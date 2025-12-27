27 de diciembre de 2025 - 00:31

La Copa Argentina aumentará el premio del campeón en la edición 2026

Una vez sorteados los certámenes argentinos para el próximo año, la AFA reveló que la Copa Argentina aumentará su premio exponencialmente.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La AFA notificó que el certamen donde se producen los encuentros más inéditos aumentará a casi el doble su valor para el campeón, en la última edición el premio total fue de 140 mil dólares y el vencedor de la siguiente instancia se llevará un total de 237.000 dólares, además de seguir clasificando al máximo certamen continental.

image
La Lepra es el actual campeón de la Copa Argentina.

La Copa Argentina es cuestionada nuevamente

Si bien el certamen nacional aumentó su valor de una manera directa y no gradual casi un 70 %, la AFA y la Copa fueron cuestionadas debido al máximo premio económico que se lleva el campeón, debido a que el dinero es mucho menor a otros países que no están al nivel futbolístico de la Argentina.

Algunos de los países con un mejor resarcimiento económico son Venezuela (USD 300.000), Uruguay y Paraguay, que ambos comparten la misma cifra (USD 120.000), Colombia (USD 150.000) y, sin contar a la Copa Brasil, que al vencedor le otorga, además de una plaza en Copa Libertadores, una cifra de USD 14.000.000, incomparable al suelo argentino.

image
Claudio Tapia es el blanco de las críticas en torno a los certámenes argentinos.

La nueva recopa que se disputará en 2026

Además del anuncio de aumento en premios por consagraciones, la AFA anunció que se sumará un nuevo título a disputar en el año 2026 y es la Recopa de Campeones, que disputarán el campeón de la Copa Argentina, el vencedor de la Supercopa Argentina y el que se lleve el trofeo de la Supercopa Internacional.

