Básquet de Mendoza: el Club Israelita Macabi gritó campeón tras vencer a Atenas y cortar una sequía de 6 años

BÁSQUET DE MENDOZA. l Club Israelita Macabi apabulló una vez más a Atenas Sport Club (58-77), barrió la serie por 2-0 y gritó campeón del Torneo Clausura.

Después de seis años (Clausura 2019) el Club Israelita Macabi volvió a gritar campeón en el básquet de Mendoza. Sin dudas, el equipo Celeste fue el mejor del Clausura. Número UNO en la fase regular, ganó 2—1 la serie de cuartos de final ante Municipalidad de San Carlos, barrió la serie semifinal ante Anzorena y barrió la serie final ante Atenas Sport Club. Un CAMPEÓN en mayúscula. Méritos le sobraron.

Fue el equipo más completo del certamen. Fue de menor a mayor y encontró sus puntos más altos en los últimos cuatro partidos. Un equipo comandado por Emiliano Quiroga, la gran apuesta de la dirigencia Celeste, y un plantel repleto de figuras. El mérito del DT: acoplar todas las partes, dejando de lado los números individuales para pensar en el porvenir del equipo. Figuras descollante a nivel Nacional como Reyes o Sandes.

DSC_3133 BÁSQUET DE MENDOZA. Andrés Llaver, la gran figura de la final. Triunfazo de Macabi. Gentileza: Andrés Arequipa. Simondi con paso por Selección Nacional formativas, Matías Jaimes, desde que volvió a la provincia se convirtió en uno de los mejores jugadores de la provincia, un Colo Tulian que se ganó su lugar a fuerza de sacrificio, rebotes y una elasticidad increíble. Imposible no mencionar a Andrés Llaver, un jugador extraordinario, con destino de Liga Nacional, pero apostó por el estudio y hoy la rompe con el título de Ingeniero Civil en el bolsillo. Y como plus, el gran capitán.. Andrés Berman, símbolo del básquet Celeste.

Sin dudas, el mejor jugador de la historia del club, campeón 2008, campeón 2019 y campeón 2025. Dejó atrás decenas de ofertas para volver a Federal o competir en Mendoza, pero apostó en el 2016 volver a su club cuando el Celeste besó la lona y descendió a la A3, hoy denominado. Promocional. Para destacar también juveniles de la talla de Tomás Sandes, Chino Ianardi, Valentín Sarfati y Franco Bravín. Macabi, el mejor de todos. Por este motivo, gritó campeón.

DSC_3089 Básquet de Mendoza. Matías Jaimes el gran goleador de Macabi con 23 puntos en la final. Jugadorazo. Gentileza: Andrés Arequipa. La síntesis del triunfo de Macabi sobre Atenas, que lo consagró campeón del Básquet de Mendoza ATENAS SPORT CLUB (58): Agustín Blanco 4; Diego Maranesi 6; Alejandro Bernal 14; Gastón Marozzi 10; Lautaro Picciotto 3 (FI); Alejo Sánchez Gantus 7; Diego García 0; Franco Sánchez 4; Simón Luna 0; Matías Estalles 10; Franco De La Peña 0; Juan Martín Da Via 0. DT: Diego Oteiza.

CLUB ISRAELITA MACABI (77): Carlos Matías Sandes 5; Valentín Simondi 8; Lucas Reyes 5; Matías Jaimes 23; Juan Andrés Llaver 12 (FI); Valentín Sarfati 4; Juan Cruz Tulián 15; Andrés Berman 0; Franco Ianardi 0; Tomás Sandes Ortega 5; Valenti Sarfati 4; Franco Bravín 0, Nicolás Valdivia 0- DT: Emiliano Quiroga. Estadio: Vicente Polimeni (Local Parciales: 14-22; 25-44; Tiros libres: Atenas Sport Club 10/15 – Club Israelita Macabi 9/20 Cinco Faltas: Alejo Sánchez; Franco Marozzi. Figura: Andrés Llaver (Macabi) 12 puntos; 3 asistencias. Valoración: 15. Árbitros: Ariel Rosas – Pablo Leyton – Francisco Flores. CLUB ISRAELITA MACABI BÁSQUET DE MENDOZA. Macabi derrotó a Atenas por 77-58 y barrió la serie por 2-0 ante Atenas Sport Club. Ahora, sueña con el títiulo Anual. Gentileza: Andrés Arequipa.