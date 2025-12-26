Estudiantes de La Plata conoce la condiciones para renovar el contrato de Eduardo Dominguez

En un momento de la actual temporada, Eduardo Domínguez estuvo cerca de marcharse y dejar vacante el puesto de entrenador de Estudiantes de La Plata. Por poco no lo hizo y se pudo consagrar dos veces en este año. Cerrando el 2025, el DT negocia su continuidad frente al banco pincharrata.
Eduardo Domínguez del odio al amor con Juan Sebastián Verón
Si bien la renovación marcha en buena dirección, lo cierto es que la relación entre el Barba y la Brujita Verón era más que tensa a principios de año, y esto se debe a los constantes cruces entre el entrenador contra el presidente de la dirigencia debido a las fallidas inversiones de Foster Gillett y la incógnita que generaba cada mercado de pases en Estudiantes de La Plata, sumado a su dudosa continuidad. Domínguez, luego de la llegada de Cristian Medina, declaró “Te vas a dormir la siesta y llega un jugador”.
Luego de la eliminación por penales contra Flamengo en Copa Libertadores, la continuidad del exfutbolista frente al banco de Estudiantes se puso en duda, ya que Juan Sebastián Verón rompió el silencio sobre la tensa relación que había con el entrenador “Si el plantel y el capitán avalan al cuerpo técnico y él quiere seguir, es difícil decidir que se tiene que ir”.
Luego de clasificar por la ventana en el Apertura 2025, el Estudiantes de Eduardo Domínguez debía responder frente al Bicho en La Paternal y, tras una pésima fase de grupos, en los octavos cayó por 4 a 0 frente a Argentinos Juniors en los octavos de final, y el entrenador no se guardó nada y explotó "Hay que ver qué quiere hacer el club, no depende de uno y nunca dependió de uno. Ya me quisieron sacar a mitad de año”.
Luego de la eliminación, y ya en el torneo para cerrar el año, el Clausura 2025, llegaría el escándalo que unió las fuerzas internas en Estudiantes de La Plata, ya que Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha, no respetaría como campeón a Rosario Central, que fue decretado vencedor de la tabla anual y le fue otorgado un título. Ante esto, Estudiantes de La Plata, en su partido de eliminación directa contra el Canalla, fue obligado a hacerle el pasillo del campeón y, con el respaldo del entrenador y el presidente, el plantel realizó el pasillo pero de espaldas, en un momento histórico del fútbol argentino.
Los requisitos del Director Técnico para seguir al frente de Estudiantes de La Plata
Eduardo Domínguez sufrió varios idas y vueltas con la dirigencia y eso quedó demostrado a lo largo de este año, y que si bien tuvo fuego cruzado donde se cuestionaba su continuidad, el DT le hizo saber a la dirigencia que uno de los requisitos para seguir es un contrato de dos años de duración para mantener el proyecto futbolístico a largo plazo.
Además, el otro requerimiento del exfutbolista, y en relación al primero, pidió que el proceso futbolístico sea respetado, por lo que, para evitar una situación similar donde su continuidad se vea cuestionada, el club deberá resarcirlo económicamente al finalizar el vínculo de entrenador.