudad española de Barcelona.

Con Franco Colapinto como una de las caras centrales de la puesta en escena, y con Pierre Gasly como compañero confirmado, Briatore volvió a colocarse en el centro del ruido mediático con un mensaje que mezcló respaldo, presión y una cuota de show.

Y si bien el planteo parecía apuntar al típico escenario de “rotación” que muchas escuderías usan como amenaza silenciosa, la respuesta del asesor italiano tuvo un tono irónico que, al menos por ahora, funcionó como señal de tranquilidad puertas adentro.

“Me olvidé del botón de cambios, ya no tengo más el botón. Lo perdí”, lanzó Briatore, en una frase con sonrisa incluida que rápidamente se leyó como un respaldo directo a la dupla titular. En otras palabras, Alpine no se plantea un volantazo prematuro: Colapinto y Gasly empiezan el año con crédito, y con la intención de atravesar el 2026 sin experimentar, al menos desde el discurso oficial.

De todos modos, Briatore también dejó claro que el margen para las excusas se achicó al mínimo. Con el equipo convencido de que llega mejor preparado, con más tiempo de desarrollo y con el plus de contar con motor Mercedes, el italiano remarcó que el objetivo no cambia: ser competitivos.

“El objetivo es siempre el mismo, tenemos que ir rápido. No importa cuáles sean las regulaciones”, avisó, en una sentencia que suena a promesa para afuera, pero también a advertencia para adentro.

En ese contexto, Colapinto también aportó su mirada y se mostró ilusionado por lo que viene: habló de un auto “muy diferente”, de un año de aprendizaje y de la expectativa por empezar a girar en pista.

¿Qué se viene realmente para Colapinto y Gasly?

La historia real empezará a escribirse cuando el A526 tenga su primera medida fuerte en los tests y luego en el debut oficial: ahí se sabrá si la ironía de Briatore fue solo un chiste o la primera señal de que Alpine quiere estabilidad total con el argentino como protagonista.