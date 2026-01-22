Con la incógnita de Villa, Independiente Rivadavia recibe a Atlético Tucumán: horario, TV y formaciones

Independiente Rivadavia inicia este viernes su camino en el Torneo Apertura 2026 con la chapa de campeón vigente de la Copa Argentina. En un Estadio Bautista Gargantini que promete un clima vibrante, la Lepra recibe a un Atlético Tucumán que llega renovado tras su gira por Uruguay.
Cómo ver en vivo el debut de la Lepra en el Apertura
El encuentro se disputará este viernes 23 de enero a las 22:15 horas. Para los hinchas que no puedan asistir al estadio, el partido será transmitido en directo por la señal de TNT Sports Premium.
El arbitraje estará a cargo de Bryan Ferreyra, secundado por José Castelli y Carlos Viglietti, mientras que en el VAR se ubicará Gastón Monzón Brizuela. Este duelo inicial es fundamental para marcar el ritmo de una temporada donde el equipo mendocino deberá administrar energías debido a su clasificación a la Copa Libertadores.
La situación de Sebastián Villa y el esquema de Berti
La gran sombra sobre el debut de la Lepra es la situación de su figura, Sebastián Villa. El colombiano todavía no se incorpora al plantel y la dirigencia, encabezada por Daniel Vila, le notificó que deberá volver a los entrenamientos este lunes si no consigue una oferta que satisfaga las condiciones económicas del club.
A pesar de esta incertidumbre, el equipo dirigido por Alfredo Berti llega con el ánimo alto tras vencer el domingo pasado a Estudiantes de Buenos Aires por 2-0 en su defensa del título de Copa Argentina. La prioridad hoy es consolidar un once competitivo para afrontar la triple competencia que incluye el torneo local, la copa nacional y el certamen continental.
Atlético Tucumán: ocho caras nuevas para dar la sorpresa
Por el lado del "Decano", el entrenador Hugo Colace llega con conclusiones positivas tras una pretemporada invicta en tierras uruguayas, donde vencieron a Cerro Largo, Progreso y Everton de Viña del Mar.
Para este debut, los tucumanos quieren contar con sus ocho refuerzos, entre los que destacan nombres de experiencia como Martín Benítez, Ezequiel Ham y el defensor Gastón Suso, lo cierto es que el club todavía tiene una inhibición por parte de FIFA y tiene hasta mañana para levantar la misma, de lo contrario, no podrá utilizar los fichajes para el debut. Por lo pronto, el objetivo del conjunto visitante es revertir la imagen de un 2025 irregular y comenzar sumando en una cancha siempre difícil como la del Parque.
Posibles formaciones Independiente Rivadavia vs Atlético Tucumán
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomas Bottari, José Florentín; Matías Fernandez y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gianluca Ferrari, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez y Leandro Díaz. DT: Hugo Colace.