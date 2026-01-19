Independiente Rivadavia, el campeón de la Copa Argentina que se hace respetar
Independiente Rivadavia comenzó con éxito la defensa del título en la Copa Argentina y dejó en claro que su propuesta de juego para la temporada.
Gonzalo Ríos fue clave en el triunfo de Independiente Rivadavia, anotando el segundo gol del encuentro en el complemento.
Foto:
Gentileza
Independiente Rivadavia arrancó con fuerza la defensa de su título en laCopa Argentina 2026, demostrando que lo conseguido el año pasado no fue un hecho aislado, sino señal de una estructura competitiva consolidada. En los 32avos de final, la Lepra superó a Estudiantes (C), 2-0, en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes, y avanzó a los 16avos.
El desarrollo del partido confirmó la diferencia de categoría y la coherencia de un equipo que supo manejar los tiempos cuando lo necesitó. A los 23 minutos del primer tiempo, el paraguayo Alex Arce abrió el marcador con un cabezazo tras un centro en jugada de pelota parada, aprovechando su experiencia y presencia aérea para quebrar la resistencia de la defensa visitante y dar tranquilidad a su equipo antes del descanso.
Un resultado justo
Esa apertura temprana le permitió a la Lepra administrar mejor el ritmo del partido en el complemento. Estudiantes intentó reaccionar y adelantó líneas para acercarse al empate, pero dejó espacios que Independiente Rivadavia supo aprovechar. Cuando el equipo de San Luis estaba en su tramo más exigido, apareció Gonzalo Ríos a los 26 minutos del segundo tiempo para definir una buena jugada colectiva y sentenciar el triunfo con un remate preciso que marcó el 20 definitivo.
El resultado, además de ser justo, representa una declaración de intenciones para lo que resta del certamen: el campeón vigente no solo defendió su corona con un triunfo convincente sino que además dejó en claro que su propuesta de juego, basada en presión alta, control del balón y eficacia en los momentos claves, se sostiene en partidos definitorios.
Un fútbol equilibrado
Más allá del marcador, el conjunto mendocino mostró solidez colectiva y crecimiento en aspectos tácticos: la conducción de juego desde el mediocampo, la proyección por las bandas y la solidez defensiva cuando Estudiantes buscó reaccionar. Estos elementos, combinados con la jerarquía individual de piezas como Arce y Ríos, además del magistral retorno de Juan Manuel Elordi, conforman un equipo equilibrado capaz de competir en instancias avanzadas del torneo.
Ahora, Independiente Rivadavia espera por el ganador del cruce entre Tigre y Claypole para definir su rival en los 16avos de final, instancia en la que buscará seguir defendiendo su corona con el objetivo de reeditar, y por qué no superar, la histórica campaña del año pasado.
El presente muestra un proyecto sólido, confiable en lo colectivo y con armas ofensivas claras; el futuro, ilusionante, dependerá de la capacidad de mantener este nivel competitivo en partidos de mayor exigencia. La Lepra ha dado el primer paso. Ahora, defender su título en la Copa Argentina sigue siendo el gran desafío.
De confirmarse la novedad, será el bombazo del mercado de pases. Porque no será una incorporación, pero seguramente será el mejor refuerzo para Alfredo Berti: Sebastián Villa continuaría hasta junio en la entidad. El rumor se conoció en la jornada de ayer y el delantero colombiano estaría en la provincia el próximo fin de semana para sumarse al plantel leproso.
Además, se confirmó el regreso de Luciano Gómez a la entidad. El defensor, que pasó por Mendoza durante la temporada 2025, vuelve tras un paso por Argentinos Juniors. Firmará su contrato en las próximas horas.
Ahora, la dirigencia se abocará a la búsqueda de un arquero para terminar de dar forma al plantel azul. Sería la última incorporación antes de retirarse del mercado de pases.