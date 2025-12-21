21 de diciembre de 2025 - 15:00

Se conoció la tajante decisión de Estudiantes sobre el futuro de Eduardo Domínguez

Tras los rumores que vinculan al DT con Boca, la dirigencia de Estudiantes rompió el silencio. El plan para retener al hombre que busca un récord histórico.

Juan Sebastián Verón y Eduardo Domínguez.

Foto:

Por Cristian Reta

Luego de la obtención de un nuevo título, el nombre de Eduardo Domínguez volvió a sacudir el mercado de pases. Ante el supuesto interés de Boca Juniors, el futuro del entrenador quedó bajo la lupa, obligando a la dirigencia de Estudiantes de La Plata a tomar una postura pública y firme.

Agustín Alayes, director deportivo del club, fue el encargado de llevar tranquilidad a los hinchas. Según el directivo, la continuidad del proyecto es la prioridad absoluta para la institución. "Es uno de los objetivos", aseguró, confirmando que la intención es retener al DT más exitoso de los últimos tiempos.

Eduardo Domínguez
El entrenador del Pincha se mostró con mucha confianza de cara a la final frente a Racing, el próximo sábado.

El ambicioso récord que mantiene a Domínguez en Estudiantes de La Plata

A pesar de que su contrato vence este 31 de diciembre, la dirigencia liderada por Juan Sebastián Verón ya tiene trazada la hoja de ruta para la renovación. Si bien no hubo avances concretos esta semana, fue por una razón lógica: Domínguez estaba totalmente enfocado en la final.

Más allá del interés de otros clubes, existe un "dato curioso" que pesa fuerte en la balanza del entrenador. Con este último logro, Domínguez alcanzó su quinto título al frente del equipo. Esto lo deja a tan solo una vuelta olímpica de igualar a una leyenda absoluta: Osvaldo Zubeldía, el técnico más ganador en la historia del Pincha.

Eduardo Domínguez, DT de Estudiantes
Eduardo Domínguez, DT de Estudiantes de La Plata

La ambición de seguir escribiendo páginas doradas y la comodidad en el club parecen ser los escudos de Estudiantes frente a los sondeos externos. Ahora, con el trofeo en las vitrinas, el club enfocará todas sus energías en cerrar el nuevo vínculo y blindar a su líder estratégico para los desafíos de la próxima temporada.

