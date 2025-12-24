El mendocino Enzo Pérez, ídolo de River Plate, cada vez más cerca de Argentinos Juniors

Sanzotti, director deportivo del Bicho, lamentó que se haya filtrado la negociación con el experimentado volante mendocino y manifestó su deseo de que sea refuerzo para dar pelea en 2026.

Ya no lucirá la banda roja cruzada al pecho en 2026, pero el hincha de River Plate seguirá pendiente a la interminable carrera de Enzo Pérez, uno de los ídolos modernos y estandarte del ciclo de Marcelo Gallardo, quien justamente le comunicó hace unas semanas que correrá por detrás en la consideración.

Tan pronto se confirmó su salida, varios clubes se interesaron en sumarlo y el que pica en punta es Argentinos Juniors. El entrenador Nicolás Diez admitió días atrás que hubo “un acercamiento” con el entorno del experimentado mediocampista mendocino pero no brindó demasiados detalles. El que sí profundizó en el tema fue Raúl Sanzotti, director deportivo del Bicho, aunque moderó sus expectativas en torno a una posible llegada.

ENZO PÉREZ El volante Enzo Pérez, no continuará en River, tras una decisión de Marcelo Gallardo. Gentileza. “Nos gusta, quisimos tener una reunión en privado y salió por todos lados. Ojalá en algún momento pueda estar con nosotros, estamos charlando. No pasa tanto por lo económico, va más por lo deportivo, por lo que queremos pelear”, aseguró el dirigente en DSports Radio.

El conjunto de La Paternal fue uno de los grandes candidatos de la última temporada, aunque no pudo coronar con un título el gran nivel exhibido en el campo de juego: perdió la final de la Copa Argentina contra Independiente Rivadavia por penales y fue eliminado en los cuartos del Clausura por Boca en La Bombonera. Con el 2026 a la vuelta de la esquina, se renuevan las ilusiones y los cañones apuntan a la Libertadores (jugará el repechaje frente a Barcelona de Ecuador).

Enzo Pérez: qué clubes sueñan con tenerlo en sus filas También en los planes de Deportivo Maipú, que lo espera con los brazos abiertos para colgar los botines, Enzo ahora tiene la pelota y deberá definir el nuevo paso de su trayectoria. Sabe que si se pone la camiseta de Argentinos deberá ganarse un lugar al lado de Federico Fattori y también al hincha.