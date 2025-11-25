Qué le dijo Galarza Fonda a sus compañeros tras la eliminación de River ante Racing

El jugador paraguayo quedó en el centro de las críticas tras la derrota de River y asumió su responsabilidad en la jugada del gol decisivo.

La derrota de River ante Racing dejó múltiples cuestionamientos y uno de los jugadores más señalados por los hinchas fue Matías Galarza Fonda. El mediocampista paraguayo ingresó en el minuto setenta y dos en reemplazo de Nacho Fernández y quedó involucrado en la acción que desembocó en el gol sobre la hora de Gastón Martirena, que selló el triunfo local.

En tiempo de descuento, Galarza Fonda intentó controlar la pelota con el pecho dentro del área y de espaldas, una maniobra que resultó arriesgada en un momento en el que Racing estaba volcado al ataque. Ese control dejó el balón a disposición del lateral de Racing, quien definió después de una serie de rebotes y marcó el tres a dos definitivo.

Embed Mirá lo que hace el pelotudo de Galarza Fonda en el minuto 93. No podes ser tan amateur, uno de los peores jugadores que vi con la camiseta de River. Un caballo.



La culpa es del burro pero también del que lo compró y lo puso en cancha. pic.twitter.com/YxHaYLx16L — SpiderCARP (@SpiderCarp23) November 25, 2025 Si bien el mediocampista no es el único responsable del presente futbolístico del equipo, su error fue determinante en el cierre del partido y lo convirtió en blanco de críticas. Según informó el sitio Bolavip, el jugador asumió de inmediato su equivocación y le pidió disculpas a sus compañeros en el vestuario del Cilindro de Avellaneda, reconociendo su participación directa en la jugada que cambió el resultado.

El gesto fue valorado puertas adentro, en medio de un momento deportivo complicado para River, que busca levantar su nivel después de una derrota que dejó secuelas futbolísticas y anímicas en el plantel.

image La decisión de Marcelo Gallardo con el plantel de River Tras la eliminación, que marcó el final del año deportivo de River, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa. Entre varias revelaciones del DT, que asumió su responsabilidad en el presente deportivo del club, el entrenador dio a conocer cuándo volverán a los entrenamientos.