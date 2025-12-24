Básquet de Mendoza: Atlético Club San Martín salvó la categoría y jugará la Superliga 2026

Atlético Club San Martín venció al Club Mendoza de Regatas por 87 a 60 y seguirá otra temporada en la máxima categoría del básquet de Mendoza

BÁSQUET DE MENDOZA. El Chacarero pegó de entrada y siempre manejó una victoria cercana a los 20 puntos.

Atlético Club San Martín venció al Club Mendoza de Regatas por 87 a 60 y seguirá otra temporada en la máxima categoría del básquet de Mendoza. El equipo de Minelli, pegó de entrada (27-9), manejó una ventaja de 20 puntos y no sufrió durante los cuarenta minutos. El trío Seoane, Suarez y Montaldi sumó 62 puntos.

Básquet de Mendoza: el análisis del primer tiempo En los primeros diez minutos, el León definió el partido. De entrada un 10-0, que pasó a un 19-4 y se transformó en 27-9 al término del primer cuarto. Seoane (8), Suarez (dos triples) y Montaldi (6, un triple) fueron los protagonistas de una diferencia que iba a ser indescontable. Lobos sumó seis de los 9 puntos de la visita. En el segundo cuarto, Carrasco (6, con 4/4 desde la línea) y Montaldi (4) sumaron en un equipo que tuvo seis jugadores sumando en su casillero individual. La misma cantidad de manos goleadoras que el Lago en donde se destacó nuevamente Lobos (5, un triple). El primer tiempo terminó con ventaja Chacarera de 44 a 26.

image BÁSQUET DE MENDOZA. El Chacarero pegó de entrada y siempre manejó una victoria cercana a los 20 puntos. Gentileza: Jorge Ruiz. Básquet de Mendoza: el análisis del segundo cuarto Después del descanso largo, A.C.San Martín metió mucho de afuera (dos bombas de Suarez, una de Seoane, Montaldi y Palmieri) para mantener la ventaja (67-44) que nunca bajó de los 20 puntos. Montaldi fue el goleador local con 8, mientras que Lázaro y Cebollada sumaron 6 puntos cada uno en la visita. Con todo definido desde hacía muchos minutos, el último cuarto fue el más parejo (20-16). Suarez (7) terminó redondeando una gran noche. Entre Santanciero (7), Ostan (6) y Lázaro (3) sumaron los 16 puntos del Lago.

Victoria del Chacarero que se aseguró otra temporada en Superliga. Mendoza de Regatas con un equipo casi íntegramente de la casa, terminó un gran año pero no le alcanzó.