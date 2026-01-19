Independiente Rivadavia, el campeón de la Copa Argentina que se hace respetar

Independiente Rivadavia comenzó con éxito la defensa del título en la Copa Argentina y dejó en claro que su propuesta de juego para la temporada.

Gonzalo Ríos fue clave en el triunfo de Independiente Rivadavia, anotando el segundo gol del encuentro en el complemento.

Compartir







Independiente Rivadavia arrancó con fuerza la defensa de su título en la Copa Argentina 2026, demostrando que lo conseguido el año pasado no fue un hecho aislado, sino señal de una estructura competitiva consolidada. En los 32avos de final, la Lepra superó a Estudiantes (C), 2-0, en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes, y avanzó a los 16avos.

El desarrollo del partido confirmó la diferencia de categoría y la coherencia de un equipo que supo manejar los tiempos cuando lo necesitó. A los 23 minutos del primer tiempo, el paraguayo Alex Arce abrió el marcador con un cabezazo tras un centro en jugada de pelota parada, aprovechando su experiencia y presencia aérea para quebrar la resistencia de la defensa visitante y dar tranquilidad a su equipo antes del descanso.

Independiente Rivadavia I El goleador paraguayo, Alex Arce, sumó 33 goles en 50 partidos disputados con la camiseta de Independiente Rivadavia. Gentileza Un resultado justo Esa apertura temprana le permitió a la Lepra administrar mejor el ritmo del partido en el complemento. Estudiantes intentó reaccionar y adelantó líneas para acercarse al empate, pero dejó espacios que Independiente Rivadavia supo aprovechar. Cuando el equipo de San Luis estaba en su tramo más exigido, apareció Gonzalo Ríos a los 26 minutos del segundo tiempo para definir una buena jugada colectiva y sentenciar el triunfo con un remate preciso que marcó el 20 definitivo.

El resultado, además de ser justo, representa una declaración de intenciones para lo que resta del certamen: el campeón vigente no solo defendió su corona con un triunfo convincente sino que además dejó en claro que su propuesta de juego, basada en presión alta, control del balón y eficacia en los momentos claves, se sostiene en partidos definitorios.

Un fútbol equilibrado Más allá del marcador, el conjunto mendocino mostró solidez colectiva y crecimiento en aspectos tácticos: la conducción de juego desde el mediocampo, la proyección por las bandas y la solidez defensiva cuando Estudiantes buscó reaccionar. Estos elementos, combinados con la jerarquía individual de piezas como Arce y Ríos, además del magistral retorno de Juan Manuel Elordi, conforman un equipo equilibrado capaz de competir en instancias avanzadas del torneo.