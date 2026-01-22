Con la incógnita de Villa, Independiente Rivadavia recibe a Atlético Tucumán: horario, TV y formaciones

La Lepra mendocina comienza su camino por la primera fecha del Torneo Apertura contra el Decano, que viene de una positiva gira en Uruguay.

Independiente Rivadavia inicia este viernes su camino en el Torneo Apertura 2026 con la chapa de campeón vigente de la Copa Argentina. En un Estadio Bautista Gargantini que promete un clima vibrante, la Lepra recibe a un Atlético Tucumán que llega renovado tras su gira por Uruguay.

Cómo ver en vivo el debut de la Lepra en el Apertura El encuentro se disputará este viernes 23 de enero a las 22:15 horas. Para los hinchas que no puedan asistir al estadio, el partido será transmitido en directo por la señal de TNT Sports Premium.

El arbitraje estará a cargo de Bryan Ferreyra, secundado por José Castelli y Carlos Viglietti, mientras que en el VAR se ubicará Gastón Monzón Brizuela. Este duelo inicial es fundamental para marcar el ritmo de una temporada donde el equipo mendocino deberá administrar energías debido a su clasificación a la Copa Libertadores.

Independiente Rivadavia I El goleador paraguayo, Alex Arce, sumó 33 goles en 50 partidos disputados con la camiseta de Independiente Rivadavia. Gentileza La situación de Sebastián Villa y el esquema de Berti La gran sombra sobre el debut de la Lepra es la situación de su figura, Sebastián Villa. El colombiano todavía no se incorpora al plantel y la dirigencia, encabezada por Daniel Vila, le notificó que deberá volver a los entrenamientos este lunes si no consigue una oferta que satisfaga las condiciones económicas del club.

A pesar de esta incertidumbre, el equipo dirigido por Alfredo Berti llega con el ánimo alto tras vencer el domingo pasado a Estudiantes de Buenos Aires por 2-0 en su defensa del título de Copa Argentina. La prioridad hoy es consolidar un once competitivo para afrontar la triple competencia que incluye el torneo local, la copa nacional y el certamen continental.