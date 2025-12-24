Tenis: Ferrero rompió el silencio tras su separación con Carlos Alcaraz

El extenista español rompió el silencio tras la separación con Carlos Alcaraz y dio detalles del verdadero motivo de la ruptura. ¿Fue un conflicto económico o hubo algo más? Sus declaraciones sorprendieron al mundo del tenis e invitan a conocer el detrás de escena.
Juan Carlos Ferrero explicó por qué se separó de Carlos Alcaraz una semana después de que se hiciera pública la ruptura entre entrenador y número 1 del mundo. Aunque muchos apuntaban a un conflicto económico, el propio Ferrero aclaró qué ocurrió realmente en la negociación y por qué decidieron no continuar juntos.
Exactamente siete días después de que se confirmara la separación, el extenista valenciano habló en profundidad sobre el final de una de las sociedades más exitosas del tenis actual. La dupla Ferrero-Alcaraz venía de cerrar una temporada brillante, con títulos en Roland Garros y el US Open, además de tres años previos cargados de logros.
En diálogo con el diario Marca, Ferrero explicó que el quiebre se dio en el momento habitual de revisión contractual. “Cuando se acaba un año se tienen que ver ciertas cosas a nivel de contratos”, señaló. Y agregó que, de cara a la temporada siguiente, hubo puntos en los que ambas partes no lograron ponerse de acuerdo.
“Uno tira para un sitio y los otros para el otro. Desde el entorno de Carlos piensan en lo mejor para él y yo desde el mío en lo mejor para mí”, explicó el entrenador. Reconoció que quizás el conflicto podría haberse resuelto con más diálogo, pero finalmente no se sentaron a negociar y optaron por no seguir.
Ferrero dejó en claro que la relación personal con Alcaraz y su equipo sigue siendo buena. “Cerrar la puerta definitivamente no sería lógico”, afirmó, y aseguró que no estar de acuerdo en ciertos puntos no implica el fin de la amistad. Incluso destacó el potencial del murciano: “Creo que tiene posibilidades de ser el mejor tenista de la historia”.
¿Fue un problema económico?
Ante las versiones que circularon, Ferrero fue contundente al referirse al dinero. “He demostrado desde muy joven que no era para mí lo más importante”, aseguró. Reconoció que se habló de un pedido económico mayor, pero recordó que el entorno de Alcaraz siempre tuvo un gesto con él, otorgándole un porcentaje alto durante los primeros años de trabajo conjunto.
“He intentado dejar claro que lo económico no fuera uno de los problemas, ni tampoco era el motivo por el que yo estaba en este proyecto”, insistió, descartando que el dinero haya sido la causa central de la separación.
Su futuro como entrenador
Ferrero también reveló que recibió propuestas para entrenar a otros tenistas, pero que no aceptará ninguna en el corto plazo. “No es el momento. Quiero estar tranquilo”, explicó, y admitió que emocionalmente aún está ligado a Alcaraz.
“Estas relaciones son complicadas de dejar de un día para otro. Tiene que pasar un tiempo de duelo”, confesó. Y concluyó: “Me dolerá cuando lo vea jugar en los torneos”.