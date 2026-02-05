Copa Argentina: Deportivo Maipú cayó ante Riestra y quedó sin revancha

Deportivo Maipú no pudo tomarse revancha y cayó ante Deportivo Riestra, que lo eliminó de la Copa Argentina en los 32avos de final al imponerse 1-0. El gol de Ángel Stringa, sobre el cierre de la primera etapa, sentenció un duelo histórico entre ambos equipos, donde nuevamente se impuso el Malevo.
A pesar de la derrota, el Cruzado dejó una gran impresión, mostrando un rendimiento sólido y una actitud destacada de cara al inicio del torneo de Primera Nacional, que comenzará la semana próxima
El tanto llegó tras un descuido del equipo mendocino. Tras una rápida recuperación en el mediocampo, Riestra encontró mal parado al Botellero y, con una habilitación precisa de Pedro Ramírez por la banda derecha, Stringa superó la marca de Nicolás Fernández y definió entre las piernas del arquero Nahuel Galardi, otorgándole la ventaja al Malevo antes del descanso.
Hasta ese momento, Maipú había controlado algo mejor el juego, generando situaciones a partir de la conducción de Chele Eggel y las intervenciones de Gastón Mansilla y Bonfigli. El equipo dirigido por Alexis Matteo tuvo dificultades para encontrar ritmo en su primer partido oficial de la temporada.
Riestra, un equipo que apostó a la especulación, tomó la iniciativa pero apenas generó peligro, con llegadas aisladas de Benegras y González que no comprometieron a Galardi. El conjunto de Tata Benítez supo administrar el juego mientras Maipú se mostraba expectante.
A partir de los 20 minutos, el Cruzado comenzó a generar más llegadas al área rival. Un centro pasado de Mansilla que Rivarola no logró conectar terminó en tiro de esquina, y desde allí Maipú se adueñó del protagonismo, controlando el balón y adelantándose con Arnijas, Faggioli y Fernández. El partido se volvió monótono y con pocas emociones.
A los 36, tras un lateral, Chelo Eggel intentó sorprender con un zurdazo desde fuera del área que se fue cerca del primer palo de Iván López.
Riestra, que no había ganado en lo que va del torneo de la Liga Profesional, volvió a apostar al contragolpe y le dio resultado justo antes del final del primer tiempo con la efectividad de Stringa.
Un segundo tiempo de búsqueda intensa
En la segunda mitad, Maipú adelantó sus líneas y buscó con decisión la igualdad. Con Bonfigli como principal recuperador y Eggel generando juego, el Cruzado se volcó sobre el arco de Riestra, que se replegó y esperó alguna oportunidad para contragolpear.
Si bien Maipú dominó la posesión y controló el juego, le costó encontrar espacios profundos para llegar con peligro al arco rival. Alexis Matteo reforzó el ataque con variantes, buscando el gol que se negaba, pero Riestra supo mantener la ventaja con solvencia, combinando buen orden defensivo y eficacia en los momentos clave.
Gran rendimiento del Cruzado pese a la eliminación
Sobre el final Maipú volvió a mostrar actitud y determinación, dejando en evidencia un gran compromiso y rendimiento colectivo. A pesar de la caída, el equipo mendocino se va con la cabeza alta, mostrando un fútbol de calidad y actitud de cara al inicio de la temporada de Primera Nacional la semana próxima.
No hubo revancha sobre Riestra, pero el Cruzado dejó una buena impresión con un buen juego asociado, presión constante y personalidad: señales alentadoras para lo que se viene.
Formaciones
Deportivo Maipú (0): Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aron Agüero, Nicolás Fernández; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto,Marcelo Eggel; Tomás Silva, Felipe Rivarola.DT: Alexis Matteo.
Cambios: ST: 14' Frando Saccone por Silva (M), 20' Juan Cruz Arno por Gobetto (M), Lisandro Cabrera por Fernández (M); 24' Matias García por M. Ramírez (R), José Ingratti por González (R); 26' Obredor por Stringa (R)