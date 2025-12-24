24 de diciembre de 2025 - 18:50

Básquet de Mendoza: Atlético Club San Martín salvó la categoría y jugará la Superliga 2026

Atlético Club San Martín venció al Club Mendoza de Regatas por 87 a 60 y seguirá otra temporada en la máxima categoría del básquet de Mendoza

BÁSQUET DE MENDOZA. El Chacarero pegó de entrada y siempre manejó una victoria cercana a los 20 puntos. 

Foto:

Gentileza: Jorge Ruiz.
Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

image
BÁSQUET DE MENDOZA. El Chacarero pegó de entrada y siempre manejó una victoria cercana a los 20 puntos.

Básquet de Mendoza: el análisis del primer tiempo

En los primeros diez minutos, el León definió el partido. De entrada un 10-0, que pasó a un 19-4 y se transformó en 27-9 al término del primer cuarto. Seoane (8), Suarez (dos triples) y Montaldi (6, un triple) fueron los protagonistas de una diferencia que iba a ser indescontable. Lobos sumó seis de los 9 puntos de la visita. En el segundo cuarto, Carrasco (6, con 4/4 desde la línea) y Montaldi (4) sumaron en un equipo que tuvo seis jugadores sumando en su casillero individual. La misma cantidad de manos goleadoras que el Lago en donde se destacó nuevamente Lobos (5, un triple). El primer tiempo terminó con ventaja Chacarera de 44 a 26.

image
BÁSQUET DE MENDOZA. El Chacarero pegó de entrada y siempre manejó una victoria cercana a los 20 puntos.

Básquet de Mendoza: el análisis del segundo cuarto

Después del descanso largo, A.C.San Martín metió mucho de afuera (dos bombas de Suarez, una de Seoane, Montaldi y Palmieri) para mantener la ventaja (67-44) que nunca bajó de los 20 puntos. Montaldi fue el goleador local con 8, mientras que Lázaro y Cebollada sumaron 6 puntos cada uno en la visita. Con todo definido desde hacía muchos minutos, el último cuarto fue el más parejo (20-16). Suarez (7) terminó redondeando una gran noche. Entre Santanciero (7), Ostan (6) y Lázaro (3) sumaron los 16 puntos del Lago.

SÍNTESIS:

ATLÉTICO CLUB SAN MARTÍN (87): Nicolás Seone 19; Ignacio Suárez 21; Ignacio Montaldi 22; Lautaro Palmieri 8; Tiago Carrasco 12 (FI); Augusto Lemir 4; Santino Sarfati 1; Agustín Suarez 0. DT: Fernando Minelli.

CLUB MENDOZA DE REGATAS (60): Augusto Lobos 16; Omar Llaver 0; Bruno Lázaro 13; Juan Cruz Santanciero 9; Javier Cebollada 8 (FI); Gonzalo Pinillas 3; Francesco Buenanueva 0; Bautista Ostan 8; Amilcar Avila 0; Angelo Trovatto 0; Joaquín Alvarez 0; Ezequiel Beamonte 3. DT: Israel Alvaro.

Estadio: Esteban Costantini

Parciales: 27-9; 44-26 y 67-44

Tiros libres: A.C.San Martín 18/33 – Mendoza de Regatas 5/10

Cinco Faltas: Santanciero

Figura: Ignacio Suarez (A.C.San Martín) 21 puntos (5 triples); con una valoración de +20.

