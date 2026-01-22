Uno de los últimos goles de Gimnasia en Primera División fue ante Boca

Esta noche, por el Apertura 2026, Gimnasia de Mendoza hará su debut en la máxima categoría tras décadas y, para coronar los hinchas están a la espera del primer tanto. Rememorando la última vez que el equipo convirtió uno de sus últimos goles en Primera, se recordó el importante triunfo ante Boca.
Fernando Moreschini fue el autor del último gol en la victoria de Gimnasia ante Boca, en el estadio Malvinas Argentinas, por el Torneo Nacional de 1982. En ese certamen, además, fue el goleador del Lobo. En la mitad de la cancha mandaba Carlos “Coco” Broglia, mientras que Héctor Morales era una de las piezas clave de la sólida defensa de Gimnasia en aquel entonces.
El campeonato de Gimnasia en aquel torneo
El Torneo Nacional 1982 estuvo organizado en cuatro zonas, identificadas como Zona A, Zona B, Zona C y Zona D, en las que se distribuyeron los equipos de Primera División junto a los clubes del interior del país, compitiendo dentro de cada grupo para avanzar a las instancias finales del certamen. Clasificaron los dos primeros de cada zona, entre ellos Independiente Rivadavia.
El Lobo terminó quinto, por detrás de Boca, Rosario Central, Estudiantes y Talleres, que realizaron una muy buena campaña. El goleador del blanquinegro fue Fernando Moreschini, mientras que Oscar Torres y Rubén Bravo fueron titulares indiscutidos a lo largo de ese torneo.