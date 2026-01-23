23 de enero de 2026 - 18:40

En Fórmula 1, Ferrari tuvo una accidentada presentación de su nuevo SF-26

Así es la denominación del modelo con el que Ferrari intenta volver a lo más alto de la Fórmula 1. Desde el 2007, con Kimi Raikkonen, que no salen campeones

Fórmula 1. El nuevo modelo que presentó Ferrari, para esta nueva temporada: el SF-26

Fórmula 1. El nuevo modelo que presentó Ferrari, para esta nueva temporada: el SF-26

Foto:

Internet
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Leé además

FÓRMULA 1. Mercado Libre rompió el silencio y explicó su ausencia en Alpine para 2026

Fórmula 1: Mercado Libre rompió el silencio y explicó su ausencia en el Alpine de Franco Colapinto en el 2026

Por Redacción Deportes
El nuevo monoplaza de Alpine para la Fórmula 1.

El nuevo Alpine con el que Franco Colapinto buscará ser protagonista en la Fórmula 1

Las principales novedades en el modelo son el predominio del típico color rojo de Ferrari, aunque este es mucho más claro con respecto al del 2025, y un mayor espacio para el blanco en la parte superior.

¿Qué pasó en la presentación con Ferrari?

Durante la presentación, que se dio en el circuito de Fiorano, que se encuentra cerca de la ciudad italiana de Maranello, se vivió un momento tenso, ya que, mientras Hamilton probaba el monoplaza, el mismo se quedó sin energía en plena recta.

Esto abrió lugar a varias especulaciones y a una gran preocupación de sus fanáticos de cara a los tests de pretemporada, que serán en menos de una semana.

El primero de estos tests será privado y se realizará entre el 26 y el 30 de enero en Barcelona, mientras que los otros dos se llevarán a cabo en Bahréin del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.

La temporada iniciará de manera oficial a principios de marzo, con el Gran Premio de Australia, que se corre en el circuito Albert Park de la ciudad de Melbourne.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mercedes presentó su nuevo monoplaza para 2026.

Mercedes presentó su renovado monoplaza y le arrebató a Alpine un sponsor valuado en 3,31 billones de dólares

Por Francisco Moreno
Franco Colapinto se prepara para la temporada 2026 de la F1.

Franco Colapinto comienza la cuenta regresiva rumbo a la temporada de F1: día y horario del primer test

Por Nicolás Salas
Fórmula 1. Los gemelos de Alpine muestran parte de las nuevas pilchas que tendrá el team para esta nueva temporada

Fórmula 1: Franco Colapinto y Pierre Gasly mostraron parte de la nueva indumentaria para este año

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto, piloto argentino de Fórmula 1, ya tiene su calendario de competencia para la tempoorada 2026. 

El team Alpine de Fórmula 1, presentará el A526 en un crucero en Barcelona con Colapinto como protagonista

Por Gonzalo Tapia