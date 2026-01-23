En Fórmula 1, Ferrari tuvo una accidentada presentación de su nuevo SF-26

La escudería Ferrari de Fórmula 1 presentó el SF-26 con el que correrán el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton en este 2026.

Las principales novedades en el modelo son el predominio del típico color rojo de Ferrari, aunque este es mucho más claro con respecto al del 2025, y un mayor espacio para el blanco en la parte superior.

Durante la presentación, que se dio en el circuito de Fiorano, que se encuentra cerca de la ciudad italiana de Maranello, se vivió un momento tenso, ya que, mientras Hamilton probaba el monoplaza, el mismo se quedó sin energía en plena recta.

Esto abrió lugar a varias especulaciones y a una gran preocupación de sus fanáticos de cara a los tests de pretemporada, que serán en menos de una semana.

El primero de estos tests será privado y se realizará entre el 26 y el 30 de enero en Barcelona, mientras que los otros dos se llevarán a cabo en Bahréin del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.

La temporada iniciará de manera oficial a principios de marzo, con el Gran Premio de Australia, que se corre en el circuito Albert Park de la ciudad de Melbourne.