Básquet de Mendoza: el Club Israelita Macabi gritó campeón tras vencer a Atenas y cortar una sequía de 6 años

Fue el equipo más completo del certamen. Fue de menor a mayor y encontró sus puntos más altos en los últimos cuatro partidos. Un equipo comandado por Emiliano Quiroga, la gran apuesta de la dirigencia Celeste, y un plantel repleto de figuras. El mérito del DT: acoplar todas las partes, dejando de lado los números individuales para pensar en el porvenir del equipo. Figuras descollante a nivel Nacional como Reyes o Sandes.
Simondi con paso por Selección Nacional formativas, Matías Jaimes, desde que volvió a la provincia se convirtió en uno de los mejores jugadores de la provincia, un Colo Tulian que se ganó su lugar a fuerza de sacrificio, rebotes y una elasticidad increíble. Imposible no mencionar a Andrés Llaver, un jugador extraordinario, con destino de Liga Nacional, pero apostó por el estudio y hoy la rompe con el título de Ingeniero Civil en el bolsillo. Y como plus, el gran capitán.. Andrés Berman, símbolo del básquet Celeste.
Sin dudas, el mejor jugador de la historia del club, campeón 2008, campeón 2019 y campeón 2025. Dejó atrás decenas de ofertas para volver a Federal o competir en Mendoza, pero apostó en el 2016 volver a su club cuando el Celeste besó la lona y descendió a la A3, hoy denominado. Promocional. Para destacar también juveniles de la talla de Tomás Sandes, Chino Ianardi, Valentín Sarfati y Franco Bravín. Macabi, el mejor de todos. Por este motivo, gritó campeón.
La síntesis del triunfo de Macabi sobre Atenas, que lo consagró campeón del Básquet de Mendoza
ATENAS SPORT CLUB (58): Agustín Blanco 4; Diego Maranesi 6; Alejandro Bernal 14; Gastón Marozzi 10; Lautaro Picciotto 3 (FI); Alejo Sánchez Gantus 7; Diego García 0; Franco Sánchez 4; Simón Luna 0; Matías Estalles 10; Franco De La Peña 0; Juan Martín Da Via 0. DT: Diego Oteiza.