18 de diciembre de 2025 - 09:59

Básquet Femenino: Municipalidad de Maipú, el campeón que se forjó en sus divisones formativas

BÁSQUET FEMENINO. Con un equipo repleto de jugadoras de su propia cantera, Municipalidad de Maipú venció a Gral. San Martín por 66 a 61y gritó campeón.

Foto:

GENTILEZA: ANDRÉS AREQUIPA.
Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

B&Aacute;SQUET FEMENINO. Enrique Tolcachier, director de la FBPM, Emilia Gamarra, la gran figura de Maip&uacute; y Nicol&aacute;s Pop&oacute;n, presidente de la FBPM.&nbsp;

BÁSQUET FEMENINO. Enrique Tolcachier, director de la FBPM, Emilia Gamarra, la gran figura de Maipú y Nicolás Popón, presidente de la FBPM.

Un equipo de básquet femenino que comienza a codearse con los grandes equipos de nuestra provincia. Municipalidad de Maipú coronó con el corte de redes en el estadio de Atenas Sport Club, un proyecto de trabajo profesional que llevó años y hoy llevan adelante Belén Aversa, Pablo Moyano, Cristian Rodríguez y el preparador físico Hugo Céspedes.

B&Aacute;SQUET DE MENDOZA. Municipalidad de Maip&uacute; y una alegr&iacute;a eterna en el Pozo Apache.&nbsp;

BÁSQUET DE MENDOZA. Municipalidad de Maipú y una alegría eterna en el Pozo Apache.

Sin dudas, Maipú se convirtió en el gran semillero del básquet femenino de la provincia. Arrasó durante años en todas las categorías formativas y esas pibas con un sentido de pertenencia único, sumaron una estrella de oro para la institución. La clave estuvo en seguir apostando a sus propias divisiones formativas.

A principios del año 2021, postpandemia, el básquet de Maipú., sufrió la partida de jugadoras claves a otra institución con mayor prespuesto. El golpe fue durísimo.Pero, en ningún momento, perdió su objetivo. Continuó apostando a las bases. Arrancó el 2025 y llegó al club, Pablo Moyano, un entrenador al cual le costó la adaptación nuevamente al básquet femenino. Luego, se sumó Cristian Rodríguez al cuerpo técnico. El equipo fue de menor a mayor y en las instancias finales, arrasó. Barrió la serie de semifinales ante Atenas Sport Club por 2-0, luego en la gran final, tambien liquidó la historia 2-0 ante General San Martín, cantando victoria en el juego revancha por 66-61.

Municipalidad de Maipú gritó campeón, cortó las redes y escribió el capítulo de oro más importante de su historia. Merecido por donde se lo mire o analice. Apostar al desarrollo del básquet formativo, fue el principal motivo, de esta alegría eterna.

La síntesis histórica de Municipaldiad de Maipú campeón del Torneo Clausura 2025

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO GENERAL SAN MARTÍN (61): María José Hildebrandt 14; Victoria Rubia 17; Rocío Arlandi 11; Dana Bordín 11; Abril Fares 6 (FI); Giuliana Ginaformaggio 0; Camila Segura 2; Aldana Pedregosa 0. DT: Rodrigo Escribano.

MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ (66): Belén Martina Arias 13; María Emilia Gamarra 13; María Victoria Altamirano 5; Nazarena Medina 7; Camila Arra 16 (FI); Guadalupe Funes 3; María Eugenia Kolman 4; Bianca Medina 5. DT: Pablo Moyano.

Estadio: Nelson Pedemonte (Local General San Martín)

Parciales: 21-20; 34-44 y 49-53

Tiros libres: Gral.San Martín 17/28 – Municipalidad de Maipú 17/25

Cinco Faltas: Bordín

Figura: Camila Arra (Municipalidad de Maipú) 16 puntos (7/8 en dobles, 2/2 en libres), 10 rebotes, 1 asistencia, 3 recuperos, 1 tapa, 3 faltas recibidas; con una valoración de +29.

Árbitros: Jimena Torres – Micaela Sconfienza – Melina Moyano

