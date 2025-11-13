Tenis: Alcaraz le ganó a Musetti en el ATP Finals y será número uno del mundo

El jugador de Tenis español Carlos Alcaraz aseguró el número uno del mundo y su pase a semifinales de las ATP Finals 2025 al vencer con autoridad al italiano Lorenzo Musetti por 6/4 y 6/1 en Turín.

Con un tenis de nivel, Tomás Etcheverry arrancó con el pie derecho en Atenas

Tenis: Jannik Sinner comenzó con el pie derecho su defensa del título en las ATP Finals

El español, que selló además el primer puesto de su grupo, cerrará la temporada en la cima del ranking mundial en lo que confirmó su dominio absoluto en el circuito.

Desde el inicio, Alcaraz impuso un ritmo demoledor, con una agresividad constante desde el fondo y un servicio sólido que solo cedió cinco puntos en todo el primer set.

Musetti resistió con valentía y buscó variantes para contrarrestar la potencia y precisión del murciano, pero terminó desbordado ante la intensidad del número uno.

El momento clave llegó en el noveno juego del primer parcial, cuando el italiano cometió errores consecutivos al intentar atacar la red, lo que permitió a Alcaraz concretar el quiebre decisivo.

A partir de allí, el partido se inclinó por completo. En la segunda manga, el español no dio respiro, combinando velocidad, control y una lectura de juego que rozó la perfección. Cerró el encuentro con 26 tiros ganadores y 21 errores no forzados.

Con este triunfo, Alcaraz alcanza las semifinales de las ATP Finals 2025 y evita un cruce con Jannik Sinner hasta una eventual final.

También ganó el canguro Miñaur

El australiano Alex de Miñaur (7°) jugó un partido casi perfecto para ganarle al estadounidense Taylor Fritz (6°) y avanzó a las semifinales en las ATP Finals.

De Miñaur, que jugó en un altísimo nivel a lo largo de todo el encuentro, se impuso por 7-6(3) y 6-3, luego de una hora y 34 minutos de juego.

Con este resultado, el australiano clasificó a las semifinales gracias a que el español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz (1°), le ganó al italiano Lorenzo Musetti (9°).

Este triunfo tiene un valor doble para de Miñaur, ya que no solo se acercó muchísimo a las semifinales, sino que también pudo cortar con una sequía de 16 partidos sin ganarle a jugadores dentro del top 10.

¿Qué es el ATP Finals?

Las ATP Finals (denominadas anteriormente Tennis Masters Cup, o Torneo de Maestros) es un torneo oficial de tenis organizado por la Asociación de Tenistas Profesionales y disputado sobre pista dura cubierta, con la participación de los ocho jugadores mejor clasificados a final de temporada.