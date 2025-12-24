Tenis: Ferrero rompió el silencio tras su separación con Carlos Alcaraz

Juan Carlos Ferrero explicó qué pasó y dejó una frase clave que reabre el debate, a dos semana de la ruptura con el N° 1 del tenis mundial, Carlos Alcaraz.

El extenista español rompió el silencio tras la separación con Carlos Alcaraz y dio detalles del verdadero motivo de la ruptura. ¿Fue un conflicto económico o hubo algo más? Sus declaraciones sorprendieron al mundo del tenis e invitan a conocer el detrás de escena.

Juan Carlos Ferrero explicó por qué se separó de Carlos Alcaraz una semana después de que se hiciera pública la ruptura entre entrenador y número 1 del mundo. Aunque muchos apuntaban a un conflicto económico, el propio Ferrero aclaró qué ocurrió realmente en la negociación y por qué decidieron no continuar juntos.

Carlos Alcaraz El tenista español, Carlos Alcaraz, actual N° 1 del mundo, deberá buscar nuevo entrenador tras la separación de Juan Carlos Ferrero. Gentileza Exactamente siete días después de que se confirmara la separación, el extenista valenciano habló en profundidad sobre el final de una de las sociedades más exitosas del tenis actual. La dupla Ferrero-Alcaraz venía de cerrar una temporada brillante, con títulos en Roland Garros y el US Open, además de tres años previos cargados de logros.

En diálogo con el diario Marca, Ferrero explicó que el quiebre se dio en el momento habitual de revisión contractual. “Cuando se acaba un año se tienen que ver ciertas cosas a nivel de contratos”, señaló. Y agregó que, de cara a la temporada siguiente, hubo puntos en los que ambas partes no lograron ponerse de acuerdo.

Tenis Tras no acordar su vínculo con Alcaraz, Ferrero reveló que recibió propuestas para entrenar a otros tenistas. Gentileza “Uno tira para un sitio y los otros para el otro. Desde el entorno de Carlos piensan en lo mejor para él y yo desde el mío en lo mejor para mí”, explicó el entrenador. Reconoció que quizás el conflicto podría haberse resuelto con más diálogo, pero finalmente no se sentaron a negociar y optaron por no seguir.