Básquet Femenino: Municipalidad de Maipú, el campeón que se forjó en sus divisones formativas

A principios del año 2021, postpandemia, el básquet de Maipú., sufrió la partida de jugadoras claves a otra institución con mayor prespuesto. El golpe fue durísimo.Pero, en ningún momento, perdió su objetivo. Continuó apostando a las bases. Arrancó el 2025 y llegó al club, Pablo Moyano, un entrenador al cual le costó la adaptación nuevamente al básquet femenino. Luego, se sumó Cristian Rodríguez al cuerpo técnico. El equipo fue de menor a mayor y en las instancias finales, arrasó. Barrió la serie de semifinales ante Atenas Sport Club por 2-0, luego en la gran final, tambien liquidó la historia 2-0 ante General San Martín, cantando victoria en el juego revancha por 66-61.
Municipalidad de Maipú gritó campeón, cortó las redes y escribió el capítulo de oro más importante de su historia. Merecido por donde se lo mire o analice. Apostar al desarrollo del básquet formativo, fue el principal motivo, de esta alegría eterna.
La síntesis histórica de Municipaldiad de Maipú campeón del Torneo Clausura 2025
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO GENERAL SAN MARTÍN (61): María José Hildebrandt 14; Victoria Rubia 17; Rocío Arlandi 11; Dana Bordín 11; Abril Fares 6 (FI); Giuliana Ginaformaggio 0; Camila Segura 2; Aldana Pedregosa 0. DT: Rodrigo Escribano.
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ (66): Belén Martina Arias 13; María Emilia Gamarra 13; María Victoria Altamirano 5; Nazarena Medina 7; Camila Arra 16 (FI); Guadalupe Funes 3; María Eugenia Kolman 4; Bianca Medina 5. DT: Pablo Moyano.
Estadio: Nelson Pedemonte (Local General San Martín)
Parciales: 21-20; 34-44 y 49-53
Tiros libres: Gral.San Martín 17/28 – Municipalidad de Maipú 17/25
Cinco Faltas: Bordín
Figura: Camila Arra (Municipalidad de Maipú) 16 puntos (7/8 en dobles, 2/2 en libres), 10 rebotes, 1 asistencia, 3 recuperos, 1 tapa, 3 faltas recibidas; con una valoración de +29.