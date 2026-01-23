23 de enero de 2026 - 11:37

El nuevo Alpine con el que Franco Colapinto buscará ser protagonista en la Fórmula 1

La escudería Alpine presentó el nuevo A526. Franco Colapinto lo manejará y dio sus primeras declaraciones respecto al nuevo equipo.

El nuevo monoplaza de Alpine para la Fórmula 1.

Foto:

Gentileza

Por Francisco Moreno
Alpine se prepara para la temporada 2026.

La presentación tuvo lugar en un evento privado desarrollado a bordo de un crucero en el mar Balear, frente a la costa de Barcelona, pensado para dejar huella desde el inicio de la temporada y reforzar la identidad del equipo en una Fórmula 1 cada vez más atravesada por lo mediático. Todo formó parte de una propuesta que fusiona show y posicionamiento de marca.

La presentaci&oacute;n tuvo al argentino y al franc&eacute;s como figuras.

Nueva generación, nuevo Alpine para Franco Colapinto

El A526 se ajusta a los refinamientos del reglamento vigente, con mejoras en el fondo plano, la gestión de alturas y la estabilidad aerodinámica, puntos clave de los nuevos monoplazas. Alpine optimizó suspensión y carrocería para ganar eficiencia, reducir pérdidas de carga y lograr un auto más consistente que el A525.

El auto presenta modificaciones visuales evidentes respecto a su antecesor, entre ellas la salida de Mercado Libre como patrocinador. De todos modos, Alpine aclaró que el auto exhibido no refleja su techo técnico, ya que fue mostrado sin el paquete aerodinámico final. Habrá pruebas privadas en Barcelona, donde Franco Colapinto, compañero de Pierre Gasly, tendrá su primer contacto con un monoplaza concebido íntegramente para una temporada completa, buscando dejar atrás el penoso 2025 que transitó la escudería.

En busca del protagonismo en la Fórmula 1

El equipo francés apunta a recuperar protagonismo en la categoría durante esta temporada, luego de un 2025 marcado por las dificultades. Mediante un contexto atravesado por problemas técnicos, falta de liderazgo e incertidumbre general. Con la presentación del nuevo auto, Alpine buscó renovar su imagen y dejar atrás ese escenario. En ese sentido, Colapinto se mostró ilusionado de cara a 2026 “Nos enfocamos mucho en el 2026, por eso nos costó tanto también. Hay mucho para aprender”.

