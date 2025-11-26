Mundo River: Enzo Pérez se iría del Millonario junto a otras glorias de la gesta de Madrid

Enzo Pérez no será tenido en cuenta por Marcelo Gallardo y no continuaría en River en el 2026, al igual que Nacho Fernández, Casco y Pity Martínez.

HOY PUEDO CONFIRMAR QUE ENZO PÉREZ NO SEGUIRÁ EN RIVER



Gustavo Yarroch adelantó la fuerte salida del mediocampista en el Millonario.



Aunque era el único de los seis futbolistas que terminan su vínculo en diciembre con la potestad para decidir su continuidad, a la espera de la reunión cara a cara con el Muñeco del jueves en la vuelta a los entrenamientos, la información que surge desde Núñez es que el volante no seguirá vistiendo los colores del Millonario.

A sus 39 años, Enzo Pérez, ídolo de River y máximo referente del plantel actual, dará un paso al costado tras un año para el olvido de un equipo en el que fue perdiendo minutos, más allá de sus últimas dos titularidades frente a Vélez y Racing en el Clausura.

G6snvm4XsAAd6Rp Más allá del afecto personal y el valor que Gallardo siempre le otorgó al mendocino, a quien llamó en enero para que vuelva a Núñez tras su paso por Estudiantes, la postura del entrenador luego de un "pésimo trimestre" es hacer una renovación profunda del plantel. Entre ellos, héroes de Madrid como Enzo, Nacho Fernández, Casco y el Pity.

Qué jugadores históricos seguirán en River en el 2026 Entonces, los únicos de la vieja guardia campeona contra Boca en la Copa Libertadores 2018 que continuarán son: Franco Armani, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel y Juan Fernando Quintero.