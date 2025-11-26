Mundo River: Enzo Pérez se iría del Millonario junto a otras glorias de la gesta de Madrid

Aunque era el único de los seis futbolistas que terminan su vínculo en diciembre con la potestad para decidir su continuidad, a la espera de la reunión cara a cara con el Muñeco del jueves en la vuelta a los entrenamientos, la información que surge desde Núñez es que el volante no seguirá vistiendo los colores del Millonario.
Qué jugadores históricos seguirán en River en el 2026
Entonces, los únicos de la vieja guardia campeona contra Boca en la Copa Libertadores 2018 que continuarán son: Franco Armani, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel y Juan Fernando Quintero.
Con este panorama, queda prácticamente confirmado que River no le renovará a ninguno de los jugadores con vencimiento de contrato en diciembre, incluidos Federico Gattoni y Miguel Borja. Además, a esa lista pueden sumarse protagonistas por los que la dirigencia escuchará ofertas: Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Sebastián Boselli y Facundo Colidio.