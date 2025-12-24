24 de diciembre de 2025 - 18:16

El mendocino Enzo Pérez, ídolo de River Plate, cada vez más cerca de Argentinos Juniors

Sanzotti, director deportivo del Bicho, lamentó que se haya filtrado la negociación con el experimentado volante mendocino y manifestó su deseo de que sea refuerzo para dar pelea en 2026.

El mendocino, Enzo Pérez, ídolo, caudillo y capitán del Club Atlético River Plate, seguiría su carrera en Argentinos Juniors.&nbsp;

El mendocino, Enzo Pérez, ídolo, caudillo y capitán del Club Atlético River Plate, seguiría su carrera en Argentinos Juniors. 

Foto:

Gentileza
Tan pronto se confirmó su salida, varios clubes se interesaron en sumarlo y el que pica en punta es Argentinos Juniors. El entrenador Nicolás Diez admitió días atrás que hubo “un acercamiento” con el entorno del experimentado mediocampista mendocino pero no brindó demasiados detalles. El que sí profundizó en el tema fue Raúl Sanzotti, director deportivo del Bicho, aunque moderó sus expectativas en torno a una posible llegada.

El conjunto de La Paternal fue uno de los grandes candidatos de la última temporada, aunque no pudo coronar con un título el gran nivel exhibido en el campo de juego: perdió la final de la Copa Argentina contra Independiente Rivadavia por penales y fue eliminado en los cuartos del Clausura por Boca en La Bombonera. Con el 2026 a la vuelta de la esquina, se renuevan las ilusiones y los cañones apuntan a la Libertadores (jugará el repechaje frente a Barcelona de Ecuador).

Más allá de haber tenido un sueldo elevado en el Millonario, ya avisó Sanzotti que lo económico queda en un segundo plano. “Argentinos hace contratos por productividad, más allá del sueldo. Acompañamos a los jugadores desde ese lado para que haya más competitividad”, cerró.

