Jugó en Boca, se peleó con Benedetto y ahora fue denunciado por abuso sexual

Carlos Zambrano, exdefensor xeneize y actual Alianza Lima, quedó involucrado en una causa judicial de extrema gravedad que sacude al fútbol sudamericano.

Carlos Zambrano, junto a Sergio Peña y Miguel Trauco, fueron apartados temporalmente del plantel de Alianza Lima.

El fútbol sudamericano volvió a quedar atravesado por un caso judicial de alto impacto. Carlos Zambrano, exjugador de Boca Juniors y actual defensor de Alianza Lima, fue denunciado por abuso sexual por una joven argentina, en una causa que se encuentra bajo investigación de la Justicia argentina y que ya generó consecuencias deportivas inmediatas.

El hecho denunciado habría ocurrido durante la pretemporada del club peruano en Uruguay, donde el plantel se encontraba alojado. Según la presentación judicial, la denunciante aseguró haber sido víctima de un abuso en un contexto privado que involucró a Zambrano y a otros futbolistas del equipo.

Un nombre conocido en Boca y una trayectoria marcada por polémicas

Zambrano tuvo un paso relevante por Boca entre el 2020 y 2022. Si bien supo ser una pieza habitual en la defensa, su etapa en el club estuvo atravesada por conflictos disciplinarios y episodios de alta tensión.

Uno de los más recordados fue su enfrentamiento con Darío Benedetto, con quien mantuvo una fuerte discusión que derivó en sanciones internas y terminó acelerando su salida del club. Desde entonces, su carrera continuó en Alianza Lima, donde volvió a tener protagonismo hasta este episodio.

La denuncia y la reacción inmediata del club

La causa judicial se inició en Argentina tras la denuncia presentada por la joven, que decidió formalizar el hecho luego de regresar al país. A partir de ese momento, se activaron los protocolos correspondientes y la investigación quedó en manos de la Justicia.

Frente a la gravedad de la acusación, Alianza Lima resolvió separar preventivamente del plantel profesional a Zambrano y a otros futbolistas mencionados, como Miguel Trauco y Sergio Peña, mientras avanza tanto la investigación judicial como una evaluación interna del club.

La institución aclaró que la medida busca preservar el debido proceso y permitir que la situación sea esclarecida sin interferencias deportivas.

