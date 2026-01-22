22 de enero de 2026 - 22:18

Uno de los últimos goles de Gimnasia en Primera División fue ante Boca

El Lobo hace su estreno en el Apertura y espera por su primer tanto en la máxima categoría. Boca fue una de las últimas víctimas de Gimnasia.

1724
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Esta noche, por el Apertura 2026, Gimnasia de Mendoza hará su debut en la máxima categoría tras décadas y, para coronar los hinchas están a la espera del primer tanto. Rememorando la última vez que el equipo convirtió uno de sus últimos goles en Primera, se recordó el importante triunfo ante Boca.

Leé además

Sin chances en Boca, Simoni llegó a Gimnasia y ya empieza a pagar su confianza con goles.

Valentino Simoni vive un debut soñado con Gimnasia en la Liga Profesional

Por Sergio Faria
El extremo cordobés se suma a la lista de refuerzos en el Lobo. Llega desde Belgrano de Córdoba.

Gimnasia suma a Ulises Sánchez en la previa de su regreso a Primera

Por Sergio Faria

Fernando Moreschini fue el autor del último gol en la victoria de Gimnasia ante Boca, en el estadio Malvinas Argentinas, por el Torneo Nacional de 1982. En ese certamen, además, fue el goleador del Lobo. En la mitad de la cancha mandaba Carlos “Coco” Broglia, mientras que Héctor Morales era una de las piezas clave de la sólida defensa de Gimnasia en aquel entonces.

image
El gol de aquella vez fue de Moreschini.

El gol de aquella vez fue de Moreschini.

El campeonato de Gimnasia en aquel torneo

El Torneo Nacional 1982 estuvo organizado en cuatro zonas, identificadas como Zona A, Zona B, Zona C y Zona D, en las que se distribuyeron los equipos de Primera División junto a los clubes del interior del país, compitiendo dentro de cada grupo para avanzar a las instancias finales del certamen. Clasificaron los dos primeros de cada zona, entre ellos Independiente Rivadavia.

El Lobo terminó quinto, por detrás de Boca, Rosario Central, Estudiantes y Talleres, que realizaron una muy buena campaña. El goleador del blanquinegro fue Fernando Moreschini, mientras que Oscar Torres y Rubén Bravo fueron titulares indiscutidos a lo largo de ese torneo.

Resta saber si el equipo mendocino estará a la altura del debut de esta noche. Ariel Broggi ya tiene definido el once titular que dispondrá frente al conjunto santiagueño.

image
Gimnasia se prepara para esta noche.

Gimnasia se prepara para esta noche.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El entrenador de Gimnasia se mostró calmo y con muchas convicciones de cara al debut y regreso del equipo Mensana a Primera División.

Ariel Broggi, tranquilo y confiado, rumbo al debut de Gimnasia y Esgrima

Por Sergio Faria
San Lorenzo quiere jugar con visitantes ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

¿San Lorenzo se queda sin público en Mendoza? La emotiva razón que tendría Gimnasia para negar los visitantes

Por Redacción Deportes
El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.

La AFA denunció al titular de la IGJ por abuso de autoridad

Por Redacción Deportes
La jugada del gol de Gimnasia de Mendoza.

El golazo con el que Gimnasia de Mendoza se estrenó en Primera División

Por Redacción Deportes