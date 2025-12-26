Estudiantes de La Plata conoce la condiciones para renovar el contrato de Eduardo Dominguez

El director técnico de Estudiantes, es el actual campeón del futbol argentino y ya le hizo saber a Juan Sebastián Verón sus condiciones para seguir.

En un momento de la actual temporada, Eduardo Domínguez estuvo cerca de marcharse y dejar vacante el puesto de entrenador de Estudiantes de La Plata. Por poco no lo hizo y se pudo consagrar dos veces en este año. Cerrando el 2025, el DT negocia su continuidad frente al banco pincharrata.

Estudiantes concluyó un año lleno de escándalos y triunfos que lo llevaron a estar enfrentándose al Chiqui Tapia y a consagrarse en dos ocasiones en cuestión de semanas. Con el presidente en la tribuna, el equipo de La Plata desafió a la AFA y, además, Eduardo Domínguez, el líder futbolístico, que lo llevó a alzar la copa, deberá decidir si afrontar los desafíos del 2026 con el conjunto de La Plata.

image En 2026, Estudiantes de La Plata disputará la Copa Libertadores. Gentileza Eduardo Domínguez del odio al amor con Juan Sebastián Verón Si bien la renovación marcha en buena dirección, lo cierto es que la relación entre el Barba y la Brujita Verón era más que tensa a principios de año, y esto se debe a los constantes cruces entre el entrenador contra el presidente de la dirigencia debido a las fallidas inversiones de Foster Gillett y la incógnita que generaba cada mercado de pases en Estudiantes de La Plata, sumado a su dudosa continuidad. Domínguez, luego de la llegada de Cristian Medina, declaró “Te vas a dormir la siesta y llega un jugador”.

Luego de la eliminación por penales contra Flamengo en Copa Libertadores, la continuidad del exfutbolista frente al banco de Estudiantes se puso en duda, ya que Juan Sebastián Verón rompió el silencio sobre la tensa relación que había con el entrenador “Si el plantel y el capitán avalan al cuerpo técnico y él quiere seguir, es difícil decidir que se tiene que ir”.

image Luego de la eliminación frente a Argentinos, hubo fuego cruzado entre el DT y Juan Sebastián Verón. Gentileza Luego de clasificar por la ventana en el Apertura 2025, el Estudiantes de Eduardo Domínguez debía responder frente al Bicho en La Paternal y, tras una pésima fase de grupos, en los octavos cayó por 4 a 0 frente a Argentinos Juniors en los octavos de final, y el entrenador no se guardó nada y explotó "Hay que ver qué quiere hacer el club, no depende de uno y nunca dependió de uno. Ya me quisieron sacar a mitad de año”.