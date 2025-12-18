Básquet Femenino: Municipalidad de Maipú, el campeón que se forjó en sus divisones formativas

BÁSQUET FEMENINO. Con un equipo repleto de jugadoras de su propia cantera, Municipalidad de Maipú venció a Gral. San Martín por 66 a 61y gritó campeón.

El básquet de la Municipalidad de Maipú tocó el cielo con las manos. Histórico. El equipo del Barrio Antártida logró su segundo título oficial en Primera División (el anterior había sido el Vendimia de 2021). Desde el martes 16 de diciembre de 2025, el basquet del Polideportivo Eva Perón, se escribe con mayúsculas.

DSC_4338 BÁSQUET FEMENINO. Enrique Tolcachier, director de la FBPM, Emilia Gamarra, la gran figura de Maipú y Nicolás Popón, presidente de la FBPM. GENTILEZA: ANDRÉS AREQUIPA. Un equipo de básquet femenino que comienza a codearse con los grandes equipos de nuestra provincia. Municipalidad de Maipú coronó con el corte de redes en el estadio de Atenas Sport Club, un proyecto de trabajo profesional que llevó años y hoy llevan adelante Belén Aversa, Pablo Moyano, Cristian Rodríguez y el preparador físico Hugo Céspedes.

DSC_4374 BÁSQUET DE MENDOZA. Municipalidad de Maipú y una alegría eterna en el Pozo Apache. GENTILEZA: ANDRÉS AREQUIPA. Sin dudas, Maipú se convirtió en el gran semillero del básquet femenino de la provincia. Arrasó durante años en todas las categorías formativas y esas pibas con un sentido de pertenencia único, sumaron una estrella de oro para la institución. La clave estuvo en seguir apostando a sus propias divisiones formativas.

A principios del año 2021, postpandemia, el básquet de Maipú., sufrió la partida de jugadoras claves a otra institución con mayor prespuesto. El golpe fue durísimo.Pero, en ningún momento, perdió su objetivo. Continuó apostando a las bases. Arrancó el 2025 y llegó al club, Pablo Moyano, un entrenador al cual le costó la adaptación nuevamente al básquet femenino. Luego, se sumó Cristian Rodríguez al cuerpo técnico. El equipo fue de menor a mayor y en las instancias finales, arrasó. Barrió la serie de semifinales ante Atenas Sport Club por 2-0, luego en la gran final, tambien liquidó la historia 2-0 ante General San Martín, cantando victoria en el juego revancha por 66-61.

DSC_4189 Municipalidad de Maipú gritó campeón, cortó las redes y escribió el capítulo de oro más importante de su historia. Merecido por donde se lo mire o analice. Apostar al desarrollo del básquet formativo, fue el principal motivo, de esta alegría eterna.